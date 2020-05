Krista Pärmäkoski ei saanut apurahaa – Iivo Niskaselle 20 000 euron potti!

Olympiakomiteassa odotetaan kauhulla urheilun rahoja.

Kymmenen talviolympialajia ja neljä talviparalympialajia saa kaudeksi 2020–21 yhteensä yli 2,2 miljoonaa tehostamistukea Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä.

Olympialajeille tukea kertyy 2,185 miljoonaa euroa ja paralympialajeille 81 500 euroa. Tutut menestyslajit eli "kärkilajeiksi" tukiohjelmassa merkityt jääkiekko ja maastohiihto keräävät eniten tukea, jääkiekko 465 000 euroa ja maastohiihto 420 000 euroa.

Vuosi sitten talvilajeille jaettiin tehostamistukea 2,05 miljoonaa euroa, joten kasvua on vuodessa tullut. Mutta koronaviruksen tuomat lisätalousvaikeudet eivät vielä näkyneet summissa. Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo odottavansa "kauhulla" vuotta 2021 ja silloisia huippu-urheilun määrärahoja.

– No, totta kai jokaisella toimialalla tunteet tulevan suhteen ovat kauhunsekaiset, Lehtimäki sanoo.

Mitaliennuste ”3,95”

Huippu-urheiluyksikkö julkisti myös suomalaisen huippu-urheilun tilannekatsauksen, jonka myötä päivitettiin myös "ennuste" kohti Pekingin 2022 talviolympialaisia. Kuluneen kauden päätteeksi mitaliennuste oli lukemassa 4,3, mutta ampumahiihtokuningatar Kaisa Mäkäräisen päätettyä uransa luku painui hitusen alle neljän (3,95).

– Ennustemallimme laskukaava on raa'an realistinen, tässä tapauksessa sanoisin jopa inhorealistinen. Jos katsomme Pekingiin vähän enemmän näkemykseen nojaten, vähintään neljään olympiamitaliin on hyvä mahdollisuus jo pelkästään maastohiihdossa. Olen vakuuttunut, että helmikuussa 2022 meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa Pyeongchangin (vuoden 2018) olympiatulosta (6 mitalia ja 14 pistesijaa), Lehtimäki huomauttaa.

Olympiakomitean Mika Lehtimäki kuvaili tunnelmia kauhunsekaisiksi.

Mäkäräisen sivuun siirtymisen tuoma pudotus ennusteeseen kertoo Lehtimäen mielestä siitä, kuinka paljon "yhdellä kovalla urheilijalla" on merkitystä suomalaisissa menestystoiveissa.

– Se kertoo kärjen kapeudesta meillä. Kesälajeissa (painija) Petra Ollin urheilu-uran lopettamispäätös näkyy samalla tavalla.

Perjantaina moni talviurheilija sai lisäksi riemastua, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi urheilija-apurahat. Yhteensä 101:lle talvilajien osaajalle jaettiin kaikkiaan 884 000 euroa. Viime vuonna apurahoja jaettiin sadalle talviurheilijalle yhteensä 880 000 euroa.

Suurimman eli 20 000 euron apurahan saa tänä vuonna 11 urheilijaa: neljä maastohiihtäjää, kolme lumilautailijaa, kaksi freestylelaskijaa sekä yksi urheilija yhdistetystä ja alppihiihdosta. Kymppitonnin apuraha myönnettiin 31 urheilijalle ja 6 000 euron apuraha 59 urheilijalle.

Maastohiihtotähti Krista Pärmäkoski on viime vuoden tapaan poissa apurahan saajien joukosta ylitettyään apurahan saamisen tulorajan eli 80 000 euroa.

Pärmäkosken tavoin Iivo Niskasen nimi puuttui listalta vuosi sitten, mutta nyt Niskanen saa 20 000 euroa apurahaa. Niskanen tienasi hieman yli 79 000 euroa eli raja ei ihan ylittynyt.