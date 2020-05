Vakio 1: Saksassa pelataan koronatauon jälkeen tyhjille katsomoille – Ruhrin alueen derby kallistuu Dortmundille

Lauantain vakio 1:n kohteissa Saksan Bundesliigaa ja kakkosbundesliigaa.

1 Borussia Dortmund–Schalke 04 (1X)

Bundesliiga: Dortmund on sarjassa toisena, mutta kalpenee xG-lukujen valossa muille kärkinelikossa. Kerättyjä pisteitä ei kukaan ota pois, mutta ero etenkin Bayerniin ja Leipzigiin on numeroiden valossa niin selkeä, että kauden päättyminen kolmanteen tai neljänteen sijaan näyttää todennäköisemmältä kuin tämänhetkisen sijoituksen säilyttäminen. Dortmundilta ovat sivussa lauantaina ovat loukkaantumisista kärsivät Marco Reus, Emre Can, Dan-Axel Zagadou ja Manuel Akanji.

Schalke oli viime kaudella epäonninen jäädessään sarjassa neljänneksitoista, mutta nykyinen sarjasijoitus kuudentena on puolestaan selvästi yläkanttiin peliesityksiin nähden. Viime vuosina Huddersfieldin peräsimessä tutuksi tulleen David Wagnerin ensimmäinen kausi Schalkessa ei siis missään nimessä ole sujunut haasteitta, mutta kolmen vuoden sopimuksella seuran johtoon palkattu saksalainen lienee silti hyvä valinta projektin vetäjäksi. Schalke joutuu kauden uudelleen käynnistävään otteluun ilman kahta puolustuksen kannalta tärkeää pelimiestä, kun sivussa ovat keskikenttäpelaaja Omar Mascarella ja keskuspuolustaja Ozan Kabak.

Dortmundin ja Schalken välinen ottelu tunnetaan myös Ruhrin alueen suurimpana derbynä, ja paikallisotteluita koskevat lainalaisuudet pätevät tässäkin kohtaamisessa. Kahden kuukauden tauko ja suljetut katsomot voivat näkyä pelin tasossa, mutta Dortmundille on joka tapauksessa suotava noin 60 prosentin suosikkiasema. Kotivoitto on kerännyt Vakiossa kymmenisen pinnaa liikaa peliä puoleensa, mutta kotivoiton jättäminen ulos kupongilta kylmää. Tasapeli toteutuu keskimääräistä ottelua todennäköisemmin, joten vaihtomerkki ristille.

2 RB Leipzig–SC Freiburg (1)

Bundesliiga: Leipzigillä käytössään käsittämätön määrä nuorta talenttia, eikä se rajoitu ainoastaan keski-iältään sarjan nuorimpaan pelaajistoon. Päävalmentaja Julian Nagelsmann on sarjan nuorin päävalmentaja, sekä samalla yksi halutuimmista valmentajista minkä tahansa seuran johtoon. Nagelsmannin ensimmäinen kausi ei juuri paremmin olisi voinut sujua, joukkueensa menestyessä niin Bundesliigassa kuin Mestarien liigassakin. Leipzig on sarjassa kolmantena, mutta on peliesitystensä valossa ollut sarjan toiseksi paras. Kauden uudelleen käynnistävästä ottelusta on ennakkotietojen mukaan poissa vain pelikieltoaan kärsivä keskuspuolustaja Dayot Upamecano.

Freiburg on sarjassa kahdeksantena, mutta xG-luvut osoittavat sen kuuluvan sarjan heikoimpiin ryhmiin etenkin puolustuksensa osalta. Sarjasijoitus on siis yläkanttiin joukkueen peliesityksiin nähden, ja pudotusta on todennäköisesti luvassa kauden viimeisen neljänneksen aikana. Freiburg pääsee haastavaan otteluun oletettavasti parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan.

Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä, ja isännät lähtevät otteluun selkeänä 75 prosentin suosikkina. Freiburgin puolustus on ollut xG:n mukaan varsin antelias mitä tulee vastustajille luovutettuihin laadukkaisiin maalipaikkoihin ja on vaikea nähdä tulivoimaisen Leipzigin jättävän tilaisuutta hyödyntämättä. Isäntien kannatus on säilynyt Vakiossa maltillisena, ja ykkönen on kierroksen ehdoton runkomerkki.

