Katso hämmentävät kuvat: urheilukatsomot pullistelevat yleisöä Serbiassa – ”Tämä on ehkä vaarallista”

Serbiassa urheilutapahtumia järjestetään ilman katsomorajoituksia.

Serbialaiset jalkapallokatsomot ovat aiemminkin tunnettu tunnelmaltaan lähes ainutlaatuisen intensiivisinä paikkoina. Kesäkuussa 2020 kuvat riehakkaista ultrafaneista soihtuineen ällistyttävät kuitenkin aivan uudella tavalla.

Ulkotapahtumien yleisörajoitukset poistettiin Serbiassa 5. kesäkuuta, mikä tarkoitti sitä, että tällä viikolla Serbian cupin välierä FK Partizanin ja Belgradin Punaisen tähden välillä pelattiin täpötäysien katsomojen edessä.

Hurjassa tunnelmassa keskiviikkona pelatussa paikallisottelussa voiton ja finaalipaikan vei riehakkaiden faniensa iloksi FK Partizan, joka päihitti Punaisen tähden Bibras Natchon osumalla lukemin 1–0. Partizan kohtaa Serbian cupin loppuottelussa Vojvodinan.

Serbian jalkapallokatsomoissa palattiin vanhaan normaaliin.

Myös huipputennis palasi yleisön eteen perjantaina, kun Novak Djokovicin masinoima neljässä Itä-Euroopan maassa pelattava Adria-kiertue alkoi maailmanlistan kärkipelaajan omassa tenniskeskuksessa Belgradissa.

Djokovicin mukana turnauksessa esiintyvät muun muassa Saksan Alexander Zverev, Itävallan Dominic Thiem ja Bulgarian Grigor Dimitrov.

Turnaus alkoi perjantaina näytösnelinpelillä, jota oli tenniskeskuksessa seuraamassa lähes täysi katsomollinen tenniksen ystäviä.

– Meillä ovat erilaiset olosuhteet ja toimet kuin muissa maissa, joten on vaikea verrata tätä kansainväliseen tilanteeseen. Numeromme ovat paremmat kuin joissain muissa maassa. Toki elämiä on menetetty ja se on kamalaa nähtävää, niin täällä kuin myös maailmalla, mutta elämä jatkuu ja me urheilijat odotamme innolla kilpailemisen pariin palaamista, Djokovic pohti lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

Serbiassa on John Hopkinsin tilastojen mukaan todettu 12 175 koronavirustartuntaa. Tautiin on kuollut maassa 252 ihmistä. Edellisen viikon ajan uusia tartuntoja on löytynyt noin 70 päivässä.

– Meitä voi myös kritisoida ja sanoa, että tämä on ehkä vaarallista. Ei ole kuitenkaan minun asiani päättää, mikä on oikein ja mikä väärin terveysmielessä. Teemme, niin kuin Serbian hallitus käskee ja toivottavasti palaamme pian kaikki kiertueelle, Djokovic totesi.

Suomessa urheiluväki juhli tällä viikolla hallituksen uutta linjausta, joka mahdollistaa yli 500 hengen ottamisen sisään ulkona järjestettäviin urheilutapahtumiin, kunhan yleisö on eroteltu enintään 500 hengen toisistaan erillään pysyviin lohkoihin.