Jokerien ja Veikkauksen yhteistyö on ”erittäin herkkä kysymys”

Poliittinen paine iski, Veikkauksen ja Jokerien yhteistyöneuvottelut ovat pattitilanteessa.

Kannattaako Jokerien matkustaa torstaina Minskiin KHL-kauden avaukseen vai pitäisinkö sen perua reissu Valko-Venäjällä vellovan poliittisen kriisin vuoksi?

Kysymys on viime päivinä puhuttanut paitsi urheiluväkeä myös yhteiskunnallisia vaikuttajatahoja. Se on ollut tapetilla niin ikään Jokerien pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, rahapeliyhtiö Veikkauksen kabineteissa.

Helsinkiläisseuran ja Veikkauksen välinen ja taloudellisesti hyvin merkittävä yhteistyösopimus katkesi viime keväänä, eikä sitä ole ainakaan vielä uusittu. Jokerit ilmoitti alkuviikosta esiintyvänsä KHL-kauden avauksessa.

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Gustafsson (sd) myöntää, että yhteistyösopimuksen uusimisneuvotteluissa on nyt otettu aikalisä muun muassa juuri poliittisen paineen vuoksi.

– Tässä tilanteessa on Veikkauksen kannalta järkevintä ottaa hetki happea ja katsoa huolella, mitä lähiviikkoina tapahtuu. Nyt ei ole syytä hätäillä, sillä tämä (mahdollinen yhteistyöjatko) on poliittisesti hyvin herkkä kysymys, Gustafsson sanoo.

– Samaan aikaan tämä on yhtä paljon turvallisuus- eli terveyskysymys. Viittaan koronapandemiaan, jonka todellisesta tilanteesta Venäjällä ja Valko-Venäjällä ei ole tarkkaa tietoa. En tiedä, onko kenelläkään.

Jukka Gustafsson on pitkän linjan poliitikko ja urheilumies. Arkistokuva.­

Gustafsson ei ota suoraan kantaa siihen, tulisiko suomalaisseuran boikotoida torstaista otteluaan Dinamo Minskiä vastaan.

– Se on äärimmäisen vaikea kysymys. En haluaisi olla Jari Kurrin (Jokerien puheenjohtaja) housuissa tässä tilanteessa, Gustafsson linjaa.

– Torstain ottelu ei ole Veikkauksen ensisijainen päänsärky. Helposti voi ajatella, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta edelleen korostan, että yhtiön näkökulmasta ei ole syytä hosua. Luotan vahvasti Veikkauksen operatiiviseen johtoon, jonka kontolle neuvottelut kuuluvat. Olemme jutelleet johdon kanssa, ja olen tilanteesta hyvin kartalla.

KHL tiedetään Venäjän hallinnon suureksi propagandavälineeksi. Venäjä on Vladimir Putinin johdolla ilmaissut tukensa Valko-Venäjän presidentille, diktaattori Aljaksandr Lukashenkalle, jota kuitenkin suuri joukko valkovenäläisistä vaatii mielenosoitusten voimalla eroamaan.

Valko-Venäjällä järjestettiin elokuussa presidentinvaalit, joiden lopputulosta iso osa kansasta pitää vilpillisenä.

Vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa kansalaisia on pahoinpidelty ja pidätetty, mikä on lisännyt kansalaisten vihaa istuvaa presidenttiä kohtaan. Tällä hetkellä Valko-Venäjälle ei päästetä toimittajia, ja heitä on myös karkotettu maasta.

Pelaajien etujärjestö Suomen jääkiekkoilijat ry ilmoitti tiistaina, että sen näkemyksen mukaan Valko-Venäjällä ei tulisi järjestää minkäänlaista urheilutoimintaa tällä hetkellä.

IS tavoitti myös Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikosken. Hän ei halunnut ottaa kantaa Jokerien Minskin-matkaan, koska ”yhtiöllä ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa sopimusta seuran kanssa”.

Aihe on ilmiselvästi arka Veikkaukselle, jonka tuotot ovat putoamassa merkittävästi sekä viime vuoden markkinointikohun että koronaepidemian johdosta. Veikkauksella ja Jokereilla on harvinaisen pitkä yhteistyöhistoria.

– Käymme parhaillaan keskusteluja monien kumppanien kanssa. Keskeneräisiä prosesseja emme ala kommentoimaan, emme myöskään Jokerien kohdalla, Nummikoski kertoo.

– Yleisesti voi todeta, että nämä kumppanuusneuvottelut ovat liiketoimintalähtöisiä, urheiluvedonlyöntiin liittyviä. Suoraa tukemistoimintaa emme harrasta, se on yhteiskunnan tehtävä.