3 FC Augsburg–VfL Wolfsburg (X2)

Bundesliiga: Augsburg lähtee sarjan viimeiselle neljännekselle sijalta 14. Tämänhetkinen sarjasijoitus sekä peliesitykset kuvaavat melko tarkasti aikaisemmiltakin kausilta tutuksi tullutta tasoa, joka jää hieman sarjan keskimääräisäistä joukkuetta heikommaksi. Ennen koronaviruspandemian pakottamaa taukoa tulokset olivat heikkoja, mutta vastaan asettui useampi sarjan kärkijoukkue perätysten. Augsburg pääsee lauantaiseen otteluun käytännössä parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan sairastupaa miehittäessä vain vähälle peliajalle jääneet pitkäaikaispotilaat.

Wolfsburg on sarjataulukossa seitsemäs, mutta on esiintynyt xG:n valossa toteutuneita tuloksiaan paremmin. Wolfsburgia voi pitää sarjan kuudenneksi parhaana joukkueena ollen todennäköisin joukkue etenemään kauden päätteeksi kuudennelta sijalta Eurooppa liigan karsintoihin. Joukkueen paras maalintekijä, työteliäs kärkimies Wout Weghorst kärsii lauantaina pelikieltoaan, joten vastuunkantajia täytyy löytyä normaalista leveämmältä rintamalta.

Vieraat ovat useamman luokan laadukkaampi joukkue, ja europeleihin oikeuttava sijoitus toisena kautena peräkkäin motivoi. Isännät eivät ole vielä turvassa putoamiselta, mutta viiden pisteen kaula riittänee loppukaudesta pisteen sieltä täältä keräävälle ryhmälle. Wolfsburg ansaitsee vieraissakin noin 45 prosentin suosikkiaseman ja kohde on Vakiossa melko tarkoin oikein pelattu. Weghorstin puuttuminen mietityttää siinä määrin, että myös vaihtomerkille on oikein pelatussa kohteessa käyttöä.

4 Fortuna Düsseldorf–SC Paderborn (12)

Bundesliiga: Düsseldorf on sarjataulukossa ensimmäisen putoajan paikalla. Vaikka ero edellä olevaan Mainziin on maltillinen neljä pistettä, täytyisi peliesitysten kohentua reippaasti tai vähintäänkin onnen oltava myötäinen, jotta sarjapaikka säilyy. Düsseldorf pääsee otteluun lähes optimaalisella kokoonpanolla poissaolijoiden ollessa vähälle vastuulle jäänyt keskikenttäpelaaja Oliver Fink sekä jo pitkäaikaispotilaisiin lukeutuva maalivahti Zackary Steffen.

Paderbornin visiitti pääsarjassa näyttää jäävän jälleen vain kauden mittaiseksi. Joukkue on 25 kierroksen jälkeen viimeisenä, ja jumbosijaa voi pitää peliesityksiin nähden ansaittuna. Säilymismahdollisuudet ovat enää marginaaliset ja ottelu Düsseldorfia vastaan on pakko voittaa. Paderborn joutuu tulemaan tärkeässä ottelussa toimeen ilman tällä kaudella viittä maalia iskenyttä Streli Mambaa.

Kumpikin joukkue on peliesityksiin nähden ansaitusti häntäpään sijoituksilla, eikä tasoeroa joukkueiden välillä juurikaan ole. Kotivoiton toteutuessa noin 45 prosentin todennäköisyydellä on peli-ideaa syytä harkita myös voittoa ottelusta tarvitsevan Paderbornin kautta. Isäntiä ei sovi jättää ulos riveistä, sillä lopussa riskilläkin voittoa hakevien vieraiden tasapaino voi järkkyä pahastikin.

5 Hoffenheim–Hertha BSC (12)

Bundesliiga: Hoffenheim on heikentynyt tällä kaudella odotetusti ja on sarjataulukossa yhdeksäntenä. Peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyy vielä tätäkin muutaman sijan alempaa, joten taso on kaukana viime kausilla Euroopassakin esiintyneestä Hoffenheimista. Seuran kokoonpanotilanne on kauden uudelleenkäynnistyksen alla hyvä, ja ainoastaan tammikuussa Sevillasta saapunut Munas Dabbur on varmasti loukkaantumisen takia sivussa. Kärkimies Andrej Kramarić on kärsinyt vammoista ja on epävarma osallistuja.

