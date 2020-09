Kilpahevonen kärähti kokaiinista Britanniassa

Walk In The Sun antoi positiivisen dopingnäytteen laukkakisassa 2018. Rangaistus tapauksesta annettiin tänään.

Walk In The Sun -hevosen verestä löytyi kokaiinia tämän Lontoon eteläpuolella käydyn kisan jälkeen.­

Kilpahevonen on kärähtänyt kokaiinista Britanniassa, kertoo The Guardian. Walk In The Sun -niminen hevonen antoi positiivisen dopingnäytteen Lingfieldissä käydyn laukkakilpailun jälkeen helmikuussa 2018. Hevosen verestä löytyi kovaksi huumeeksi luokitellun kokaiinin lisäksi myös toista suoritusta parantavaa ainetta, Guardian kertoo.

Dopingkäryn seurauksena Walk In The Sunilta vietiin kilpailun voitto ja hevosen valmentajalle mätkäistiin 1500 punnan (1627 euron) sakot.

Rangaistus tapauksesta julistettiin vasta tänään käydyn kuulemisen jälkeen. Tapauksesta ei ole tiedossa tarkempia yksityiskohtia, sillä kuuleminen julistettiin valmentajan pyynnöstä salaiseksi.

Dopingista kärähtänyt laukkahevonen ei kuulu lajin huippuhintaisimpiin silkkiturpiin. Hevosesta on lehden mukaan maksettu kolme vuotta sitten 15 000 punnan (16 270 euroa) kauppasumma.