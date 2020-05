Vakio 1: RB Leipzig ja Bayern München kierroksen ehdottomat varmat

Lauantain Vakio 1:ssä on tarjolla Bundesliigaa, kakkosbundesliigaa ja Valko-Venäjän pääsarjaa.

1 Mönchengladbach–Leverkusen (12)

Bundesliiga: Mönchengladbach esiintyi viimeksi Frankfurtin vieraana jopa odotettua vahvemmin voittaessaan 3–1. Joukkue hallitsi myös pelitapahtumia loppulukemia vastaavalla tavalla. Gladbach esiintyi kuin kahden kuukauden taukoa peleistä ei olisi ollutkaan, mutta toisaalta isäntien alun huolimaton pelaaminen teki tehtävästä keskimääräistä helpomman. Useamman kauden ajan Mönchengladbachin runkopelaajiin lukeutunut Denis Zakaria jatkaa edelleen loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Leverkusen palasi niin ikään vakuuttavasti tositoimiin, kun Werder Bremen kaatui vieraissa 4–1. Leverkusen iski maaleja luomiinsa laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden turhankin tehokkaasti. Joukkue dominoi ottelun pelitapahtumia kokonaisuutena, mutta sai useissa maaliin johtaneissa tilanteissa kiittää Bremenin puolustuksen heikkoa sijoittautumista. Leverkusenilta sivussa jatkavat loukkaantumisista kärsivät Lars Bender sekä Kevin Volland.

Ehdottomasti kierroksen mielenkiintoisin ottelu, jossa panokset sekä intensiteetti ovat korkealla samoja sijoja tavoittelevien kärkijoukkueiden kohdatessa. Kumpikin pelaa hyökkäysvoittoisesti ja maaliodottamansa puolesta ottelu on kierroksen runsasmaalisimpia. Isännät ovat piirun verran laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevat kotonaan hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on melko tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

2 VfL Wolfsburg–Borussia Dortmund (12)

Bundesliiga: Wolfsburgin taukoa edeltänyt vahva vire sai jatkoa, kun Augsburg kaatui viimeksi vieraissa 2–1. Pelitapahtumiltaan ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi. Pistejakoa olisi voinut pitää tarkempana kuvauksena pelitapahtumista Wolfsburgin lisäajalla syntyneestä voittomaalista huolimatta. Wolfsburgin kapteeni Josuha Guilavogui jatkaa loukkaantuneena sivussa, mutta ykköskärki Wout Weghorst palaa pelikiellosta.

Dortmund kaatoi Schalken 4–0 ansaiten voittonsa. Joukkue oli kaikilla osa-alueilla paikallisvastustajaansa edellä. Dortmund viimeisteli maalipaikkojen määrään nähden turhankin tehokkaasti. Peli toimi Schalkea vastaan parhaimmillaan todella vakuuttavasti, mutta pitkä poissaolijoiden lista syö eittämättä pelivoimaa varsinkin Schalkea laadukkaampia vastustajia vastaan. Sivussa ovat Emre Can, Niko Schulz, Marco Reus, Axel Witsel ja Dan-Axel Zagadou.

Dortmund esiintyi avausottelussaan Wolfsburgia valmiimman näköisenä ja on perustasoltaankin vähintään luokkaa laadukkaampi. Vierasvoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä, ja Vakiossa kannatuksen noustua lähes 10 pinnaa korkeammalle on vaihtomerkillä syytä kasvattaa osuman todennäköisyyttä.

3 SC Freiburg–Werder Bremen (X2)

Bundesliiga: Freiburg oli onnekas tienatessaan pelitapahtumien vastaisen pisteen 1–1 päättyneestä vierasottelusta Leipzigia vastaan. Freiburg on kerännyt merkittäväsi enemmän pisteitä mihin sen peliesitykset olisivat oikeuttaneet, ja voi olettaa kauden viimeisen neljänneksen tuovan pienellä motivaatiolla kautta loppuun pelaavalle ryhmälle pudotusta sarjasijoitukseen. Terveystilanne on Freiburgilla hyvä ja ainoastaan muutama pitkäaikaispotilas on poissa koosteesta.

Bremenin kausi on ollut pettymyksiä pettymysten perään, joista viimeisin 1–4-tappio kotikentällä Leverkusenia vastaan. Leverkusen onnistui käytännössä jokaisen laadukkaan maalipaikkansa viimeistelyssä ja etenkin kaksi erikoistilanteesta syntynyttä maalia olivat Bremen puolustukselta työnäytteitä, jonka takia ei tarvitse ihmetellä miksi putoaminen uhkaa. Myös Bremenin kokoonpanotilannetta voi pitää kelvollisena, sillä toppari Ömer Toprak on ainoa poissaolija potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista.