Hertha on sarjataulukossa kolmastoista, mutta peliesitykset oikeuttaisivat parempaan. Kauden viimeinen neljännes voidaan kuitenkin pelata loppuun melko paineettomasti eron putoamisviivan ollen turvallisen tuntuiset kuusi pistettä. Herthalta sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä keskikenttäpelaaja Vladimir Darida ja mahdollisesti myös keskuspuolustaja Karim Rekik.

Tasoero joukkueiden välillä on kuluvalla kaudella kaventunut aikaisempiin kausiin nähden. Hoffenheim ansaitsee hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman, ja Vakion peliprosenttien ollessa linjassa todennäköisyyksien kanssa on runsas rastitus kohteessa tarpeen.

6 E. Frankfurt–Mönchengladbach (X2)

Bundesliiga: Frankfurt on heikentynyt viime kaudesta menetettyään hyökkäyksestään tuhoisan kolmikon, johon kuuluivat Sebastian Haller, Ante Rebic ja Luka Jovic. Vaikka hyökkäyspään avainpelaajien siirtyminen isompiin ympyröihin on eittämättä heikentänyt Frankfurtia ovat sen peliesitykset olleet selvästi parempia kuin mitä tämänhetkinen sarjasijoitus kahdentenatoista antaa ymmärtää. Frankfurt pääsee lauantai-iltaiseen otteluunsa alustavasti ilman poissaoloja.

Mönchengladbachin pelivoiman kehitys on ollut jo viime kaudesta lähtien nousujohteista. Tällä kaudella joukkue on raivannut paikkansa ansaitusti neljän parhaan joukosta, mutta taistelu viimeisistä Mestarien liigan paikoista tulee olemaan äärimmäisen tiukka, hyvävireisen Leverkusenin hiillostaessa Gladbachin kintereillä. Joukkueeen terveystilanteessa ainoa särö on avainpelaajiin lukeutuvan Denis Zakarian jääminen sivuun polvivamman vuoksi.

Vaikka Frankfurt on ollut toteutuneita tuloksiaan parempi, on tasoero kasvanut siinä määrin, että vieraat ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet joukkueiden välillä oikein ja tasaisessa ottelussa on myös runsas rastitus tarpeen.

7 FC Köln–Mainz 05 (1)

Bundesliiga: Köln piipahti viime kaudella kakkosbundesliigassa ja on alkukauden vaikeuksien jälkeen ottanut paikkansa ansaitusti Bundesliigan keskikastista. Kölnin peli kulki ennen taukoa mukavasti ja myös viimeisin 1–2-vierastappio Mönchengladbachia vastaan oli pelitapahtumiltaan tasainen kamppailu. Kölnin ainoa varmistettu poissaolo on loukkaantumisesta kärsivä keskuspuolustaja Rafael Czichos.

Mainz on sarjataulukossa viidentenätoista ja vaikka peliesitykset oikeuttaisivatkin hieman toteutunutta runsaampaan pistepottiin, kuuluu Mainz sarjan heikoimpien joukkueiden ryhmään. Seuran kokoonpanotilanne ei myöskään ole täysin optimaalinen vaihtomiehen roolissa tällä kaudella esiintyneen Jean-Philippe Matetan kärsiessä pelikieltoa ja ykkösmaalivahti Robin Zetnerin ollessa loukkaantumisen takia sivussa.

Kölnin kuluvan kauden peliesitysten taso on luokkaa vieraiden vastaavaa laadukkaampaa ja kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaammin kannatusta, mutta vierassuosikkipainotteisella kierroksella on Kölnin voitto säilytettävä riveissä varmana.

8 Union Berlin–Bayern München (2)

Bundesliiga: Kulttiseuran maineeseen noussut Union Berlin raivasi täksi kaudeksi tiensä Bundesliigaan. Kausi on sujunut toistaiseksi odotettua paremmin – tämänhetkisen sijoituksen keskikastissa ollen myös peliesityksiin nähden ansaittu. Sarjassa säilymistä suurempia tavoitteita Unionilla tuskin voi kuluvalle kaudelle olla. Vain täydellinen romahdus voi enää vesittää tuon tavoitteen täyttymisen. Union kärsii poissaoloista joukkueen parhaan maalintekijän Sebastian Andersonin ollessa loukkaantuneena ja kolmen topparin puolustuslinjassa oikeinpuolimmaista paikkaa miehittävän Marvin Friedrichin kärsiessä pelikieltoa.

