Vakio 1: Schalken sairastuvalla säpinää, uskotaan Unioniin

Lauantain Vakio 1:ssä Kölnin väärinpelattu vierasvoitto nostetaan varmaksi. Tanskan liigassa houkuttaa Esbjergin menestys.

1 Leverkusen–Bayern München (2)

Bundesliiga: Leverkusen haki viime kierroksella niukan 1–0-voiton Freiburgin vieraana Peliesitys ei ollut parasta Leverkusenia ja tiiviin otteluohjelman tuoma rasitus näkyi kummankin joukkueen otteissa. Kamppailu UCL-sijoituksista jatkuu tiukkana, kun kaikki neljä ehdokasta ovat neljän pisteen sisällä toisistaan. Leverkusenilta sivussa jatkaa loukkaantunut Lars Bender.

Bayern tyylitteli kotonaan Düsseldorfia vastaan, halliten pelitapahtumia suvereeniin 5–0-voittoon oikeuttavalla tavalla. Bayern on menettänyt pisteitä tämän vuoden puolella pelaamissaan otteluissa vain kertaalleen maalittomaan tasapeliin päättyneessä kohtaamisessa Leipzigin kanssa. Seitsemän pisteen kaula takana tulevaan Dortmundiin on tuomassa jälleen yhden pokaalin Bayernin palkintokaappiin ja europelien mahdollinen jatkuminen loppukesästä pitänee Bayernin motivaation yllä kauden päätökseen asti. Bayernilta poissa ovat edelleen loukkaantumisista kärsivät Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Niklas Süle sekä Thiago Alcantara.

Leverkusen onnistui kauden aikaisemmassa kohtaamisessa voittamaan Allianz Areenalla 2–1, mutta hyvävireinen Bayern on läksynsä tehnyt. Vierasvoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Bayernin kannatus on jäämässä alle 60 pinnan, joten vierasvoitto tarjoaa edullisen suosikkivarman.

2 RB Leipzig–SC Paderborn (1)

Bundesliiga: Leipzig palasi kiinni voittokantaan maanantaina, kun Köln kaatui vieraissa 4–2. Vaikka isännät onnistuivat maalinteossa kahdesti, oli Leipzig totutun ylivertainen luotujen maalipaikkojen valossa. Leipzigin vahvuudesta poissa ovat kauden uudelleen käynnistyttyä jo palannut, mutta välittömästi uudelleen loukkaantunut Kevin Kampl sekä Yussuf Poulsen.

Paderborn teki viimeksi voitavansa isännöidessään Dortmundia, mutta tuloksena oli lopulta varsin ruma 1–6-tappio. Paderbornin putoaminen kakkosbundesliigaan on käytännössä varmaa, kun eroa ensimmäisen säilyjän paikkaa miehittävään Mainziin on yhdeksän pistettä. Viimeisen viiden ottelun pisteodottama ei päätä huimaa. Paderbornilla ei ennakkotietojen mukaan ole tuoreita poissaolijoita.

Bundesliigan palattua tauolta Leipzig on menettänyt pisteitä kummassakin kotikentällä pelaamassaan ottelussa. Tähän isännät lähtevät hakemaan muutosta ja onnistuvat siinä massiivisen tasoeron myötä noin 85 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

3 E. Frankfurt–Mainz 05 (12)

Bundesliiga: Frankfurt onnistui kääntämään keskiviikkona rästiottelun vieraissa Bremeniä vastaan edukseen 3–0. Bremen oli ottelun ensimmäisellä jaksolla hallitsevampi osapuoli, mutta Frankfurtin kliininen viimeistely toi lopulta ansaitun voiton isäntien menettäessä pelihalunsa tappioasemassa. Pidemmällä aikavälillä Frankfurt on ollut epäonninen ja on sarjasijoitustaan laadukkaampi kokonaisuus. Frankfurtilta sivussa jatkaa viime pelitkin väliin jättänyt Goncalo Paciencia.