Freiburg on ollut onnekas, eikä tasoeroa kipeästi pisteitä tarvitsevaan Bremeniin voi pitää merkittävänä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa pelikansa on reagoinut voimakkaasti Bremenin Leverkusen tappioon ja rastittanut isännät 60 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoitto asetetaan kohteessa ohituskaistalle.

Weder Bremenin Weser-Stadionin katsomot ammottivat tyhjyyttään viime viikonloppuna.

4 SC Paderborn–Hoffenheim (X2)

Bundesliiga: Paderbornin peliesitys jäi vaatimattomaksi maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa Düsseldorfia vastaan. Putoaminen näyttää Paderbornin kohdalla väistämättömältä, vaikka matemaattisesti pelattavaa vielä riittääkin ennen tulevaa kierosta. Pelaajamateriaali on kapea, mutta Paderbornin ainoaksi onneksi jäänee vähäiset loukkaantumiset ja ennakkotietojen mukaan viikonlopunkin kohtaamiseen päästään parhaalla mahdollisella kokoonpanolla.

Hoffenheim kärsi paluuottelussaan sinällään tylyn 3-0 tappion kotona Herthaa vastaan, mutta loi maaliodottamaa selvästi vierasjoukkuetta enemmän eikä ansainnut tappiotaan. Puolustuslinja on ollut Hoffenheimin suurin murheenkryyni kuluvalla kaudella ja tutut ongelmat johtivat paluuottelun heikkoon tulokseen sinällään hyvästä peliesityksestä huolimatta. Poissaolot kaventavat Hoffenheimin hyökkäysosastoa viikonloppunakin, kun Andre Kramaric, Munas Dabbur sekä Sargis Adamyan ovat loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Kummankaan kevätkauden otteissa ei ole kehumista. Vaikka isäntiä voi pitää sarjatilanteen takia motivoituneempana on Hoffenheim siinä määrin laadukkaampi, että 45 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltua. Kohde on Vakiossa alustavasti oikein pelattu, joten vaihtomerkin käyttö on kohteessa suotavaa.

5 Bayern München–E. Frankfurt (1)

Bundesliiga. Bayernin paluu pelikentille sujui rutiininomaisesti, Union Berlinin kaatuessa vieraissa 2–0. Bayern teki ottelussa tarvittavan ja haki pelituntumaa pitäen temmon varsin maltillisena läpi ottelun. Poissaolijoita Bayernilla on edelleen useampi. Thiago Alcantara loukkaantui Unionia vastaan. Lisäksi Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ja Niklas Süle ovat edelleen poissa kokoonpanosta.

Frankfurtin vaikeudet jatkuivat kotiottelun Mönchengladbachia vastaan päätyttyä ansaittuun 1–3-tappioon, ja peli vaikutti olevan Frankfurtin osalta ohi välittömästi vieraiden siirtyessä ensimmäisellä minuutilla johtoasemaan. Frankfurtin tehokkaimpiin tällä kaudella lukeutunut hyökkäävä keskikenttä Goncalo Paciencia jatkaa loukkaantumisen vuoksi sivussa ja keskikentän puolustavampi vaihtoehto Dominik Kohr on sivussa pelikieltoisena.

Joukkueiden välinen tasoero on kuluvalla kaudella kasvanut entisestään ja Bayern lähtee otteluun kotikentällään 85 prosentin suosikkina. Kohde jäämässä Vakiossa jopa hieman alipelatuksi, joten suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Schalke 04–FC Augsburg (1X)

Bundesliiga: Schalken 0-4-tappiossa Dortmundia vastaan otteista paistoi kahden kuukauden pelaamattomuus, ja yksilövirheitä nähtiin useissa isäntien maaliin johtaneissa tilanteissa. Poissaolot aiheuttavat Schalkelle päänvaivaa. Keskikentän puolustavassa roolissa pelaava Omar Mascarell jatkaa sivussa ja poissa ovat myös mahdollisesti hyökkäävä keskikenttäpelaaja Amine Harit sekä toppari Jean-Clair Todibo.

Augsburg esiintyi hieman odotettua paremmin, vaikka kotiottelu Wolfsburgia vastaan päättyikin 1–2-tappioon. Peliesitys olisi oikeuttanut pistejakoon vähän tapahtumia sisältäneessä ottelussa. Augsburgin kokoonpanotilanne on isäntiä parempi, kun ennakkotietojen mukaan kukaan potentiaalinen avauskokoonpanon pelaaja ei ole lauantaina sivussa.

Schalke on vieraita laadullisesti edellä, vaikka peliesitysten tasossa ei kevätkaudella ole ollut kehumista. Kotivoitto toteutuu hieman harvemmin kuin kerran kahdesta, mutta on kerännyt Vakiossa lähes 60 prosenttisen kannatuksen. Ohitus kotivoitosta ei houkuttele, mutta vaihtomerkki on syytä kohteessa käyttää vieraiden venymiseen pisteille.