Bayern on totutusti sarjan piikkipaikalla, ja myös xG-tilastot puhuvat omaa kieltään sarjaan parhaan joukkueen puolesta. Päävalmentajaruletti on pyörinyt Pep Guardiolan lähdön jälkeen Bayernissa tiuhaan ja syyskaudella manageria jouduttiin vaihtamaan Hans Flickin ottaessa vetovastuun marraskuussa. Peliesitykset ovat muutoksista huolimatta olleet totutun kovia ja Mestarien liigassakin nähdyt otteet olivat lupauksia herättäviä. Bayernilta sivussa viikonloppuna ovat loukkaantumisista kärsivät Corentin Tolisso ja Philippe Coutinho.

Isäntien kärsiessä kahden avainpelaajan poissaoloista ja kotiyleisön tuen puutteesta sarjan parasta joukkuetta vastaan ovat lähtökohdat äärimmäisen haastavat. Vierasvoitto toteutuu yli 80 prosentin todennäköisyydellä, eikä pelivalinnasta ole kohteessa epäselvyyttä Bayernin jäätyä vielä hieman alipelatuksi.

9 FC St. Pauli–FC Nürnberg (X2)

2. Bundesliiga: St. Paulin sijoitus sarjataulukossa yhdentenätoista kuvastaa tarkoin myös joukkueen pidemmän aikavälin tasoa. Viime kausina sarjasijoituksiksi ovat vakiintuneet sijoitukset keskikastissa. Ennen koronapandemian pakottamaa taukoa joukkue esiintyi edukseen pelaten neljä peräkkäistä ottelua tappioitta ja kaataen itseään laadukkaamman HSV:n vieraissa 2–0.

Nürnberg putosi suoraa takaisin kakkosbundesliigaan, eikä kuluva kausi alhaallakaan ole sujunut odotusten mukaisesti. Sarjasijoituksen ollessa tällä vasta hetkellä neljästoista. Nürnberg on resursseiltaan ja pelaajamateriaaliltaan lähellä kärkijoukkueita, eikä ainakaan putoamiskurimuksen pitäisi muodostua realistiseksi uhaksi, vaikka ensimmäisen putoajan paikalla tällä hetkellä olevaan Weheniin eroa on vain neljä pistettä.

Nürnbergia on syytä pitää tuloksiaan parempana, kun taas isäntien toteutuneet tulokset peilaavat melko tarkasti joukkueen tasoa. Vieraat on arvostettava sarjasijoituksestaan huolimatta laadukkaammaksi ryhmäksi, ja St. Pauli jää kotiedun turvin marginaaliseen 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa isäntien kannatus on nousemassa liian korkeaksi ja kotijoukkue asetetaan kohteessa ohituskaistalle.

10 Greuther Fürth–HSV (2)

2. Bundesliiga: Useina aikaisempina kausina keskikastin joukkueena tutuksi tulleen Greuther Fürthin kausi on sujunut odotettua paremmin. Joukkueen sarjasijoitus on viides. Tämän vuoden puolella nähdyissä peliesityksissä riittää kuitenkin hajontaa ja mukaan mahtuu useampi ruma tappio kotikentälläkin.

HSV putosi toissa kaudella Bundesliigasta ja viime kaudella mahdollinen nousu kariutui Union Berlinin noustessa pisteen erolla karsijaksi. HSV:n taso vastaa melko tarkasti viime kautta ja tämänhetkisen sarjasijoituksen säilyttäminen kolmantena tarjoaisi mahdollisuuden nousuun takaisin Bundesliigaan. Suomalaisnäkökulmasta HSV:n kevään pelit ovat erityisen mielenkiintoisia, joukkuetta lainasopimuksella vahvistamaan saapuneen Joel Pohjanpalon takia.

HSV on joukkueista kiistatta laadukkaampi kokonaisuus, ja isäntien sijaa viidentenä voi pitää hieman peliesityksiin nähden onnekkaana. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman ja vierasvoiton kerättyä Vakiossa vain hieman yli 40 prosentin kannatus – tarjoaa vierasvoitto edullisen varmavalinnan.

11 SVW Wiesbaden–VfB Stuttgart (2)

2. Bundesliiga: Wehenin totuttelu kakkosbundesliigan vaatimustasoon on sujunut melko odotetusti, joukkueen ollessa sarjataulukossa ensimmäisen putoajan paikalla. Tämän vuoden puolella pelatuista seitsemässä ottelussa valonpilkahdukset ovat olleet vähissä, mutta viimeisin 6–2-vierasvoitto toista sarjanousijaa Osnabruckia vastaan tarjosi kohotusta itseluottamukselle.

