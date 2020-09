No nyt on muuten hauiksilla kokoa! Mestaribodari ja voimamies pullistelivat samalla salilla – kuva kertoo, missä ero ”piilee”

Tunnettu kehonrakentaja Flex Lewis julkaisi paljon puhuvan kuvan Instagramissa.

Kansainvälisesti tunnettu kehonrakentaja Flex Lewis ja voimailu-urallaan neljä kertaa maailman vahvin mies -tittelin voittanut Brian Shaw ovat kesyttäneet yhdessä rautaa kuntosalilla. Lewisin Instagramissa tapauksesta julkaisema kuva on paljon puhuva.

Vaikka Lewisiä ei voi missään tapauksessa väheksyä omassa lajissaan, on miesten kokoero melkoinen.

Walesilainen Lewis on noin 166-senttinen ja painaa kilpailukauden ulkopuolella eli niin sanotussa off-season-kunnossa noin 113 kiloa. Kyseessä on siis melkoinen patukka mieheksi, mutta noin 190-kiloiseen Shawiin verrattuna Lewis on ihan eri sarjasta. Amerikkalaisjätti Shaw’n pituudeksi ilmoitetaan 203 senttiä, joten miesten välinen pituuserokin on huomattava.

Kyseisen kuvan kuvakulma ja sommittelu korostavat entisestään miesten kokoeroa, mutta molempien ”hanskat” näyttäisivät olevan valtavat. Kuvassa taka-alalla selkäänsä esittelee amerikkalainen voimanostaja Jake Johns.

Lewis, 36 on voittanut kehonrakennuksen 212-luokan, eli noin 96-kiloisten Mr. Olympia -tittelin useita kertoja.

Shaw on napannut voitot maailman vahvin mies -tittelin vuosina 2011, 2013, 2015 ja 2016.