Katso suunnistuksen Viestiliigan SM-viestit suorana ISTV:ssä!

Suunnistuksen Viestiliigan neljäs osakilpailu ja samalla kauden tärkein viesti eli SM-viesti juostaan sunnuntaina 20.9.2020 Pöytyällä. ISTV näyttää naisten ja miesten viestit suorana lähetyksenä kello 11.30 alkaen.

Suunnistuksen SM-viesteillä on tänä vuonna poikkeuksellisen painava arvo. Ne ovat kauden tärkeimmät viestikisat, koska koronatilanteen vuoksi Jukolan ja Venlojen suurviestit ja kaikki kansainväliset arvokisat peruutettiin.

ISTV:n suora lähetys SM-viesteistä aukeaa yllä olevaan videoruutuun sunnuntaina kello 11.30. Naiset lähtevät kolmeosuuksiseen kisaan kello 12 ja miehet neliosuuksiseen kilpailuun heti kohta perään kello 12.10. Naisilla osuuspituudet ovat viiden kilometrin luokkaa ja miehillä reilut kuusi kilometriä.

Lähetys näkyy ISTV:ssä vain suorana, mutta jälkilähetys on myöhemmin katsottavissa Viestiliigan Youtube-kanavalla.

Näin Viestiliigan tiedotteessa ennakoidaan SM-viestin voimasuhteita:

SK Pohjantähti naisten ykkössuosikki

Naisten viestin kärkikolmikko oli viime vuoden SM-viestissä Mynämäellä Tampereen Pyrintö, Pargas IF ja Angelniemen Ankkuri. Pyrintö ja Pargas IF ovat edelleen vahvoja mitalikandidaatteja, mutta sunnuntaina naisten viestin suurin voittajasuosikki on SK Pohjantähti. Viime vuonna oululaiset jätettiin SM-viestin kuudenneksi. Elokuinen Medilaser-viesti kuitenkin osoitti, että mikäli Marika Teinin tähdittämä joukkue saa jalkeille parhaan mahdollisen kolmikkonsa, on muiden hyvin vaikea voittaa kilpailua.

MS Parmalla on valttinaan viikonloppuna ylivoimaisen voiton pitkän matkan SM-kisassa ottanut Maija Sianoja. Seura on vahvoilla sunnuntaina, mikäli huippukuntoisen Sianojan joukkuekaverit onnistuvat riittävän hyvin.

Angelniemen Ankkuri yllätti viime vuonna pronssillaan. Salolaisten lisäksi mitalimahdollisuudet onnistuneilla suorituksilla on ainakin Helsingin Suunnistajilla, Kalevan Rastilla, Kooveella, Lynxillä ja Rastikarhuilla.

Helsingin Suunnistajat ja Tampereen Pyrintö miesten voittajakandidaatit

Vuoden 2019 miesten SM-viestin mitalikolmikossa olivat Helsingin Suunnistajat, Ikaalisten Nouseva-Voima ja Tampereen Pyrintö.

Olli Ojanahon Helsingin Suunnistajat ja Aleksi Niemen Tampereen Pyrintö ovat tälläkin kertaa viestin suurimmat voittajasuosikit, mutta haastajiksi ilmoittautuvat ainakin Ikaalinen ja Kalevan Rasti.

Helsingin Suunnistajat ja Tampereen Pyrintö voivat hätyytellä mitalisijoja jopa kahden joukkueen voimin. Ikaalisten Nouski on epäonnistunut kauden aiemmissa maastoviesteissä, mutta seuran miehet ovat hyvässä vireessä. Kalevan Rasti on mitaliainesta, mikäli Miika Kirmula toipuu pitkän matkan SM-kisassa keskeytykseen johtaneesta loukkaantumisestaan. Oma sanansa on sanottavanaan myös Turun Metsänkävijöillä, Kooveella, Paimion Rastilla ja Lahden Suunnistajilla.