Mainz hävisi viimeksi kotonaan Hoffenheimille 0–1 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Mainz elää vaarallisesti, kun eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan Düsseldorfiin on vain piste. Peliesitysten tasokaan ei sarjan jatkuttua ole ollut putoamisuhassa olevia joukkueita parempaa. Mainzin avauskokoonpanosta pois tippuu pelikieltoaan kärsivä Bote Baku, joka on normaalisti ykkösvaihtoehto oikean puolustajan paikalle.

Frankfurtin palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi. Mainz nauttii lepoedusta ja on ainakin paperilla isäntiä motivoituneempi. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat keränneet liikaa peliä ja edullisin merkki on ehdottomasti Mainzin voitto. Mainzin puolustuksen virhealttiuden ja mahdollisesti normaalia korkeammalla riskillä lopussa voittoa tavoittelevan taktiikan myötä myös kotivoitto mukaan riveihin.

4 F. Düsseldorf–Hoffenheim (12)

Bundesliiga: Düsseldorf oli viimeksi voimaton vierasottelun Bayernia vastaan päätyttyä 0–5-tappioon. Tämänhetkinen sijoitus tietäisi kauden päätteeksi karsintaottelua Kakkosbundesliigasta nousua tavoittelevaa joukkuetta vastaan. Düsseldorf on parantanut otteitaan verrattuna muihin häntäpään joukkueisiin ja vain pisteen erolla parhaillaan säilymässä oleva Mainz haastetaan vielä kauden viimeisillä kierroksilla. Düsseldorfin lasarettia miehittää tutut pitkäaikaispotilaat, joten viime peleissä nähdyt pelaajat ovat käytettävissä.

Hoffenheim voitti toisen peräkkäisen ottelunsa, kun Mainz kaatui vieraissa 1–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Hoffenheimin niukkaa voittoa. Hoffenheim on tasapisteissä Wolfsburgin kanssa ja taistelussa Euroopan liigan karsintapaikasta takaa motivaation kauden viimeisille kierroksille. Hoffenheimilta sivussa jatkavat Andrej Kramaric sekä Jacob Larsen.

Düsseldorf on parantanut otteitaan kevätkaudella ja tarvitsee pisteitä välttääkseen putoamisen. Tasoero tekee vieraista silti marginaalisia 40 prosentin suosikkeja. Vakiossa isäntien voitto on jäämässä merkeistä edullisimmaksi, mutta oikein pelattu vierasvoitto on syytä mahduttaa mukaan.

5 Bor. Dortmund–Hertha BSC (12)

Bundesliiga: Dortmund tyylitteli viimeksi ansaittuun 6–1-voittoon Paderbornin vieraana. Ensimmäinen jakso edettiin odotuksiin nähden maltillisesti, mutta toisella jaksolla isäntien intensiteetti laski, jonka Dortmund käytti armotta hyödykseen. Dortmund joutuu viikonlopun otteluun ilman puolustuksensa johtohahmoa Mats Hummelsia, joka on korttitilin täyttymisen vuoksi sivussa. Loukkaantumisten vuoksi estyneitä ovat Marco Reus ja Erling Haaland.

Hertha on onnistunut nostamaan tasoaan tauon jälkeisissä otteluissa. Tauolla päävalmentajaksi nimitetty Bruno Labbadia on onnistunut nopeasti kehittämään joukkueen peliä. Laitojen aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen hyökkäyskolmannekselle etenemisessä on toiminut ja laadukkaita maalipaikkoja on luotu runsaammin. Viimeksi Hertha selätti kotonaan Augsburgin 2–0 ja olisi voinut iskeä taululle rumemmatkin lukemat. Herthalla on edelleen pieniä poissaolohuolia, kun puolustuslinjan optiot Niklas Stark, Karim Rekik ja Marvin Plattenhardt ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa.

