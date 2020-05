Vakio 1: Dynamo Dresden koronatapausten jälkeen taas kohteena – Tanskassa FC Kööpenhamina on derbyn suosikki

Lauantain Vakio 1:ssä runsaasti Bundesliigaa. Viikkokierros lyhentää palautumisaikoja Saksan sarjoissa. Mukana myös Tanskan pääsarja.

1 Schalke–Werder Bremen (12)

Bundesliiga: Schalke hävisi viimeksi kotonaan Augsburgille 0–3, vaikka pelitapahtumiltaan ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Bremen voitti Freiburgin vieraissa 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Bremen saa otteluun päivän pidemmän palautumisajan. Schalken suosikkiasema on noin 45 prosenttia, mutta vieraiden menestys on syytä mahduttaa mukaan.

2 Hertha–Augsburg (1X)

Bundesliiga: Hertha juhli perjantaina 4–0-paikallispelivoittoa Unionia vastaan ja ansaitsi selvän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Augsburg haki 3–0-vierasvoiton Schalkesta. Voittoa voi pitää ansaittuna, vaikka maaleja syntyikin paikkoihin nähden runsaasti. Kummankin palautuminen jää viikkokierroksen myötä lyhyeksi. Isännät ansaitsevat kotonaan noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

3 Wolfsburg–Eintracht Frankfurt (12)

Bundesliiga: Wolfsburg hävisi kotonaan Dortmundille 0–2, ja niukkaa tappiota puolsivat myös ottelun pelitapahtumat. Frankfurt oli odotetusti ongelmissa, kun vierasottelu Bayernia vastaan päättyi 2–5-tappioon. Wolfsburg on joukkueista vahvempi, mutta kummankin paluu pelikentille on sujunut odotettua heikommin. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman.

4 Mainz–Hoffenheim (2)

Bundesliiga: Mainz jäi kotonaan täysin Leipzigin jyrän alle kärsiessään 0–5-tappion. Hoffenheim menetti jälleen pisteitä vastoin pelitapahtumien kulkua, kun vierasottelu Paderbornia vastaan päättyi 1–1-pistejakoon. Kummankin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyeksi. Hoffenheim on isäntiä laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman vieraskentälläkin.

5 Bayern München–Fortuna Düsseldorf (1)

Bundesliiga: Bayern esiintyi odotetun vahvasti voittaessaan kotona Frankfurtin 5–2. Düsseldorf oli lähellä ryöstää täydet pisteet Kölniä vastaan, mutta kahden maalin johtoasema kääntyi viime minuuteilla 2–2-pistejaoksi. Pistekin oli Düsseldorfille peliesitykseen nähden onnekas. Tasoero ei juuri suurempi voisi enää olla ja isännät hyötyvät päivää pidemmästä palautumisajasta.

6 Mönchengladbach–Union Berlin (1)

Bundesliiga: Mönchengladbach hävisi viimeksi kotonaan Leverkusenille 2–3. Tappio voi maksaa »Gladbachille» paikan neljän parhaan joukossa, eikä pistemenetyksiin ole takaa-ajoasemassa varaa. Union hävisi paikallisottelussa Herthalle 0–4, loppulukemien kuvatessa kentällä nähtyä tasoeroa tarkasti. Tasoero puhuu isäntien puolesta, ja päivää pidempi palautumisaika nostaa kotivoiton todennäköisyyden noin 65 prosenttiin.

7 Paderborn–Borussia Dortmund (2)

Bundesliiga: Paderborn tasasi viimeksi pisteet kotona Hoffenheimin kanssa 1–1, mutta tappiota ei olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Dortmund haki viimeksi ansaitun 2–0-vierasvoiton Wolfsburgista. Dortmundin otteissa on ollut ylisuorittamisen makua, mutta tasoero ja päivän pidempi palautumisaika nostavat voiton todennäköisyyden noin 70 prosenttiin.

8 FC Köln–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Köln tasasi pisteet kotonaan Düsseldorfin kanssa 2–2, vaikka loi selvästi vastustajaansa enemmän maalipaikkoja. Leipzig ei jättänyt toissa kierroksen epäonnisen pistemenetyksen jälkeen mitään mahdollisuutta Mainzille voittaessaan vierasottelun 5–0. Kummankin palautumisaika viikkokierrokselta jää lyhyeksi, mutta suuren tasoeron myötä Leipzigin voiton todennäköisyys nousee hieman yli 60 pinnan.

9 Heidenheim–Erzgebirge Aue (1X)

2. Bundesliiga: Heidenheim kaatoi kotonaan Wehenin varsin ansaitusti 1–0. Aue taisteli itselleen pisteen Nürnbergin vieraana 1–1-pistejakoon päättyneestä ottelusta. Isännät ovat joukkueista laadukkaampi, mutta vieraiden päivän pidempi palautumisaika tasoittaa puntteja. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta runsas rastitus on kohteessa suotavaa.

10 Dynamo Dresden–VfB Stuttgart (12)

2. Bundesliiga: Kaksi viimeisintä kierrosta jäi Dresdeniltä väliin koronatapausten takia. Ennen taukoa joukkue otti kaksi tärkeää voittoa, joita sarjapaikan säilyttäminen vaatii vielä useita. Stuttgart on hävinnyt kaksi peräkkäistä ottelua, joista viimeisimmän 2–3 Kieliä vastaan. Vieraiden palautumisaika jää lyhyeksi, mikä kaventaa Stuttgartin voiton todennäköisyyden noin 55 prosenttiin. Isäntien venyminen voittoon mukaan riveihin.

11 HSV–Wiesbaden (1)

2. Bundesliiga: HSV joutui tyytymään pelitapahtumien hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin Bielefieldia vastaan. Wiesbaden hävisi Heidenheimille 0–1 ja loppulukemat olisivat voineet olla isäntien hyväksi selvemmätkin. HSV pelaa torstaina tärkeän ottelun Stuttgartia vastaan, joka vaikuttaa tämän ottelun valmistautumiseen. Tasoero sarjan heikointa joukkuetta vastaan riittää rasittuneenakin tekemään HSV:stä noin 65 prosentin suosikin.

12 Esbjerg–Aalborg (12)

Tanskan liiga: Viime kaudella kolmanneksi sijoittuneen Esbjergin kausi on ollut pettymys. Sijoitus toiseksi viimeisenä on kaukana potentiaalista. Aalborg on tullut tutuksi tasaisena keskikastin suorittajana, mutta kuluva kausi on sujunut odotettua paremmin. Alisuorittaneelle kotijoukkueelle tauko lienee tehnyt hyvää, mutta laadukkaammin läpi kauden esiintyneille vieraille on suotava marginaalinen suosikkiasema.

13 Lyngby–FC Kööpenhamina (2)

Tanskan liiga: Lyngby palasi kuluvalla kaudella pääsarjaan ja on suoriutunut tulosten valossa hyvin. FC Kööpenhamina taistelee totutusti sarjan kärkisijoista, mutta eroa Midtjyllandiin on jo 12 pistettä. Lyngby on Kööpenhaminan esikaupunkialuetta, joten kyseessä on paikallispeli. Kööpenhamina on laadullisesti eri kastissa paikallisvastustajaansa nähden ja ansaitsee noin 60 prosentin suosikkiaseman.

