Vakio 1: RB Leipzigin vierasvoitto on jäänyt reilusti alipelatuksi – Dresden palaa koronatauolta

Lauantain Vakio 1:ssä Schalke kärsii loukkaantumisista ja Kölinin tuska ei hellitä. FC Kööpenhamina vie paikallispelin herruuden.

1 Schalke 04–Werder Bremen (12)

Bundesliiga: Schalken vaikeudet saivat viikkokierroksella jatkoa, kun vierasottelu Düsseldorfia vastaan päättyi 1–2-tappioon. Düsseldorf hallitsi ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla, joten Schalken tappiota voi pitää täysin ansaittuna. Osasyy Schalken peliesitysten heikkoon tasoon löytyy runsaista loukkaantumisista. Lauantaina sivussa jatkavat loukkaantumisista kärsivät Omar Mascarell, Suat Serder ja Amine Harit.

Bremen esiintyi jälleen odotettua paremmin, kun viikkokierroksen kotiottelu Mönchengladbachia vastaan päättyi 0–0. Bremen onnistui pitämään Gladbachin vahvat hyökkäyspelaajat poissa laadukkailta maalipaikoilta ja loi itse jopa hieman vieraita enemmän maaliodottamaa. Sivussa Bremeniltä jatkavat loukkaantuneet Claudio Pizarro sekä Ömer Toprak.

Bremen pääsee otteluun päivän pidemmällä palautumisajalla ja on sarjasijoituksensa myötä myös isäntiä motivoituneempi. Schalken suosikkiasema on noin 45 prosenttia. Vakiossa kohde on oikein pelattu ja runsas rastitus on tasaisessa kohtaamisessa tarpeen.

2 Hertha BSC–FC Augsburg (1X)

Bundesliiga: Hertha jatkoi tuloksellisesti vahvoja otteita hakiessaan keskiviikkona vieraspisteen Leipzigiä vastaan 2–2-pistejakoon päättyneestä ottelusta. Hertha on sarjassa kymmenentenä, joka kuvastaa tarkasti myös joukkueen pelivoimaa. Hertha on kärsinyt poissaoloista, mutta on onnistunut toistaiseksi paikkaamaan vajetta. Lauantaina sivussa jatkavat edelleen puolustuslinjan optiot Niklas Stark sekä Karim Rekik. Viikolla Leipzigiä vastaan itseään kolhineen Marvin Plattenhardtin pelaaminen on epävarmaa.

Augsburgin viikkokierroksen peliesitys jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi, kun pisteet tasattiin kotona Paderbornin kanssa 0–0. Pelitapahtumien valossa pisteet olisivat kuuluneet enemmän maalipaikkoja luoneelle Paderbornille. Augsburgilla on useampia pitkäaikaisloukkaantumisia, mutta kaikki kauden uudelleen käynnistymisen jälkeen esiintyneet pelaajat ovat viikonloppuna Herthaa vastaan käytettävissä.

Kummankin palautuminen jää viikkokierroksen myötä lyhyeksi, mikä voi näkyä ottelun tempossa ja maalimäärässä. Hertha ansaitsee poissaoloistaan huolimatta noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion pelijakauma on kohdallaan ja runsas rastitus on tarpeen.

3 VfL Wolfsburg–E. Frankfurt (1X)

Bundesliiga: Wolfsburgin peliesitys viikolla Leverkusenin vieraana nousi joukkueen kauden parhaiden joukkoon. Wolfsburg ajoi Leverkusenin vaikeuksiin tiiviillä muodollaan ja prässillä, joka avasi useita korkean todennäköisyyden maalipaikkoihin johtaneita vastahyökkäyksiä. Tuloksena oli ansaittu 4–1-voitto.Wolfsburg haluaa jälleen mukaan Eurooppa-liigaan, joten pelattavaa riittää kuudennen sijan puolustamisessa. Sivussa on pitkäaikaispotilaita lukuun ottamatta vain Admir Mehmedi. Joukkueen kapteeni Josuha Guilavogui on ennakkotietojen mukaan tervehtymässä pelikuntoon oltuaan pitkään sivussa.

Frankfurt tasasi viikolla pisteet kotonaan Freiburgin kanssa 3–3. Pistejako ei kuitenkaan kuvaa ottelun pelitapahtumia, joita Frankfurt hallitsi varsin yksipuoleisesti. Frankfurtin voittoon päädyttäisiin vastaavalla pelinkuvalla noin yhdeksän kertaa kymmenestä. Frankfurtilta sivussa jatkavat loukkaantuneet David Abraham, Goncalo Paciencia ja pelikieltoaan kärsivä Stefan Ilsanker.

