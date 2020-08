”Eihän kukaan tuollaista tekisi” – Hjallis Harkimo kertoo, miten hän olisi hoitanut superkalliin stadionhankkeen

Suomeen olisi kokeneen urheilurakennuttajan mielestä pitänyt rakentaa kokonaan uusi stadion.

Kokenut urheiluinfrastruktuurin rakennuttaja, Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo kuului niihin, jotka eivät purematta nielleet Helsingin olympiastadionin remontista vuonna 2012 annettua ensimmäistä kustannusarviota, 200 miljoonaa euroa.

Kun vuosina 2016–2020 toteutetun perusparannuksen hintalapuksi lopulta myöhemmin syksyllä osoittautunee noin 350 miljoonaa euroa, se ei Harkimoa yllätä ollenkaan.

– Kun uudisrakennetaan, rakennuttaja voi sopia urakoitsijan kanssa, että tuossa on kattosumma tietylle urakalle. Jos teette halvemmalla, hyödytte taloudellisesti. Jos menee pitkäksi, kustannus jää teille. Mutta kun korjausrakennetaan, harva on valmis lähtemään sellaisella ehdolla tekemään, koska esimerkiksi Olympiastadionin kaltaisessa kohteessa ei oikein voi tietää, mitä sieltä vastaan tulee, Harkimo sanoo.

Stadion perusparannettiin valtion ja Helsingin kaupungin varoilla eli niin sanotusti julkisella rahalla. Sillä toteutettavat rakennusprojektit ovat lähes säännönmukaisesti räjähtäneet budjeteistaan viime vuosina.

– Osasyy on se, että valitaan rakennusurakoiden kokonaishallintaan, kuten kulujen valvontaan, täysin tottumattomia poliitikkoja hoitamaan sellaisia asioita. Rakennusyhtiöt osaavat kyllä pitää puolensa. Kun yhteisillä rahoilla tehdään, pitäisi olla sellainen kovaa asiantuntemusta edustava ydinnyrkki valvomassa näitä asioita. Kulut paisuvat todella äkkiä, jos asiantuntemusta puuttuu.

Harkimo oli kutsuttu remontoidun stadionin avajaisiin, mutta hän ei päässyt paikalle.

– Uskon, että lopputulos on hieno – kuten noin valtavalla rahasummalla täytyykin olla – mutta en arvioi remontin onnistumista esimerkiksi tapahtumajärjestäjän vinkkelistä ennen kuin olen käynyt tutustumassa uusittuihin tiloihin ja niiden toimivuuteen. Aion ihan lähiaikoina käydä.

Harkimo on edustanut, eikä suinkaan ainoana, sitä näkemystä, että Olympiastadion olisi pitänyt pääosin purkaa ja Suomen saada uusi kansallisstadion. Hän painottaa, että tämä kaikki on toki pelkkää hypoteettista ajattelua, koska stadion suojeltiin toissa vuosikymmenellä rakennussuojelulain pykälillä.

– Eihän kukaan tuollaista tekisi tässä maailmassa. Totta kai – jos ei olisi stadionia suojeltu – olisi ollut järkevää purkaa se ja rakentaa uusi. Maa-alue olisi ollut mielettömän arvokas rakennuttajillekin myytynä, mutta varmaan uusikin areena olisi kannattanut rakentaa samalle paikalle, koska parempaa ei Helsingissä varmasti olisi ollut saatavilla.

Esimerkiksi Ruotsin uusi kansallisstadion, jalkapallossa 50 000:n ja konserteissa jopa 75 000 katsojan Friends Arena Solnassa, oli valmistuessaan vuonna 2012 maksanut vähän alle 200 miljoonaa euroa.

– On muitakin esimerkkejä siitä, miten hienoja uusia areenoita on mahdollista rakentaa paljon halvemmalla kuin peruskorjata vanhaa.

Olympiastadionin remontin valmistuttua on pohdittu myös sitä, millaisia urheilutapahtumia kapasiteetiltaan 36 251-paikkaiselle perinneareenalle on mahdollista myöntää. Vaikka esimerkiksi Euroopan jalkapalloliiton Uefan pääseurakilpailujen finaalit ja EM-kisojen finaali ovat kapasiteetin ulkopuolella, Euroopan Supercupin (Mestarien liigan ja Euroopan liigan voittajat vastakkain) vuoden 2022 finaali on Helsinkiin jo myönnetty.

Jos Pohjolan maat jossain vaiheessa hakisivat ja saisivat miesten jalkapallon jaetun EM-lopputurnauksen, mikä ei toki ole kaikkein todennäköisin skenaario, esimerkiksi Ranskan EM-kisoissa 2016 Olympiastadionin suuruusluokan stadioneita oli käytössä kolme.

Yleisurheilun MM-kisoja Helsinkiin on täysin mahdollista hakea, sillä kattojärjestö World Athletics on määritellyt katsomokapasiteetin alarajaksi 30 000 paikkaa. Täsmälleen tämänkokoinen on esimerkiksi USA:n Oregoniin valmistuva Hayward Arena, jossa pitäisi vuonna 2022 järjestää yleisurheilun MM-kisat.