Dortmund kontrolloi otteluita itseään heikompia vastaan rutiinilla. Vaikka Hertha on tauolta palattuaan parantanut, on tasoero edelleen isäntien hyväksi selvä. Kotivoiton todennäköisyys kipuaa noin 70 prosenttiin, mutta kerättyään todennäköisyyttään runsaammin peliä voi vaihtomerkkiäkin kohteessa harkita.

6 Werder Bremen–VfL Wolfsburg (2)

Bundesliiga: Bremen ehti pelata kolme ottelua tappioitta ennen keskiviikon rästiottelussa Frankfurtia vastaan kärsittyä 0–3-tappiota. Bremen pyrki antamaan useammalle avainpelaajalleen tärkeää lepoaikaa ja hallitsi myös hienoisesti ensimmäiseen puoliajan pelitapahtumia. Keskitysten ja etenkin erikoistilanteiden puolustaminen osoittautui jälleen Bremenin akilleenkantapääksi ja Frankfurt eteni toisella puoliajalla ansaittuun voittoon. Bremeniltä sivussa jatkavat tutut pitkäaikaispotilaat Ömer Toprak, Claudio Pizarro sekä Nurin Sahin.

Wolfsburg hävisi kotonaan niin ikään Frankfurtille 1–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään ottelusta vähintään pisteen. Frankfurt tappiota edelsi erinomainen peliesitys Leverkusenin vieraana ja UEL-karsintapaikan puolustaminen pitää ”Volkkareiden” motivaatiota yllä aina viimeisille kierroksille asti. Wolfsburgin avauskokoonpanon vaihtoehdoista laituri Renato Steffen kärsii pelikieltoa, ollen ainoa tuore poissaolija pitkäaikaispotilaita lukuun ottamatta.

Werder rasittui keskiviikon rästipelissään, vaikka pyrki tarjoamaan arvokasta lepoaikaa muutamille avainpelaajilleen. Vieraat ovat tasoeronsa puolesta kirkkaasti isäntiä edellä ja nauttiessaan lepoedusta nousee kotivoiton todennäköisyys 50 pinnan tuntumaan. Alle 40 pinnan kannatusta Vakiossa nauttiva Wolfsburg tarjoaa edullisen varmavalinnan.

7 Union Berlin–Schalke 04 (1X)

Bundesliiga: Union ei pystynyt viimeksi vastaamaan Mönchengladbachin vaatimustasoon vierasottelun päättyessä selkeään 4–1-tappioon. Paluu tauolta on sujunut odotettua heikommin, kun pisteitä on neljästä viime ottelusta kertynyt vain yksi. Putoamisuhka realisoituu nopeasti, mikäli pisteitä ei aleta kerryttämään tiheämmin. Unionin terveystilanne on kohtalainen, kun Julian Reyerson on ainoa poissaolija pitkäaikaispotilaiden lisäksi.

Schalken peliesitys jäi jälleen vaatimattomaksi, kun kotiottelu Bremeniä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Poissaolot ovat syöneet Schalken iskukykyä sarjan palattua tauolta, mutta joukkueen kyvyttömyys etenkin hyökkäyspäässä ihmetyttää. Poissaolot eivät helpota, kun viikonloppuna sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä Weston McKennie sekä loukkaantuneet Suat Serder, Omar Mascarell ja Amine Harit.

Kummankaan peliesityksissä ei ole viime aikoina ollut kehuttavaa. Schalke on laadukkaampi, mutta kärsii poissaoloista. Union ansaitsee kotiedun myötä marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kohde vaatii runsasta rastitusta. Ottelu on maaliodottamaltaan kierroksen matalin eikä hieman yli 30 pinnan todennäköisyydellä toteutuva pistejako yllättäisi.

8 FC Augsburg–FC Köln (2)

Bundesliiga: Augsburg jäi viimeksi täysin jyrän alle vierasottelussa Herthaa vastaan, mutta kierrätti ottelussa useita normaalisti avauskokoonpanossa esiintyviä pelaajiaan. Ottelu päättyi Augsburgin 0–2-tappioon ja lukemat olisivat voineet isäntien hyväksi toteutunutta selvemmätkin. Augsburgin peliesitysten taso on ollut heikolla tolalla sarjan jatkuttua. Tuoreita poissaoloja ei Augsburgilla ennakkotietojen mukaan ole, mutta useampi pitkäaikaispotilas jatkaa sivussa.