Wolfsburg on joukkueista laadukkaampi ja itseluottamus on Leverkusen voiton jäljiltä korkealla. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät ovat keränneet liikaa peliä, mutta kotivoiton jättäminen ulos riveistä kylmää.

4 Mainz 05–Hoffenheim (X2)

Bundesliiga: Mainz ei onnistunut hyödyntämään toisen puoliajan miesylivoimaa, kun viikkokierroksen vierasottelu Union Berliiniä vastaan päättyi 1–1. Mainzin peliesitykset ovat olleet tauon jälkeen heikkoja ja loppukaudesta voi uumoilla hyvinkin haastavaa koitosta. Eroa perässä tulevaan Düsseldorfiin on vain piste, joten sarjapaikan säilyttämisen puolesta taistellaan todennäköisesti viimeisille kierroksille asti. Mainzilta sivussa jatkaa joukkueen ykkösmaalivahti Robin Zentner.

Hoffenheim ehti kärsiä useamman epäonnisten pistemenetyksen, mutta viikkokierroksella onni oli myötäinen. Kotiottelu Kölniä vastaan päättyi 3–1-voittoon, vaikka vierailijat loivat enemmän maalipaikkoja. Poissaolot rasittavat edelleen Hoffenheimia, kun sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä puolustaja Benjamin Hübner sekä loukkaantunut kärkimies Andrej Kramaric.

Mainz ei vakuuta. Hyökkäyksestä löytyy ratkaisukykyä, mutta puolustuslinja luovuttaa laadukkaita maalipaikkoja liikaa. Hoffenheimin ongelmat ovat samankaltaisia, mutta kokonaisuus on useamman luokan laadukkaampi. Poissaoloista Hoffenheimia täytyy rokottaa enemmän, mutta suosikkiasema nousee vieraissakin 45 prosenttiin. Vakiossa isännät on pelattu suosikkiasemaan, joten vieraiden kautta rakennettu peli-idea tarjoaa mukavasti etua.

5 Bayern München–F. Düsseldorf (1)

Bundesliiga: Bayern etenee vastustamattomasti kohti kahdeksatta peräkkäistä Bundesliigan mestaruutta. Tiistaina kaatui Dortmund vieraissa 1–0, ja Bayern ansaitsi niukan voittonsa tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Bayernin laatua alleviivaa seikka, että kauden uudelleen käynnistäneistä kolmesta ottelusta on puuttunut liuta avauskokoonpanoon kelpaavia pelimiehiä. Viikonloppuna sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Thiago Alcantara, Philippe Coutinho, Niklas Süle ja Corentin Tolisso.

Düsseldorf iski viikolla puita uuniin sarjapaikan säilyttämisen puolesta, kun Schalke kaadettiin kotona tyylikkäästi 2–1. Düsseldorf hallitsi ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla, joka ei missään vaiheessa kuluvaa kautta ole ollut itsestäänselvyys. Düsseldorf pääsee otteluun ilman suurempia poissaolohuolia, kun lasarettia miehittävät ainoastaan pitkäaikaispotilaat.

Tasoero ei isäntien hyväksi juuri suurempi voisi enää olla. Lisäksi Bayern hyötyy päivää pidemmästä palautumisajasta. Vieraat voivat taistella pisteistä isäntiä hanakammin, mutta laatuero tekee tehtävästä liian haasteellisen. Kotivoiton toteutuu hieman useammin kuin yhdeksän kertaa kymmenestä, joten pelivalinnasta ei ole epäselvyyttä.

6 Mönchengladbach–Union Berlin (1)

Bundesliiga: Mönchengladbachin vaikeudet jatkuivat viikkokierroksella, kun pisteet tasattiin Bremenin vieraana 0–0. Selvänä ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Gladbachin peliesitys jäi vaatimattomaksi. Bremen loi ottelun parhaat maalipaikat ja piti usein niin tulivoimaisen Gladbach-hyökkäyksen kurissa. Leverkusenia vastaan loukkaantunut Breel Embolo ja maanmiehensä Denis Zakaria ovat poissa vahvuudesta viikonloppuna.

Union tasasi viikolla pisteet kotonaan Mainzin kanssa 1–1. Loppulukemat kuvaavat melko tarkasti vähän tapahtumia sisältäneen ottelun kulkua. Unionin kannalta pistejakoa voi pitää hyvänä suorituksena pelattuaan toisen puoliajan vajaamiehisenä. Sivussa Unionilta on juuri Mainzia vastaan ulosajon saanut keskikenttäpelaaja Robert Andrich.