7 Mainz 05–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Mainz kavensi kahden maalin takaa-ajoaseman Kölnin vieraana loppulukemiin 2–2, vaikka isännät pääosin hallitsivatkin pelitapahtumien kulkua. Mainz on sarjassa ensimmäisen putoajan paikalla turvallisen tuntuisella viiden pisteen kaulalla perässä tulevaan Düsseldorfiin. Sijoitus ohuesti putoamisviivan yläpuolella kuvaa tarkoin myös joukkueen kuluvan kauden tasoa. Mainz joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman ykkösmaalivahti Robin Zentneriä.

Leipzig joutui pelitapahtumien selvästä hallinnastaan huolimatta tyytymään 1–1-tasapeliin isännöidessään Freiburgia. Pistejakoa ei voi pitää missään tapauksessa oikeudenmukaisena lopputuloksena. Ennakkotietojen mukaan Leipzig pääsee otteluun ilman poissaoloja, kun ykköstoppari Dayot Upamecano palaa pelikiellon jälkeen tositoimiin.

Tasoero on vieraiden hyväksi varsin selkeä ja avauskierroksella epäonnisen pistemenetyksen kokenut Leipzig lähtee otteluun 65 prosentin suosikkiasemasta. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten vierasvoitto on yksi kierroksen ehdottomista runkomerkeistä.

8 FC Köln–F. Düsseldorf (1)

Bundesliiga: Kölnin ote herpaantui viimeksi Mainzia vastaan, ja hyvin hallussa ollut ottelu päättyi lopulta 2–2. Kölnin peliesitykset ovat parantuneet kauden edetessä merkittävästi ja tällä kaudella Bundesliigaan palannut joukkue on ansaitusti keskikastin sijoituksilla. Runkopelaajiin kahden viimeisen kauden ajan lukeutunut toppari Rafael Czichos jatkaa loukkaantumisen takia sivussa.

Düsseldorf tasasi pisteet kotonaan Paderbornia vastaan maalittomassa tasapelissä, mutta Düsseldorfin voittoakaan ei olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Putoamisuhka on Düsseldorfin kohdalla todellinen ja eroa edellä olevaan Mainziin on neljä pistettä. Düsseldorf kärsii useamman pitkäaikaispotilaan poissaolon lisäksi runkopuolustajiin lukeutuvan Kaan Ayhanin pelikiellosta.

Köln ansaitsee kotonaan noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vaikka Vakiossa kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, nostetaan pirteämmin pelikentille palanneen Kölnin voitto piikiksi.

9 Karlsruher SC–VfL Bochum (1)

2. Bundesliiga: Karlsruhe esiintyi ”avauskierroksella” edukseen kaadettuaan kotonaan Darmstadin 2–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu, ja tienatut kolme pistettä tulivat sarjassa toiseksi viimeisenä majailevalle joukkueelle tarpeeseen. Karlsruhea voi pitää hieman toteutuneita tuloksiaan laadukkaampana, eikä putoaminen ole vielä missään nimessä varmaa.

Bochum otti ennakko-odotuksiin nähden yllättävän 3–0-kotivoiton Heidenheimia vastaan, mutta ottelu oli pelitapahtumiltaan selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Bochum on sarjassa kahdentenatoista, mikä kuvastaa melko tarkasti joukkueen kuluvan kauden peliesitysten tasoa.

Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi kokonaisuus, mutta tyhjien katsomojen vaikutuksesta leikattunakin kotietu pitää isännät marginaalisessa 38 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa pelaajat ovat tehneet voimasuhteista omat tulkintansa ja saaneet vieraat suosikiksi. Myös 27 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tasapeli on kerännyt liikaa peliä. Motivoituneempi kotijoukkue nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi.

10 Holstein Kiel–VfB Stuttgart (12)

2. Bundesliiga: Holstein palasi tositoimiin tasattuaan pisteet Regensburgin vieraana 2-2. Holstein oli ottelussa odotusten mukaisesti niskan päällä, mutta isäntien hyväksi lisäajalla tuomittu rangaistuspotku sinetöi ottelun päättyväksi pistejakoon. Holstein on sarjassa kahdeksantena, ja sitä voi pitää muutaman pykälän sarjasijoitustaan laadukkaampana.

Stuttgartin paluu pelikentille ei sujunut odotetusti. Vierasottelu sarjan häntäpään joukkueisiin lukeutuvaa Wehenia vastaan päättyi 1–2-tappioon. Stuttgart hallitsi pelitapahtumia lähinnä näennäisesti ja pistejako olisi ollut tarkimmin pelitapahtumia kuvaava lopputulos.

