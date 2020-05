Kobe Bryantin lesken jakama kuva pysäyttää – edesmennyt supertähti teki vuosia sitten eleen, joka on taas hyvin ajankohtainen

Yhdysvalloissa kuohuu taas. Kobe Bryantin leski julkaisi kannanottona vanhan kuvan miehestään.

Kobe Bryantin leski Vanessa Bryant otti koskettavasti kantaa Yhdysvalloissa meneillään olevaan kuohuntaan. Hän jakoi vanhan kuvan, jossa Kobe pitää NBA-ottelun alkulämmittelyssä kantaaottavaa paitaa. Paidassa lukee ”I can’t breathe”, en saa henkeä.

– Mieheni piti tätä paitaa vuosia sitten ja tässä sitä taas ollaan. Elämä on niin herkkää ja arvaamatonta. Elämä on liian lyhyt. Kunnioitetaan kauniita ominaisuuksia ja samankaltaisuuksia, jotka me kaikki jaamme ihmisinä, Vanessa Bryant kirjoitti kuvan yhteyteen.

– Ajetaan viha pois. Opetetaan kunnioitusta ja rakkautta kaikille kodeissa ja kouluissa. Jaetaan rakkautta.

Bryant myös pyysi ihmisiä lopettamaan ryöstelyn ja toimimaan demokraattisin keinoin.

– Taistelkaa muutoksen puolesta – rekisteröitykää äänestäjiksi. Älkää käyttäkö viattomia menetettyjä elämiä tekosyynä ryöstelylle. Olkaa esimerkki muutoksesta, jonka haluamme nähdä.

Tilanteeseen sopivan Vanessa Bryantin julkaisemasta kuvasta tekee, että viime maanantaina George Floyd toisteli paidassa lukevaa lausetta, kun poliisi piti Minneapolisissa polveaan Floydin niskalla lähes yhdeksän minuuttia.

Floyd menetti tajuntansa ja hänet julistettiin myöhemmin sairaalassa kuolleeksi. Polvellaan Floydia painanut poliisi Derek Chauvin on saanut syytteen muun muassa kuolemantuottamuksesta ja hänet on pidätetty. Chauvinin seurassa olleet kolme poliisia ovat saaneet potkut.

Kuva Kobe Bryantista on otettu jo vuonna 2014, jolloin moni NBA-pelaaja piti kyseisiä t-paitoja New Yorkissa kuolleen Eric Garnerin kunniaksi. Garner kuoli, kun poliisi kuristi häntä laittomalla otteella pidätyksen yhteydessä.

Ennen tajuntansa menettämistä Garner sanoi 11 kertaa, ettei saanut henkeä. Häntä kuristanut poliisi ei joutunut syytteeseen. Tämä poliisi menetti työnsä viime vuonna.

Garnerin kuolema herätti useita mielenosoituksia ja kiihdytti Black Lives Matter -kansanliikettä, johon Kobe Bryant otti kantaa vuonna 2014.

– Pidän paitaa, koska haluan tukea kansanliikettä, toisia ihmisiä ja muita urheilijoita. Tämän maan kauneus on sen demokratiassa. Jos koskaan menetämme rohkeutemme puhua niiden asioiden puolesta, joihin uskomme, menetämme arvot, joille maamme on perustettu, Bryant sanoi SBNation-sivuston mukaan.

– On tärkeää, että meillä on mielipiteitä ja puolustamme sitä, mihin uskomme. Meidän kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä ja se on ihan ok. Se tekee Yhdysvalloista kauniin maan.

Los Angeles Lakersin pelaajalegenda Kobe Bryant kuoli helikopterionnettomuudessa 41-vuotiaana tammikuussa.

Urheilijoista Floydin kuolemaan kantaa on ottanut esimerkiksi Lakersin nykytähti LeBron James.