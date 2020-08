Kaksi Suomen naisparia sai paikat beach volleyn EM-turnaukseen – miesten kisaportti sulkeutui

EM-turnaus on määrä pelata Latvian Jurmalassa 15.–20. syyskuuta.

Beach volleyn EM-kisoissa syyskuussa nähdään kaksi suomalaisparia: Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen ja Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen.

Sen sijaan villiä korttia turnaukseen hakeneet Santeri Siren/Jyrki Nurminen eivät EM-paikkaa saaneet.

EM-turnaus on määrä pelata Latvian Jurmalassa 15.–20. syyskuuta. Naisten pelipäivät ovat 15.–19. syyskuuta.

Molemmissa sarjoissa on mukana 32 joukkuetta, 29 rankingin mukaan ja kolme villillä kortilla. Maakiintiö on neljä, paitsi isäntämaalla on kuusi paria.

Miesten viimeinen paikka rankingilla meni 1 220 pisteellä, kun Siren/Nurminen-parilla pisteitä oli 880. Se riitti 12. varasijaan.

Lohkoarvonnat järjestetään 26. elokuuta.