Gladbachin kaksi viimeistä peliesitystä on jäänyt selvästi odotuksista. Nyt vastus helpottuu, ja päivän pidempi palautumisaika nostaa kotivoiton todennäköisyyden 65 prosenttiin. Vakiossa isäntien kannatus on vain pari pinnaa yli todennäköisyytensä. Selkeä suosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 SC Paderborn–Bor. Dortmund (2)

Bundesliiga: Paderborn esiintyi viikolla odotettua laadukkaammin vierasottelun Augsburgia vastaan päätyttyä 0–0. Sarjassa viimeisenä oleva Paderborn loi voittoon oikeuttavan määrän maaliodottamaa ja piti isännät tyystin poissa laadukkailta maalipaikoilta. Paderborn on pelannut tauon jälkeen kaikki pelinsä tasan, mutta yhdeksän pisteen takamatka säilymiseen oikeuttavaan sijoitukseen on tässä vaiheessa kautta liikaa. Paderbornilta Dortmund ottelu jää väliin Klaus Gjasulalta, joka kärsii pelikieltoa.

Dortmund kohtasi tiistain ”Der Klassiker” -ottelussa Bayernin kärsien tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappion. Tappio tarkoitti myös seitsemän pisteen eroa sarjaa johtavaan Bayerniin, sekä mestaruuden karkaamista hyvin todennäköisesti tuttuun osoitteeseen. Sivussa viikonloppuna Dortmundilta jatkavat loukkaantumisisista kärsivät Marco Reus, Nico Schulz sekä Dan-Axel Zagadou.

Dortmundin otteissa on ollut läpi kauden ylisuorittamisen makua. Paderbornin säilymismahdollisuudet ovat enää teoreettiset. Selkeä ero perustasossa ja päivän pidempi palautumisaika nostaa Dortmundin voiton todennäköisyyden noin 70 prosenttiin. Oikein pelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 FC Köln–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Kölnin paluu pelikentille on toistaiseksi sujunut epäonnisesti. Pisteitä on kertynyt kaksi, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat seitsemään. Viikkokierroksella kärsittiin 1–3-tappio Hoffenheimin vieraana, vaikka laadukkaita maalipaikkoja luotiin isäntiä enemmän. Köln pelasi ottelussa puoli tuntia vajaamiehisenä ja loppukiri hyytyi viimeistään Mark Uthin epäonnistuttua jo toisessa ottelussa peräkkäin rangaistuspotkussa. Kölniltä sivussa jatkaa loukkaantunut Rafael Czichos sekä pelikieltoaan kärsivä Sebastian Bornauw.

Leipzig joutui jälleen tyytymään vain pisteeseen kotikentällään, kun viikkokierroksen kohtaaminen Herthan kanssa päättyi 2–2. Leipzig oli pakotettu pelaamaan vajaamiehisenä viimeisen puolituntisen Marcus Halstenbergin ulosajon myötä. Halstenbergin on pelikieltonsa myötä ennakkotietojen mukaan Leipzigin ainut poissaolija maanantai-illan ottelussa.

Köln on selvästi viimeaikaisia tuloksiaan laadukkaampi, mutta tasoero Leipzigiin nähden on merkittävä. Kölnin puolustuspään poissaolot tekevät siitä normaalia haavoittuvaisemman. Vierasvoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa reilusti alipelatuksi jäänyt vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 FC Heidenheim–Erzgebirge Aue (1)

2. Bundesliiga: Heidenheim tasasi viikolla pisteet St. Paulin vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Heidenheim esiintyi ottelussa isäntiä laadukkaammin ja olisi ansainnut peliesityksellään ottelusta täydet kolme pistettä. Heidenheim hiillostaa kärkikolmikkoa neljänneltä sijaltaan, mutta sijoitus ei täysin vastaa joukkueen pelivoimaa.

Auen peliesitys jäi viikkokierroksella vaatimattomaksi, kun kotiottelu Darmstadtia vastaan päättyi 1–3-tappioon. Aue siirtyi ottelussa johtoon jo kahdeksan minuutin pelin jälkeen, mutta juurikaan avausmaalia enempää se ei itsestään saanut irti. Sarjasijoitus seitsemäntenä on selvästi yläkanttiin joukkueen pelivoimaan nähden.

Isännät ovat joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta vieraiden päivän pidempi palautumisaika tasoittaa voimasuhteita. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Oikein pelatussa kohteessa nostetaan kotivoitto varmaksi.

10 Dynamo Dresden–VfB Stuttgart (2)

2. Bundesliiga: Dresden palaa sunnuntaina tositoimiin koronatapausten viivytettyä joukkueen osallistumista. Ennen taukoa otettiin kaksi tärkeää voittoa, mutta sarjapaikan säilyttäminen nykyisestä positiosta vaatii sekä hyvää onnea että peliesitysten roimaa kohenemista. Loppukauden otteluohjelma näyttää ennakkoon hyvin haasteelliselta.

