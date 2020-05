Vakio 4: Färsaarten ja Etelä-Korean kaudet pyörähtävät käyntiin – Nicaraguassa ratkeaa mestaruus

Lauantain Vakio 4:n kohteissa Nicaraguan Clausura-kauden ratkaisuottelu, tutusti runsaasti Valko-Venäjää ja uusina Färsaaret sekä Etelä-Korea.

1 Neman Grodno–Ruh Brest (X2)

Valko-Venäjä: Neman jäi aseettomaksi BATE:n vieraana isäntien voittaessa 3–1. Ruh Brest nousi viimeksi lisäajan tasoitusmaalillaan ansaittuun 1–1-pistejakoon isännöidessään Gorodejaa. Joukkueiden välinen tasoero on kaventunut kauden edetessä ja isännät ovat enää vain nimellisesti edellä. Kotivoitto toteutuu noin 38 prosentin todennäköisyydellä. Kahden vähämaalisimman joukkueen kohdatessa toisensa jää maaliodottama alle kahden maalin.

2 HB–EB/Streymur (1)

Färsaaret: HB Torshavn muistetaan Mestarien liigan karsinnoista HJK:n vastustajana. Toissa kaudella mestaruutta juhlineen HB:n kausi päättyi syksyllä neljänteen sijaan. Streymur kuului viime kaudella sarjan heikoimpiin, sijoitus toiseksi viimeinen, eikä suurta tasonnostoa sovi nyt odottaa. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia ja isännät ansaitsevat noin 86 prosentin suosikkiaseman. Suursuosikki on ehdoton runkovarma.

3 KI–B36 (1X)

Färsaaret: Kausi ei juuri mielenkiintoisemmalla tavalla voisi alkaa, kun vastakkain ovat viime kauden viimeisellä kierroksella keskinäisessä ottelussaan mestaruuden ratkaisseet menestysjoukkueet. Klaksvik kuittasi tuolloin 3–0-vierasvoitollaan mestaruuden ja ansaitsee kauden avausottelussakin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Sarjan parhaiten puolustavien joukkueiden kohdatessa avauskierroksella voivat maalit olla kortilla, joten risti mukaan riveihin.

4 NSI–TB (1)

Färsaaret: NSI Runavik päätti kautensa kolmanteen sijaan ja joukkue onkin totuttu näkemään saaren kärkikastissa. TB Tvo­royri sijoittautui viime kauden päätteeksi kahdeksanneksi – mikä ei sekään poikkea viime vuosien sarjasijoituksista. Mikäli voimasuhteet eivät sarjatauon aikana ole paljoa muuttuneet, on tasoero isäntien hyväksi suuri. Kotivoitto toteutuu selvästi yli 80 prosentin todennäköisyydellä, kotivoiton ollessa ehdoton varmavalinta.

5 Skala–IF (1)

Färsaaret: Skalalle keskikastin sijoitukset ovat tulleet tutuksi useina peräkkäisinä vuosina. IF Fuglafjördur oli viime kaudella sarjan ylivoimaisesti heikoin joukkue ja viimeiseksi jääminen oli varhain selvää. Vieraiden voi odottaa nostavan tasoansa katastrofikauden jälkeen, sillä resurssit eivät ole pienimmästä päästä. Ennen näyttöjä tasonnostosta on isännille annettava kuitenkin noin 65 prosentin suosikkiasema ja paikka riveissä varmana.

6 AB–Vikingur (12)

Färsaaret: AB oli viime kauden päätteeksi seitsemäs, jota ei voi pitää joukkueen resursseihin nähden huonona suorituksena. Vikingur muistetaan toissa kauden HJK-kohtaamisista Mestarien liigan karsinnoissa. Joukkueen kaksi viimeisintä kautta on päättynyt viidenteen sijaan. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Siksi runsas rastitus on kohteessa enemmän kuin tarpeen.

7 Managua FC–Real Esteli FC (X2)

Nicaragua: Clausuran finaalin toiseen osaan lähdetään mielenkiintoisista asetelmista, kun avausosa päättyi Estelin pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1. Joukkueet ovat tuttu näky finaaleissa ja Esteli on joukkueista laadukkaampi. Managua nousee kuitenkin kotiedun myötä marginaaliseen 36 prosentin suosikkiasemaan. Toinen osaottelu on maaliodottamaltaan avausosaa runsasmaalisempi, mutta tarkkaa peliä mestaruuden ratkaisevassa ottelussa on luvassa. Risti riveihin.

8 Pohang–Busan (12)

Etelä-Korea: Pohang kuuluu Korean pääsarjan vakiokalustoon ja se päätyi viime kaudella neljänneksi. Busan palaa pääsarjaan neljän vuoden tauon jälkeen, ja vaikuttaa ainakin resurssiensa puolesta kilpailukykyiseltä ryhmältä. Tasoerot ovat Koreassa melko maltillisia kautta linjan etenkin sarjan keskikastin alapuolella. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Vaihtomerkkiä on syytä harkita suojaksi.

9 Islotsh–Belshyna (1)

Valko-Venäjä: Islotsh jäi viime kierroksella pahoin kärkijoukkue Shahtjorin jalkoihin vierasottelun päätyttyä 0–4-tappioon. Sarjanousija Belshynan peliesitys oli viime kierroksella odotuksiin nähden hyvä, vaikka Dinamo Brest kuittasikin voiton lukemin 3–0. Islotsh on ollut etenkin kotikentällään vahva ja ansaitseekin viikonlopun ottelussa selkeän 62 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto kelpuutetaan riveihin varmaksi asti.

10 FK Vitebsk–Shahtjor S (2)

Valko-Venäjä: Vitebsk hävisi viimeksi kotonaan Slavialle 2–3, mutta olisi ansainnut vähintään tasapelin. Shahtjor näyttää saaneen alkukauden vaikeuksien jälkeen itseluottamuksensa kuntoon. Se on näkynyt viime peleissä maaleina. Viimeksi kaatui kotona Islotsh 4–0, eivätkä loppulukemat jätä epäselvyyttä joukkueiden välisestä paremmuu­desta. Shahtjor ansaitsee noin 60 prosentin suosikkiaseman, joka riittää aina varmaksi asti.

11 FK Smolevitshi–BATE (2)

Valko-Venäjä: Smolevitshi kärsi jo kauden neljännen tappion, kun Energetik oli puolueettomalle kentälle siirretyssä ottelussa parempi 2–0. BATEn kone käynnistyi uuteen kauteen viiveellä, mutta viimeinen vajaa kuukausi on menty tappioitta ja voittoja on kertynyt viidestä pelatusta neljä. Cup-rasituksesta huolimatta viimeksi kaatui kotiottelussa Neman rutiinilla 3–1. BATE ansaitsee ottelussa selkeän 67 prosentin suosikkiaseman, vierasvoiton kuuluessa kierroksen runkovarmoihin.

12 Dinamo Brest–Dinamo Minsk (X2)

Valko-Venäjä: Brest palasi kolmen tappion jälkeen voittokantaan, kun Belshyna kaatui vieraissa 3–0. Minsk koki kotonaan pelitapahtumiin nähden epäonnisen tappion Slutskia vastaan 1–2. Brestin kausi ei ole sujunut odotusten mukaan ja taso­ero Minskiin on kaventunut tuntuvasti. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 49 prosentin suosikkiaseman, mutta peli-ideaa haetaan kohteessa paremmassa vireessä olevaista vieraista.

Järjestelmän (6+0) hinta 6,40 euroa.

***

Kohteisiin saattaa tulla muutoksia. Tarkista tiedot veikkaus.fi.