Sebastian Vettel oli jo lopettamassa F1-uraansa – tämä asia sai nelinkertaisen mestarin päättämään toisin

Sebastian Vettel kommentoi uutta sopimustaan.

F1:n nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel kertoi torstaina Mugellon kisan lehdistötilaisuudessa kohutun Aston Martin -sopimuksensa taustoista.

Talli tiedotti torstaiaamuna tehneensä ensi kauden ”ja siitä eteenpäin” kattavan sopimuksen 33-vuotiaan saksalaisen kanssa. Sopimuksen tarkkaa pituutta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ala-arvoisista suorituksistaan kovaa kritiikkiä tällä kaudella kerännyt Vettel paljasti harkinneensa pitkän ja menestyksekkään F1-uransa lopettamista.

– Olin siinä mielessä lähellä (lopettamista), että ajattelin sitä paljon. Päätin kuitenkin laittaa itseni etusijalle ja miettiä, mikä on parasta minulle. Se, mitä olen nyt päättänyt on uskoakseni parasta, ja odotan innolla päästäkseni todistamaan sen, hän totesi Motorsportin mukaan.

Vettelin mukaan hänen jatkamispäätöstään puolsi ensi kaudeksi formuloihin tuleva 145 miljoonan euron budjettikatto. Sääntömuutoksen on arvioitu tasoittavan kovin vaihtelevilla taloudellisilla pelimerkeillä operoivien tallien voimasuhteita.

Vettel kertoi myös vakuuttuneensa vielä tällä kaudella Racing Point -nimeä kantavan tallin ”todella rohkaisevista” tuloksista. Talli on valmistajien MM-sarjan neljäntenä – kaksi sijaa mestarin nykyisen työnantajan, Ferrarin edellä.

– Uskon, että se tuo mukanaan paljon uusia asioita. Tämä on ensimmäinen kerta tiimille, kun heillä on yhtä paljon rahaa kuin muillakin ja he voivat näyttää, mihin kykenevät. Joten teen mitä tahansa auttaakseni, ja odotan tulevaa hyvin innoissani.

Vettel myös sivusi tylyt lähtöpassit Racing Pointilta saaneen Sergio Perezin tilannetta.

– Sopimukseni viimeisteltiin vasta vähän aikaa sitten. Kun Checo (Perezin lempinimi) julkaisi tiedotteensa eilen illalla, koin, että oli oikein ja reilua toimia välittömästi.

Vettel on sijoittunut alkukauden kahdeksassa osakilpailussa parhaimmillaan kuudenneksi ja keskeyttänyt kahdesti.

Tallikaveri Charles Leclercillä ei ole mennyt juurikaan paremmin: hän on kahdesta palkintokorokesijoituksestaan huolimatta kuljettajien pistetaulukon seitsemäntenä.

Vettel voitti neljä maailmanmestaruuttaan kausina 2010–2013.