Stuttgart ehti hävitä kaksi peräkkäistä ottelua, mutta onnistui torstaina ottamaan omansa kenties kauden tärkeimmässä ottelussa. Kotiottelu HSV:tä vastaan päättyi lisäajalla syntyneen voittomaalin myötä 3–2. Stuttgart oli ottelun toisella puoliajalla selvästi vastustajaansa parempi ja voittoa voi pitää pelitapahtumiin nähden niukasti ansaittuna.

Vieraiden palautumisaika jää torstain jäljiltä lyhyeksi, mutta pistetilin karttuminen kärkikampailussa nostaa itseluottamusta epäonnisten tappioiden jälkeen. Isäntien pelituntuma on tauon jäljiltä kysymysmerkki, mutta lepoetu helpottaa altavastaajan tehtävää. Vieraat voittavat ottelun hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Stuttgart on jäämässä rankasti alipelatuksi, joten vieraista on tarjolla edullinen varmavalinta.

11 HSV–SVW Wiesbaden (1X)

2. Bundesliiga: HSV kärsi torstaina kirvelevän tappion Stuttgartin vieraana. Hyvä ensimmäisen jakson pelitapahtumien hallinta ja kahden maalin johtoasema eivät riittäneet takamaan pisteitä tärkeästä ottelusta. Stuttgart rynni ansaitusti rinnalle ja ohi kirjaten lisäajan voittomaalillaan loppulukemiksi 3–2.

Wehen Wiesbaden kärsi toisen peräkkäisen tappionsa, kun viikolla kotiottelu Sandhausenia vastaan hävittiin 0–1. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Wehenin niukkaa tappiota. Wehen on sarjassa toiseksi viimeisenä, mutta on pelannut kolme ottelua Dresdeniä enemmän. Wehenin kuluvan kauden peliesitykset ovat olleet jopa Dresdenin vastaavia heikompia.

Isäntien palautuminen jää torstain jäljiltä lyhyeksi ja tärkeän ottelun tappio painaa henkisesti. Tasoero sarjan heikointa joukkuetta vastaan riittää rasittuneenakin tekemään HSV:stä noin 65 prosentin suosikin. Vakiossa isäntien kannatus on karkaamassa liian korkeaksi, joten kotivoiton suojaus vaihtomerkillä on suotavaa.

12 Esbjerg–AaB (12)

Tanskan liiga: Viime kaudella kolmanneksi sijoittuneen Esbjergin kausi on ollut pettymys. Sijoitus toiseksi viimeisenä on kaukana potentiaalista. Sarjassa säilyminen vaatii roimaa parannusta peliesityksiin. Loppusarjasta on helppo povata haasteellista vähiten maaleja tehneelle Esbjergille.

Aalborg on tullut tutuksi tasaisena keskikastin suorittajana, mutta kuluva kausi on sujunut odotettua paremmin. Kauden käynnistyessä uudelleen Aalborg on sarjassa kuudentena ja paikka loppusarjassa näyttää todennäköiseltä.

Alisuorittaneelle kotijoukkueelle tauko lienee tehnyt hyvää, mutta laadukkaammin läpi kauden esiintyneille vieraille on suotava noin 45 prosentin suosikkiasema. Vakiossa kohde on oikein pelattu ja runsas rastitus on suotavaa.

13 Lyngby–FC Kööpenhamina (2)

Tanskan liiga: Lungby palasi kuluvalla kaudella pääsarjaan ja on suoriutunut tulosten valossa hyvin. Tämänhetkinen sarjasijoitus kahdeksantena on yläkanttiin joukkueen todelliseen tasoon nähden. Huomionarvoista on Lungbyn poikkeuksellisen vahvat otteet kotikentällä, kun peräti 80 prosenttia joukkueen pisteistä on kerätty kotiyleisön edessä.

Hallitseva mestari FC Kööpenhamina taistelee totutusti sarjan kärkisijoista, mutta tällä kaudella pokaali näyttää karkaavan jo 12 pistettä karussa olevalle Midtjyllandille. Nykyisen päävalmentajan Staale Solbakken seitsemän kautta kestäneen vetovastuun aikana FCK on voittanut mestaruuden neljästi ja jäänyt vain kertaalleen top-3 sijoitusten ulkopuolelle.

Lungby kuuluu Kööpenhaminan esikaupunkialueisiin, joten kyseessä on paikallispeli. FCK on laadullisesti eri kastissa paikallisvastustajaansa nähden ja ansaitsee noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä reilusti alle todennäköisyytensä, joten vierasvoitto on ehdoton varmavalinta.

Järjestelmän (6+0) hinta 16,00 euroa.

***

Kohteisiin saattaa tulla muutoksia. Tarkista tiedot veikkaus.fi.