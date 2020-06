Vakio 1: Bayern München ei kaadu Leverkusenissa

Lauantain Vakio 1:ssä varmistetaan putoamis uhan alla oleva Fortuna Düsseldorf, vaikka Hoffenheim on ottelun laadukkaampi joukkue.

1 Leverkusen–Bayern München (2)

Bundesliiga: Leverkusen haki nihkeästä peliesityksestä huolimatta 1–0-vierasvoiton Freiburgista. Bayern tyylitteli kotonaan Düsseldorfia vastaan halliten pelitapahtumia suvereeniin 5–0-voittoon oikeuttavalla tavalla. Leverkusen onnistui kauden aikaisemmassa kohtaamisessa, mutta hyvävireinen Bayern on läksynsä tehnyt. Hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.

2 RB Leipzig–SC Paderborn (1)

Bundesliiga: Viimeisimmät pistemenetykset kotikentällä tuskin painavat Leipzigiä, kun vastaan asettuu sarjan heikoimpiin lukeutuva Paderborn. Paderborn teki viimeksi voitavansa isännöidessään Dortmundia, mutta tuloksena oli lopulta ruma 1–6-tappio. Leipzig lähtee otteluun selkeänä 85 prosentin ennakkosuosikkina. Suursuosikki Leipzig kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 E. Frankfurt–Mainz 05 (12)

Bundesliiga: Frankfurt onnistui viimeksi Wolfsburgia vastaan vieraissa 2–1, vaikka maaliodottama jakautui joukkueiden välillä tasaisesti. Mainz hävisi kotonaan Hoffenheimille 0–1 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Frankfurtin palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi, mikä parantaa pisteitä tarvitsevan Mainzin asemia. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta vieraiden menestys mahdutetaan mukaan.

4 F. Düsseldorf–Hoffenheim (12)

Bundesliiga: Düsseldorf oli voimaton vierasottelun Bayernia vastaan päätyttyä 0–5-tappioon. Hoffenheim voitti toisen peräkkäisen ottelunsa, kun Mainz kaatui vieraissa 1–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Hoffenheimin niukkaa voittoa. Düsseldorf on parantanut otteitaan kevätkaudella ja tarvitsee pisteitä välttääkseen putoamisen. Tasoero tekee vieraista silti marginaalisia 40 prosentin suosikkeja. Vaihtomerkki asetetaan voittoja tarvitseville isännille.

5 Bor. Dortmund–Hertha BSC (1)

Bundesliiga: Dortmund tyylitteli viimeksi ansaittuun 6–1-voittoon Paderbornin vieraana. Hertha kaatoi puolestaan kotonaan Augsburgin 2–0. Hertha on esiintynyt pirteästi sarjan palattua tauolta, mutta myös onni on ollut myöden. Dortmund kontrolloi otteluita itseään heikompia vastaan rutiinilla. Kotivoitto toteutuu noin 70 prosentin todennäköisyydellä ja kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Werder Bremen–VfL Wolfsburg (2)

Bundesliiga: Bremen kaatoi viimeksi Schalken vieraissa 1–0. Pistejakoa olisi voinut pitää pelitapahtumia tarkemmin kuvaavana. Wolfsburg hävisi kotonaan Frankfurtille 1–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään vähintään pisteen. Werder rasittuu viikolla rästipelissä, joka nostaa Wolfsburgin suosikkiaseman 45 prosentin tuntumaan. Vierasvoitto rohkeasti varmaksi.

7 Union Berlin–Schalke 04 (X2)

Bundesliiga: Union ei pystynyt viimeksi vastaamaan Mönchengladbachin vaatimustasoon vierasottelun päättyessä selkeään 1–4-tappioon. Schalken peliesitys jäi jälleen vaatimattomaksi, kun kotiottelu Bremeniä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Kummankaan peliesityksissä ei ole viime aikoina ollut kehuttavaa. Schalke on laadukkaampi, mutta kärsii poissaoloista. Union ansaitsee kotiedun myötä marginaalisen suosikkiaseman. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

8 FC Augsburg–FC Köln (X2)

Bundesliiga: Augsburg jäi viimeksi täysin jyrän alle vierasottelussa Herthaa vastaan. Ottelu päättyi Augsburgin 0–2-tappioon ja lukemat olisivat voineet olla rumemmatkin. Köln on ollut tauolta palattuaan epäonninen, mutta peliesitysten säilyessä laadukkaina on pisteitä loppukaudesta luvassa. Köln ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikki­aseman ja pelivalintaa lähdetään myös rakentamaan vieraiden varaan.

9 Nordsjaelland–FC Midtjylland (2)

Tanskan liiga: Nordsjaelland palasi pelikentille tyylikkäällä 2–0-vierasvoitolla Silkeborgia vastaan. Midtjyllandin mestaruus näyttää varmalta, kun eroa toisena tulevaan Kööpenhaminaan on jo ennen loppusarjaa 12 pistettä. Nordsjaelland pelaa laadukasta kautta, mutta Midtjylland on ollut kuluvalla kaudella omassa kastissaan. Vierasvoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä ja tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

10 OB–Esbjerg (1X)

Tanskan liiga: Kuluva kausi on ollut Odensen viime kauden menestyksen myötä asetettuihin odotuksiin nähden pettymys. Esbjerg tasasi pisteet kauden uudelleen käynnistäneessä kotiottelussa Aalborgia vastaan 1–1. Isäntiä voi pitää joukkueista laadukkaampana, mutta Esbjergilla riittää potentiaalia parantaa viimeistään loppusarjassa. Noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kaipaa rinnalleen varmistuksen.

11 AC Horsens–Bröndby (2)

Tanskan liiga: Horsens on jatkanut viime kaudelta tutulla tasolla ja kuuluu sarjasijoituksensa mukaisesti alempaan keskikastiin. Bröndby on jäänyt viime kausina askeleen jälkeen sarjan terävintä kärkeä, mutta sijoitus tasaisessa kuuden parhaan joukossa kertoo laadusta. Isäntiä kaksi luokkaa laadukkaampi Bröndby ansaitsee noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

12 Aalborg–AGF (X2)

Tanskan liiga: Aalborg jakoi viikonloppuna pisteet tasaisessa ottelussa Esbjergin vieraana 1–1. Aarhus joutui tyytymään tasapeliin, kun kotiottelu Randersia vastaan päättyi pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1. Aarhus on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee vieraskentälläkin hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

13 FC Kööpenhamina–Randers FC (1)

Tanskan liiga: FCK on sarjassa toisena, mutta matka edellä olevaan Midtjyllandiin on venynyt jo 12 pisteeseen. Randers käynnisti kautensa uudelleen vieraissa Aarhusia vastaan, jossa pisteet tasattiin hieman pelinkuvan vastaisesti 1–1. FCK on perustasoltaan kaksi luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee selkeän 65 prosentin suosikkiaseman.

Järjestelmän (6+0) hinta 16,00 euroa.