Stuttgart putosi viime kauden päätteeksi ansaitusti. Toistaiseksi joukkue on esiintynyt vahvasti havitellen välitöntä nousua takaisin Bundesliigaan. Peliesitykset ovat etenkin sarjan heikoimman puoliskon joukkueita vastaan ollut vakuuttavia, eikä helmikuinen cup-ottelu Leverkusenia vastaankaan ollut 1–2-tappiosta huolimatta heikko esitys.

Tasoeroa on vieraiden hyväksi siinä määrin, että Stuttgart ansaitsee noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohde on oikein pelattu, eikä selkeän ennakkosuosikin varmistaminen vaihtomerkein tunnu kohteessa tarpeelliselta.

12 Arminia Bielefeld–VfL Osnabruck (1)

2. Bundesliiga: Arrminia Bielefeld on ottanut kuluvalla kaudella aimo harppauksia, kun kauden käynnistyessä uudelleen on joukkueella kasassa enemmän pisteitä kuin viime kauden pääteeksi yhteensä. Materiaaliltaan Biefeld kalpenee Stuttgartille ja HSV:lle, mutta kuuden pisteen kaula toisena olevaan Stuttgartiin yhdeksän kierrosta ennen kauden loppua voi hyvinkin riittää mestaruuteen ja nousuun Bundesliigaan kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Osnabruck palasi täksi kaudeksi kakkosbundesliigaan ja on kerättyjen pisteiden valossa esiintynyt sarjanousijoista väkevimmin. Joukkue ei kuitenkaan voittanut talvitauolta palattuaan ensimmäistäkään pelaamistaan seitsemästä ottelusta. Mukaan mahtui useampi runsasmaalinen tappio otteluissa, jossa vedonlyöntimarkkina piti joukkueiden välisiä voimasuhteita tasaisina kuten viimeisimmässä 2–6-kotitappiossa Wehenia vastaan.

Tasoeroa on tällä kaudella sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Bielefeldin hyväksi siinä määrin, että kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa selkeä kotisuosikki on kerännyt roimasti todennäköisyyttään enemmän peliä, mutta Bielefieldia vastaavien suosikkien ollessa kortilla tyydytään kotivoittoon kohteessa varmana.

13 Werder Bremer–Leverkusen (2)

Bundesliiga: Werder Bremerin tilanne toiseksi viimeisenä on tukala, ja jäljellä olevasta kauden viimeisestä neljänneksestä on raavittava pisteitä huomattavasti aikaisempaa tiheämmin, jotta sarjassa voitaisiin säilyä. Bremen on ollut hieman epäonninen peliesityksiinsä nähden, mutta heikosti sujuneen kauden osalta ei ole pelkkää huonoa onnea syyttäminen. Potentiaalisista avauskokoonpanon miehistä sivussa maanantaina ovat tärkeä keskikenttäpelaaja Davy Klaassen sekä keskuspuolustaja Ömer Toprak.

Leverkusen on sarjassa viidentenä, mitä voi myös pitää melko tarkkana kuvauksena joukkueen tasosta tämän kauden Bundesliigassa. Kaula edellä olevaan Mönchengladbachiin on vain kaksi pistettä, joten paikka ensi kauden Mestarien liigassa on varsin realistinen tavoite. Leverkusen oli ennen koronaviruksen pakottamaa taukoa hirmuisessa vireessä voittaen kymmenestä pelaamastaan ottelusta yhdeksän ja tasaten pisteet Leipzigin vieraana. Jaksoon mahtui muun muassa varsin kunnioitettavat esitykset Euroopan liigassa, jossa kaatuivat vieraskentällä sekä Rangers että Porto 3–1-lukemin. Leverkusen pääsee maanantain otteluun loukkaantunutta Kevin Vollandia lukuun ottamatta parhaalla kokoonpanollaan.

Kierroksen päättävä kohtaaminen lienee suomalaisnäkökulmasta mielenkiintoisin, kun isäntien Niklas Moisander sekä vieraiden maalia vartioiva Lukas Hradecky ottavat ryhmineen mittaa toisistaan. Vaikka Bremeniä voikin pitää peliesityksiinsä nähden hivenen epäonnisena, on joukkueiden välinen tasoero tällä hetkellä Leverkusenin hyväksi merkittävä. Vieraiden voittoon päädytään noin 57 prosentin todennäköisyydellä ja Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto napataan varmaksi.

