Yle: Venäjän antidopingpomo varautuu salamurhaansa: ”Olen nähnyt epäilyttäviä kuolemia”

Juri Ganus kertoi Ylelle, että hän säilöö omaa vertaan, koska pelkää henkensä puolesta.

Venäjän antidopingtoimiston Rusadan pääjohtaja Juri Ganus kertoo Ylelle pelkäävänsä henkensä puolesta.

Ganus otti Rusadan johtotehtävät haltuunsa vuonna 2017. Hän on halunnut muuttaa sekä voimistaa Venäjän urheilujohdon talutusnuorassa ollutta organisaatiota sekä taistella puhtaan urheilun puolesta.

Ganus, 56, on kritisoinut maansa dopingkulttuuria ja päättäjiä. Suorapuheisuus ei ole istunut kaikkien pirtaan. Ganusin mukaan häntä on yritetty kammeta virastaan. Häntä on esimerkiksi syytetty taloudellisista väärinkäytöksistä – syytetyn mukaan poliittisin motiivein.

Ulos kampeamiseen liittyen Yle siteeraa Ganusin viime viikkoista twiittiä. Twiitissä Ganus kirjoitti, että rakastaa elämää eikä aio tehdä itsemurhaa.

– Jos päättäjät ottavat minut virasta olemattomin perustein, siitä seuraa kovia kansainvälisiä sanktioita. Toinen vaihtoehto on kehottaa minua eroamaan, mutta sitä en tee. Tämä on kutsumukseni. Kolmas vaihtoehto on, että kuolen. Valitettavasti olen nähnyt epäilyttäviä kuolemia. Kirjoitin Twitter-päivitykseni varoittaakseni vastustajiani, Ganus kertoi Ylelle.

Antidopingpomo on varautunut mahdolliseen salamurhaan myös toisella tavalla.

– Olen säilyttänyt erikseen verinäytteitäni. Jos minulle tapahtuu jotain, muutokset veriarvoissani voidaan tutkia, Ganus, sanoi Ylelle.

Maailman antidopingtoimisto Wada sulki venäläiset olympia- ja MM-kisoista joulukuussa 2019 tehdyllä päätöksellä. Venäjän valitti vastoin Ganusin toivetta Wadan päätöksestä CASiin eli urheilun vetoomustuomioistuimeen. Sen ratkaisua joudutaan odottamaan marraskuuhun 2020.

Päätöksen syyt ovat Sotshin vuoden 2014 olympialaisten dopingskandaali, jossa Venäjän valtiojohtoinen ja Rusadan tukema dopingohjelma paljastui, sekä skandaalin jälkiselvittelyissä.

Heinäkuun alussa Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA puolestaan kertoi jäädyttäneensä kaksi Venäjän yleisurheiluun liittyvää ohjelmaa. Toinen koskee neutraaleja urheilijoita ja toinen suunnitelmaa Venäjän yleisurheiluliiton (RusAF) jäsenoikeuksien palauttamiseksi.

Vaikka Venäjä on ollut viisi vuotta suljettuna kansainvälisestä yleisurheilutoiminnasta, muutamat venäläisurheilijat ovat voineet osallistua arvokisoihin, koska he ovat pystyneet osoittamaan riippumattomuutensa valtiollisesta valmennusjärjestelmästä. WA:n tuoreen päätöksen mukaan nämäkään urheilijat eivät pääse jatkossa kilpakentille.