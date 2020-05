Vakio 1: Bundesliiga palaa koronatauolta

Lauantain vakio 1:n kohteissa ottelut pelataan tyhjille katsomoille, kun Saksan pääsarja ja kakkosliiga palaavat koronatauolta.

1 Borussia Dortmund–Schalke 04 (1)

Bundesliiga: Dortmund on sarjassa toisena mutta kalpenee xG-lukujen valossa muille kärkinelikossa. Schalke on odotetusti parantanut pahasti penkin alle menneen edelliskauden jälkeen, mutta tämänhetkinen sijoitus kuudentena on yläkanttiin peliesityksiin nähden. Kahden kuukauden tauko ja suljetut katsomot voivat näkyä pelin tasossa, mutta hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä otteluun lähtevä Dortmund on peliä kerätessäänkin ehdoton varmavalinta.

2 RB Leipzig–SC Freiburg (1)

Bundesliiga: Julian Nagelsmannin ensimmäinen kausi Leipzigin johdossa on sujunut tulosten valossa erinomaisesti: Nuori joukkue on suoriutunut Bundesliigan lisäksi myös Euroopassa. Freiburg on sarjassa kahdeksantena, mutta xG-luvut osoittavat sen kuuluvan sarjan heikoimpiin ryhmiin etenkin puolustuksensa osalta. Tasoero on isäntien hyväksi kiistaton, ja noin 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

3 FC Augsburg–VfL Wolfsburg (X2)

Bundesliiga: Augsburg on sarjassa sijalla 14, ja tämän kauden peliesitykset sekä sarjasijoitus vastaavat melko hyvin aikaisemmiltakin kausilta totuttua tasoa. Wolfsburg on sarjataulukossa seitsemäs, mutta esiintynyt xG:n valossa hieman tuloksiaan paremmin. Wolfsburg ansaitsee vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta myös vaihtomerkillä on kohteessa paikkansa.

4 F. Düsseldorf–SC Paderborn (12)

Bundesliiga: Fortuna Düsseldorf on sarjataulukossa ensimmäisen putoajan paikalla, Paderborn viimeisenä. Kumpikin joukkue majailee peliesityksiin nähden ansaitusti häntäpäässä, eikä tasoeroa joukkueiden välillä juurikaan ole. Kotivoiton toteutuessa noin 48 prosentin todennäköisyydellä on peli-ideaa syytä harkita myös voittoa ottelusta tarvitsevan Paderbornin kautta.

5 Hoffenheim–Hertha BSC (12)

Bundesliiga: Hoffenheim on heikentynyt tällä kaudella odotetusti ja on sarjassa yhdeksäntenä. Hertha on 13:s, mutta peliesitykset oikeuttaisivat parempaan. Tasoero joukkueiden välillä on kuluvalla kaudella kaventunut ja Hoffenheim lähtee otteluun kerran kahdesta toteutuvana suosikkina. Kotivoiton rinnalle on nostettava Herthan menestys kupongin mahdollista arvoa nostamaan.

6 E. Frankfurt–Mönchengladbach (X2)

Bundesliiga: Frankfurt on heikentynyt viime kaudesta, mutta on ollut tällä kaudella myös peliesityksiinsä nähden epäonninen. Mönchengladbachin kehitys on ollut viime kaudesta alkaen nousujohteista. Seura on ansaitusti neljän parhaan joukossa. Vaikka Frankfurt on ollut tuloksiaan parempi, ansaitsee Mönchengladbach hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Tasaisessa ottelussa on runsas rastitus tarpeen.

7 FC Köln–Mainz 05 (1)

Bundesliiga: Köln piipahti viime kaudella kakkosliigassa, mutta on ottanut paikkansa nyt ansaitusti pääsarjan keskikastista. Mainz on sarjataulukossa sijalla 15, mutta peliesitykset oikeuttaisivat parempaankin. Kölnin kuluvan kauden peliesitysten taso on vierasjoukkuetta luokkaa laadukkaampaa. Kotivoiton todennäköisyys on hieman yli 50 prosenttia.

8 Union Berlin–Bayern München (2)

Bundesliiga: Kulttiseura Union Berlin raivasi täksi kaudeksi tiensä Bundesliigaan, ja kausi on sujunut toistaiseksi odotettua paremmin – tämänhetkinen sijoitus keskikastissa on peliesityksiin nähden ansaittu. Bayern on totutusti sarjan piikkipaikalla ja myös xG-tilastot puhuvat sarjaan parhaan joukkueen puolesta. Vierasvoiton toteutuessa yli 80 prosentin todennäköisyydellä ei pelivalintaa emmitä.

9 FC St. Pauli–FC Nürnberg (12)

2. Bundesliiga: St. Paulin sijoitus sarjataulukossa yhdentenätoista kuvastaa tarkoin myös pidemmän aikavälin tasoa. Nürnberg putosi suoraa takaisin kakkosliigaan, eikä kuluva kausi alemmalla tasollakaan ole sujunut odotusten mukaisesti. Nürnbergia on silti syytä pitää tuloksiaan parempana joukkueena. Isännillä on kotiedun myötä hieman yli 40 prosentin suosikkiasema.

10 Greuther Fürth–HSV (2)

2. Bundesliiga: Keskikastin joukkueena tutuksi tulleen Greutherin kausi on sujunut odotettua paremmin: Tämänhetkinen sarjasijoitus on viides. HSV putosi viime kauden päätteeksi, mutta sijoituksen säilyttäminen kolmantena pitäisi nousuhaaveet hengissä. HSV on joukkueista laadukkaampi. Se ansaitsee vieraspelissäkin selvän suosikkiaseman.

11 SVW Wiesbaden–VfB Stuttgart (2)

2. Bundesliiga: Wiesbadenin totuttelu kakkosliigan vaatimustasoon on sujunut melko odotetusti joukkueen ollessa sarjataulukossa ensimmäisen putoajan paikalla. VfB Stuttgart putosi viime kauden päätteeksi, mutta on esiintynyt vahvasti ja havittelee välitöntä nousua takaisin Bundesliigaan. Tasoeroa on vieraiden hyväksi siinä määrin, että Stuttgart ansaitsee noin 55 prosentin suosikkiaseman.

12 Arm.Bielefeld–VfL Osnabruck (1)

2. Bundesliiga: Bielefeld on parantanut edelliskauteen nähden roimasti, kun pisteitä on jo nyt enemmän kuin viime kaudella yhteensä. Osnabruck palasi pitkän tauon jälkeen kakkosliigaan, ja on esiintynyt sarjanousijoista väkevimmin. Bielefeld ansaitsee ottelussa selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Kotivoittoa on syytä painottaa riveissä varmana.

13 Werder Bremen–Leverkusen (X2)

Bundesliiga: Werder Bremer on sarjassa vasta sijalla 17, mutta on ollut peliesityksiinsä nähden epäonninen. Leverkusen on sarjassa viidentenä, ja paikka ­iskuetäisyydellä Mestarien liigaan oikeuttaviin sijoituksiin on linjassa peliesitysten kanssa. Vaikka isännät ovat tuloksiaan parempi ryhmä on tasoeroa siinä määrin, että Leverkusen ansaitsee vieraskentästä huolimatta 55 prosentin suosikkiuden. Pelivalinta nojaa vieraisiin.