Köln on ollut tauolta palattuaan epäonninen, vaikka maanantai-iltana pelatussa kotiottelussa Leipzigiä vastaan 4–2-tappio oli täysin ansaittu. Peliesitysten taso on ollut kevätkaudella keskimääräistä joukkuetta laadukkaampaa ja tämänhetkiseen sijoitukseen kahdentenatoista ansaittaisiin nostetta. Avauskokoonpanon toppari Sebastian Bornauw jatkaa pelikiellossa, mutta poissaoloa paikkaa topparipari Rafael Czichosin paluu tositoimiin.

Köln on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja marginaalista vierassuosikkiasemaa voi pitää perusteltuna. Putoamiseen on kummallakin juuri sen verran matkaa, että motivaatio pysyy edelleen yllä. Vakiossa Augsburg on pelattu virheellisesti suosikiksi. Kölnin vierasvoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

9 Nordsjaelland–FC Midtjylland (2)

Tanskan liiga: Nordsjaelland on kehittynyt organisaationa viime vuosina ja laadukas akatemia houkuttelee pelaajia ympäri maailmaa. Runkosarjan viimeiselle kierrokselle lähdetään hyvistä asetelmista viidentenä. Ensimmäisessä tauon jälkeisessä ottelussa kaatui Silkeborg vieraissa 2–0 ja myös ottelun pelitapahtumat oikeuttivat niukkaan voittoon.

Koronavirus keskeytti Midtjyllandin erinomaisen kauden. Pelattavaa riittää vielä kuuden parhaan joukkueen välillä pelattavassa kaksinkertaisessa loppusarjassa, vaikka eroa toisena tulevaan Kööpenhaminaan on yhdeksän pistettä. Paluu tauolta ei sujunut suunnitellusti, kun kotiottelu selvästi heikompaa Horsensia vastaan päättyi 0–1-tappioon pelitapahtumien hallinnasta huolimatta.

Kummallakaan ei ole erityistä motivaatiota runkosarjan päättymisen suhteen, mutta pisteitä tarvitaan samalla tapaa myös loppusarjassa. Kumpikin on nostanut tasoaan kuluvalla kaudella, mutta vieraat ovat olleet omassa kastissaan. Hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kelpuutetaan pienen edun myötä varmaksi.

10 OB–Esbjerg (X2)

Tanskan liiga: Kuluva kausi on ollut Odensen viime kauden menestyksen myötä asetettuihin odotuksiin nähden pettymys. Sarjasijoitusta kymmenentenä ennen runkosarjan viimeistä kierrosta voi pitää melko realistisena kuvauksena joukkueen pelivoimasta. Odense hävisi kauden uudelleen käynnistäneessä vierasottelussa Aarhusille 0–1 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa.

Esbjerg tasasi pisteet kauden uudelleen käynnistäneessä kotiottelussa Aalborgia vastaan 1–1, mutta niukkaa tappiotakaan ei olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Viime kaudella kolmanneksi sijoittautuneet Esbjergin taso on pudonnut, mutta mukaan on mahtunut myös epäonnea. Loppusarjassa taistellaan tosissaan sarjapaikan puolesta.

Kummankin paikka alemassa loppusarjassa on varmaa. Kriittisemmin pisteitä tarvitsevien vieraiden motivaatio voi olla korkeammalla. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt merkittävästi liikaa peliä puoleensa, joten isäntien asettaminen ohituskaistalle tarjoaa kohteessa etua.

