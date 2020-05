Vakio 1: Bundesliigaa ja yhä vain Valko-Venäjää

Lauantain Vakio 1:ssä Mönchengladbachilla ja Leverkusenilla on edessä runsasmaalinen kohtaaminen.

1 Mönchengladbach–Leverkusen (12)

Bundesliiga: Kierroksen mielenkiintoisimpia otteluita. Panokset sekä intensiteetti ovat korkealla samoja sijoja tavoittelevien kärkijoukkueiden kohdatessa. Mönchengladbach sekä Leverkusen pelaavat kumpikin hyökkäysvoittoisesti, ja ottelun maaliodottama on keskimääräistä korkeammalla. Kotivoittoon päädytään noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

2 Wolfsburg–Bor. Dortmund (2)

Bundesliiga: Wolfsburg haki täydet pisteet Augsburgin vieraana lisäajalla syntyneellä voittomaalilla 2–1, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Dortmund kaatoi Schalken 4–0 ja oli kaikilla osa-alueilla paikallisvastustajaansa edellä. Dortmund esiintyi avausottelussaan Wolfsburgia valmiimman näköisenä ja ansaitsee vieraissakin 55 prosentin suosikkiaseman. Vierasvoitto rohkeasti varmaksi.

3 Freiburg–Werder Bremen (X2)

Bundesliiga: Freiburg oli onnekas tienatessaan pelitapahtumien vastaisen pisteen 1–1-tasapelistä vierasottelussa Leipzigia vastaan. Bremenin kausi on ollut pettymys ja putoamisuhka on todellinen. Freiburg on ollut onnekas, eikä tasoeroa kipeästi pisteitä tarvitsevaan Bremeniin voi pitää merkittävänä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta kerätessään peliä ohitus palkitsee.

4 Paderborn–Hoffenheim (X2)

Bundesliiga: Paderbornin peliesitys jäi vaatimattomaksi 0–0 päättyneessä ottelussa Düsseldorfia vastaan. Hoffenheim hävisi viimeksi kotonaan Herthalle tylyin lukemin 0–3, mutta onnistui xG:n valossa jopa vierailijaa paremmin. Kummankaan kevätkauden otteissa ei ole kehumista. Hoffenheim on siinä määrin laadukkaampi, että vierasvoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

5 Bayern München–E. Frankfurt (1)

Bundesliiga: Bayernin paluu pelikentille sujui rutiininomaisesti Union Berlinin kaatuessa vieraissa 2–0. Frankfurtin vaikeudet jatkuivat Mönchengladbachia vastaan. Kotiottelu päätyttyi ansaittuun 1–3-tappioon. Joukkueiden välinen tasoero on kuluvalla kaudella kasvanut entisestään ja Bayern lähtee otteluun kotikentällään 85 prosentin suosikkina. Suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Schalke–Augsburg (1X)

Bundesliiga: Schalken 0–4-tappiossa Dortmundia vastaan otteista paistoi kahden kuukauden pelaamattomuus. Augsburg esiintyi hieman odotettua paremmin eikä ansainnut 1–2-tappiotaan isännöidessään Wolfsburgia. Schalke on vieraita laadullisesti edellä, vaikka peliesitysten tasossa ei kevätkaudella ole ollut kehumista. Kotivoitto toteutuu hieman harvemmin kuin kerran kahdesta ja runsas rastitus on tarpeen.

7 Mainz–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Mainz kavensi kahden maalin takaa-ajoaseman Kölnin vieraana loppulukemiin 2–2, vaikka isännät hallitsivatkin pääosin pelitapahtumien kulkua. Leipzig joutui pelitapahtumien selvästä hallinnastaan huolimatta tyytymään 1–1-pistejakoon isännöidessään Freiburgia. Tasoero on vieraiden selkeä hyväksi, ja noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kelpaa varmaksi.

Köln ja Mainz kohtasivat tyhjien katsomoiden edessä RheinEnergieStadionilla sunnuntaina 17.5.

8 FC Köln–F. Düsseldorf (1)

Bundesliiga: Kölnin ote herpaantui viimeksi Mainzia vastaan ja hyvin hallussa ollut ottelu päättyi lopulta 2–2. Düsseldorf tasasi pisteet kotonaan Paderbornia vastaan maalittomassa ottelussa, mutta Düsseldorfin voittoakaan ei olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Köln ansaitsee kotonaan noin 55 prosentin suosikkiaseman, ja viimeksi pirteästi esiintyneen joukkueen kotivoitto nostetaan varmaksi.

9 Karlsruhe–Bochum (1)

2. Bundesliiga: Karlsruhe esiintyi edukseen kaadettuaan Darmstadin 2–0. Myös Bochum voitti kotonaan Heidenheimin 3–0. Vaikka vierasjoukkue kuuluu arvostaa korkeammalle, lienee Karlsruhe putoamisuhkansa takia joukkueista motivoituneempi. Noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi.

10 Holstein Kiel–VfB Stuttgart (12)

2. Bundesliiga: Kiel esiintyi vahvasti vierasottelun Regensburgia vastaan päätyttyä 2–2. Stuttgartin paluu koronatauolta ei sujunut suunnitelmien mukaisesti, kun vierasottelu selvästi heikompaa Wehenia vastaan päättyi 1–2-tappioon. Kiel on sarjasijoitustaan laadukkaampi joukkue, mutta tasoeroa on luokan verran vieraiden hyväksi. Vierasvoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta isäntienkin menestys on syytä mahduttaa kupongille.

11 HSV–Arminia Bielefeld (1)

2. Bundesliiga: HSV oli epäonninen vierasottelun Greuther Fürthia vastaan päätyttyä 2–2 isäntien tasoittaessa ottelun viimeisillä sekunneilla. Bielefeldin kohtalo oli lähes vastaava: kotiottelu Osnabrückia vastaan päättyi 1–1 vieraiden tasoittaessa lisäajalla. HSV on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka sarjataulukko osoittaa toisin. Noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan varmaksi.

12 SFK Slutsk–Ruh Brest (2)

Valko-Venäjä: Slutsk kärsi viimeksi 0–3-tappion BATEn vieraana. Ruh Brest tasasi pisteet kotonaan Smolevitshin kanssa 0–0, vaikka loi voittoon oikeuttavan määrän maalipaikkoja. Slutsk on ollut yksi alkukauden onnekkaimmista, kun Ruh Brest on noussut varkain jo rankingissa korkeammalle. Slutsk ansaitsee ottelussa vain marginaalisen suosikki­aseman, ja rivien rakentaminen vakuuttavasti esiintyneiden vieraiden varaan kiinnostaa.

13 Islotsh–Energetik-BGU (X2)

Valko-Venäjä: Islotsh joutui viimeksi taipumaan Dinamo Minskin vieraana 0–1-tappioon. Energetik voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa kaadettuaan kotonaan Brestin 2–1. Isäntiä on arvostettava korkeammalle, vaikka viime viikkoina joukkueiden peliesitysten kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan. Minskin paikallispelissä kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