Tasoero on Stuttgartin hyväksi selkeä, ja vieraat ansaitsevat noin 48 prosentin suosikkiaseman. Ottelun maaliodotusarvo nousee selvästi sarjan keskimääräistä korkeammalle jättäen tasapelin todennäköisyyden hieman alle 25 prosenttiin. Isäntien paluu pelikentille sujui viime viikolla Stuttgartia paremmin ja kummankin joukkueen voitot nousevat mukaan pelivalintaan.

11 HSV–Arm. Bielefeld (1)

2. Bundesliiga: HSV oli pelitapahtumiin nähden epäonninen viime viikkoisen vierasottelun Greuther Fürthia vastaan päätyttyä 2–2 isäntien viimeisten sekuntien tasoitusmaalin myötä. Peliesitys oli kuitenkin olosuhteet huomioon ottaen varsin pirteä, ja muiden kärkijoukkueiden menetettyä myös pisteitä ei viime hetken sulamisesta jouduttu maksamaan täyttä hintaa.

Bielefeld oli kotiottelussaan Osnabruckia vastaan kiinni voitossa aina lisäajan neljännelle minuutille asti, jolloin vieraat viimeistelivät 1–1-tasoitusmaalinsa. Bielefeld on sarjakärjessä seitsemän pisteen erolla perässä tuleviin HSV:hen sekä Stuttgartiin, mutta kalpenee pelivoimaltaan edellä mainitulle kaksikolle. Tiivis puolustaminen on ollut menestyksen tae, mutta hyökkäyspäässä Bielefeld on ylisuorittanut läpi kauden.

HSV on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi ja paluu pelikentille sujui myös isänniltä Bielefieldia pirteämmin. Kotivoitto toteutuu kerran kahdesta ja Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

12 SFK Slutsk–Ruh Brest (2)

Valko-Venäjä: Slutsk kärsi viimeksi 0–3-tappion BATEn vieraana. Vaikka ottelu olikin hieman loppulukemiaan tasaväkisempi ei joukkueiden välisestä paremmuudesta jäänyt epäselvyyttä. Slutsk säilyi viime kaudella pisteen erolla putoamisviivaan. Nyt pisteitä on yhdeksän kierroksen jälkeen kasassa 16, mutta joukkueen pelivoima on lähellä viime kauden tasoa – ellei huonompikin.

Ruh Brest tasasi pisteet kotonaan Smolevitshin kanssa 0–0, vaikka loi voittoon oikeuttavan määrän maalipaikkoja. Ennen Dinamo Brestin yhteistyöseurana toiminut Ruh pelaa ensimmäistä kauttaan pääsarjassa, mutta panostukset pelaajahankintoihin ja ennakkoluuloton pelityyli ovat toistaiseksi toimineet odotettua paremmin. Ruh on pelannut kuusi peräkkäistä otteluaan tappiotta, ja pisteitä olisi kuulunut kertyä toteutunutta runsaammin.

Slutsk on ollut yksi alkukauden onnekkaimmista joukkueista, kun sarjanousija Ruhin vakuuttavat peliesitykset ovat nostaneet joukkueen pelivoiman lähelle sarjan keskimääräistä tasoa. Isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia 36 prosentin suosikkeja ja noin 10 pinnaa alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

13 Islotsh–Energetik-BGU (1)

Valko-Venäjä: Islotsh joutui viimeksi taipumaan paikallisottelussa Dinamo Minskiä vastaan 0–1-tappioon. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Islotshin niukkaa häviötä, joka oli joukkueen neljäs tappio kuluvalla kaudella. Islotsh päätti viime kauden viidenteen sijaan ja kuluva kauden taso on vastannut melko lailla viime kauden tason määrittelemiä odotuksia.

Energetik voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa kaadettuaan kotonaan Dinamo Brestin 2–1, eikä niukkaa voittoa voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä Energetikin esiintyessä selvästi odotettua laadukkaammin. Energetik on sarjassa kolmantena, ja edellisten kolmen ottelun peliesitykset ovat nostaneet myös joukkueen pelivoiman sarjan parempaan puoliskoon.

Vaikka sarjataulukko toisin osoittaa, on isännät arvostettava edelleen korkeammalle. Viime viikkoina Energetik on petrannut peliesityksiään, kun Islotshilla on puolestaan ollut vaikeampaa. Tasoero ei kuitenkaan ole vielä kääntynyt vieraiden eduksi. Kyseessä on yksi Minskin monista paikallisotteluista ja tasapelin todennäköisyyttä nostava efekti on syytä noteerata, vaikka koronapandemia pitääkin katsojamäärät maltillisina normaaliin derbytunnelmaan nähden. Islotsh voittaa ottelun noin 47 prosentin todennäköisyydellä ja isäntien jäädessä Vakiossa viisi pinnaa alipelatuksi nousee ykkönen päätöskohteessa varmaksi.

Järjestelmän (6+0) hinta 16,00 euroa.

