Hups! Olympiastadionin remontista uusi 500 000 euron takaisku

Olympiastadionin remonttiin liittyvän suuren tarjouskilpailun hävinneelle yhtiölle määrättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa iso hyvityskorvaus.

Korkein hallinto-oikeus antoi heinäkuun 7. päivänä mielenkiintoisen päätöksen. Se liittyi viime aikoina koko Suomea puhuttaneeseen rakennuskohteeseen: Olympiastadionin perusparannukseen, joka on juuri valmistunut noin neljän vuoden rakennustöiden päätteeksi. Videolla kenttämestari esittelee Olympiastadionin uuden nurmen.

Korkein hallinto-oikeus eli KHO piti käytännössä kaikin osin voimassa markkinaoikeuden joulukuussa 2018 antaman päätöksen, joka määräsi Olympiastadionia hallinnoivan ja perusparannuksessa päätilaajana toimineen Stadion-säätiö sr:n korvaamaan kiinteistötekniikkaan erikoistuneelle Caverion Oyj -yhtiölle 500 000 euroa hyvityskorvausta.

Markkinaoikeuden päätöksestä valittivat KHO:hon sekä Caverion että Stadion-säätiö.

Caverion haki oikeusteitse 1,65 miljoonan euron korvausta, joka olisi ollut noin kymmenen prosenttia kiistakapulana olleen LVIA-projektinjohtourakan (lämpö, vesi, ilmastointi, automaattisprinkleröinti) kokonaisarvosta.

– Me Caverionissa katsoimme, ettei urakasta järjestetty tarjouskilpailu kohdellut yhtiötämme tasaveroisesti muiden rinnalla. Siksi veimme asian ensin markkinaoikeuden ja sen jälkeen KHO:n arvioitavaksi, kommentoi Caverionin Suomen-lakiasiainvastaava Joachim Lindholm tiistaina.

Lindholm kertoi stadionin kiinnostaneen yhtiötä työkohteena hyvin paljon, minkä takia myös tarjoukseen ja urakkalaskentaan panostettiin erittäin paljon resursseja.

Kiista koski markkinaoikeuden ja KHO:n antamien päätösten mukaan urakan niin sanottuja referenssejä eli avainhenkilöiden arviointiperusteita ja näiden pisteyttämistä. Urakkakilpailun tarjoajia arvioidaan muun muassa näiden edellisten urakoiden onnistumisen, avainhenkilökunnan pätevyyden ja tietysti tarjoussumman perusteella.

Lindholm katsoo, että jos pisteytys olisi tehty tarjouspyyntöaineiston mukaisesti, Caverion olisi voittanut tarjouskilpailun urakasta, joka nyt päätyi toisen alan vakiintuneen suuren toimijan, Aren, toteutettavaksi.

– Markkinaoikeus ja KHO näkivät asian samoin kuin me. Tilaajan puolella hankintaprosessissa on tapahtunut valitettava inhimillinen virhe. Mutta pääasia on, että asia on saanut ratkaisun ja Olympiastadionin perusparannus on saatu valmiiksi, Lindholm kommentoi.

Kyseistä, vuonna 2017 kilpailutettua projektinjohtourakkaa koordinoi Stadion-säätiön hallituksen antamin valtuuksia Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Uusittu Olympiastadion otettiin käyttöön viime viikolla.

Toimialarakennuttamisen projektijohtaja Aulis Toivonen totesi tiistaina, että KHO:n lopulliseksi jäävä päätös on herättänyt urakan tilaajan leirissä kummastusta.

– Meillä on hyvin eri näkemys asiasta kuin Caverionilla ja KHO:lla, josta markkinaoikeuden aiempi päätös tuli käytännössä muuttumattomana ulos. Näemmä Caverion löysi hankintalaista kohdan, jota käyttää hyväkseen, ja toimi niin. Pidämme päätöstä varsin kohtuuttomana, Toivonen kommentoi.

Stadionin valtion ja Helsingin kaupungin varoilla toteutetun remontin loppulaskuksi on arveltu jopa 350 miljoonaa euroa. Toivonen toteaa, että summa on yli 300 miljoonaa, mutta lopullinen luku kerrotaan marraskuussa.

Joka tapauksessa Caverionille maksettu hyvitys on suurimmillaankin vain noin 0,16 prosenttia jättiremontin kokonaiskustannuksista.

– Maksajan näkökulmasta asia meni hyvitysmaksusta huolimatta koko lailla plus miinus nolla, koska Aren tarjous oli joka tapauksessa sen verran edullisempi kuin Caverionin, Toivonen toteaa.