11 AC Horsens–Bröndby (2)

Tanskan liiga: Horsens on jatkanut viime kaudelta tutulla tasolla ja kuuluu pelivoimaltaan sarjasijoituksensa mukaisesti alempaan keskikastiin. Horsens on ottanut viime peleissään kaksi kovaa päänahkaa sarjan kärkijoukkueista. Ennen taukoa maaliskuussa kaatui FC Kööpenhamina vieraissa 0–1 ja nyt sarjan jatkuttua uusittiin vastaava temppu Midtjyllandin vieraana. Kummassakaan näistä ei Horsens hallinnut pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla, joten hyvien tulosten painoarvo on pieni.

Bröndby on jäänyt viime kausina askeleen jälkeen sarjan terävintä kärkeä, mutta sijoitus tasaisessa kuuden parhaan joukossa kertoo tutusta laadusta. Viime viikolla hoidettiin kotiottelu Sonderjyskea vastaan 1–0. Niukka voitto oli linjassa myös Bröndbyn hallitsemien pelitapahtumien kanssa.

Isäntiä kaksi luokkaa laadukkaampi Bröndby ansaitsee vieraskentälläkin noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kohde on oikein pelattu ja pelivalinnassa luotetaan laatuun. Vierasvoitto rohkeasti varmaksi.

12 Aalborg–AGF (X2)

Tanskan liiga: Aalborg jakoi viikonloppuna pisteet Esbjergin vieraana 1–1, mutta loi ottelussa hieman isäntiä runsaammin maaliodottamaa. Aalborg on tullut aikaisemmilla kausilla tutuksi keskikastin joukkueena, mutta kuluva kausi on sujunut selvästi odotettua paremmin. Sijoitus sarjataulukossa on kuudes ja paikka ylemmässä loppusarjassa on maalieron myötä käytännössä saletissa.

Aarhus on ehtinyt pelata ottelun enemmän tauon jälkeen. Ensimmäisessä ottelussa pisteet tasattiin kotona Randersin kanssa 1–1, vaikka pelitapahtumia hallittiin selvästi. Rästiottelu Odensea vastaan päättyi puolestaan 1–0 voittoon, ja lukemat olisivat voineet olla Aarhusin hyväksi selvemmätkin. Kilpailu loppusarjassa viimeisistä eurosijoista tulee olemaan kova, mutta puolustuspelaamisellaan menestynyt Aarhus on ennakkosuosikki kolmanneksi.

Aarhusia voi pitää joukkueista selvästi laadukkaampana. Isäntien paikka kuudentena säilyy tappiollakin, mikäli Randers ei voita Kööpenhaminaa vieraissa selvällä marginaalilla. Isäntien motivaatioetu ei ole niin merkittävä kuin vedonlyöntimarkkinan sen hinnoittelee. Vakiossa Aalborg on kerännyt 50 pinnan kannatuksen mikä on liikaa, vaikka vieraat pelaisivat täysin ilman motivaatiota.

13 FC Köbenhavn–Randers FC (1)

Tanskan liiga: FC Kööpenhamina on sarjassa toisena ja kärjessä viilettävän Midtjyllandin viime kierroksen tappio kavensi piste-eron yhdeksään pinnaan. Midtjylland on ansainnut paikkansa sarjakärjessä, eikä yhdeksän pisteen eron kurominen kaksinkertaisessa loppusarjassa näytä todennäköiseltä. Paluu pelikentille sujui FCK:n osalta vakuuttavasti, kun Lungby kaatui paikallispelissä 4–1.

Randers hävisi viimeksi kotonaan selvästi heikompaa Hobroa vastaan 0–1, vaikka hallitsi ottelun pelitapahtumia. Tappio vei pohjan myös Randersin haaveista sijoittautua kuuden parhaan joukkoon. Eroa kuudentena olevaan Aalborgiin on kolme pistettä ja tasatilanteessa paremmuus ratkaistaan maalierolla, jossa Randers on seitsemän osumaa perässä.

FCK on perustasoltaan kaksi luokkaa laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä ja vaikka isäntien kannatus Vakiossa on kivunnut aina 80 pinnaan asti säilyy Kööpenhamina riveissä varmana.

