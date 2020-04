Vakio 4: Dinamo hyrrää taas Minskissä

Perjantain Vakio 4 koostuu Valko-Venäjän otteluista. Dinamo Minsk merkitään kaatamaan sarjakärki Slutsk.

Kierroksella on ottelun maalimääriä kohteina.

Maalimäärien luokitukset ovat: 1: 0–1 maalia, X: 2–3 maalia, 2: 4 tai yli maalia.

1 Energetik-BGU–FK Smolevitshi (1)

2 Ottelun maalimäärä (X)

Valko-Venäjä: Energetik kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa – viimeksi Nemanin vieraana 0–3. Smolevitshin kauden ensimmäinen voitto antaa odottaa itseään, kun kotiottelu Dinamo Minskiä vastaan päättyi 1–3-häviöön. Energetikin peliesitysten taso on ailahdellut vieraita enemmän, mutta tasoero on edelleen niukasti isäntien eduksi. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto saa rinnalleen maalimäärävaihtoehdoista todennäköisimmän, eli noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vaihtoehdon »2–3 maalia».

3 FK Minsk–Torpedo-B Zhd (X2)

4 Ottelun maalimäärä (2)

Valko-Venäjä: Minsk palasi voittojen tielle kaataessaan Slavian 3–1 vieraissa. Ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Torpedo pelasi jo toisen peräkkäisen maalittoman tasapelin kotiottelussa Ruh Brestiä vastaan. Myös peliesitys jäi vaatimattomaksi. Minskin laatupaikkoja vastustajille tarjoava puolustuslinja on laskenut joukkueen arvostusta, mutta myös ylempään keskikastiin kuuluvan Torpedon tekeminen on jäänyt odotetusta. Isännät ovat ottelussa marginaalisia 38 prosentin suosikkeja. Maaliodotusarvon ollessa 2,50, on maalimäärävaihtoehdoista turvallisin valinta 50 prosentin tuntumaan jäävä vaihtoehto »2–3 maalia».

5 Ruh Brest–FK Gorodeja (1X)

6 Ottelun maalimäärä (1X)

Valko-Venäjä: Sarjanousija Ruh Brest on esiintynyt alkukaudesta odotuksia paremmin ja pisteitä olisi voinut kertyä runsaamminkin. Gorodejan suotuisa tuuri päättyi kolmen onnekkaasti voitetun ottelun jälkeen, kun viimeksi kotiottelu BATEa vastaan päättyi selvään 0–2-tappioon. Brest ansaitsee kotonaan noin 46 prosentin suosikkiaseman, mutta maaliodotusarvon ollessa selvästi kierroksen matalin on riveihin syytä mahduttaa maalimäärävaihtoehdoista hieman alle 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva »0–1 maalia» sekä 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva »2–3 maalia».

7 Dinamo Minsk–SFK Slutsk (1)

8 Ottelun maalimäärä (X)

Valko-Venäjä: Dinamo Minsk otti kauden ensimmäisen vierasvoittonsa, kun sarjanousija Smolevitshi kaatui ansaitusti 3–1. Slutsk jatkaa sarjan piikkipaikalla onnistuttuaan viimeksi kääntämään varsin tasaisen ottelu Belshynaa vastaan minuutteja ennen päätösvihellystä 3–2-voitoksi. Epäonnisia tappiota alkukaudesta kärsinyt Minsk on syytä arvostaa sarjan neljänneksi parhaaksi joukkueeksi, kun vieraiden taso riittää onnekkaasta kauden alusta huolimatta korkeintaan keskikastiin. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto ja maalimäärävaihtoehdoista 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vaihtoehto »2–3 maalia» kelpaavat kumpikin varmaksi.

9 Belshyna–Dinamo Brest (12)

10 Ottelun maalimäärä (X2)

Valko-Venäjä: Belshyna olisi ansainnut peliesityksellään pisteen Slutskin vieraana, mutta loppuhetkien ulosajon myötä tasainen ottelu päättyi loppujen lopuksi 2–3-tappioon. Dinamo hävisi kotonaan sarjan kärkijoukkueiden välisessä kohtaamisessa Shahtjorille 0–2. Ottelu oli pelitapahtumiltaan selkeitä loppulukemia tasaväkisempi. Dinamo rasittuu viikolla cup-ottelussa, mutta ansaitsee sarjanousijaa vastaan vieraissakin noin 60 prosentin suosikkiaseman. Isäntien yllätys on silti syytä mahduttaa mukaan kupongille. Maaliodotusarvo nousee 2,70 maalin tuntumaan, jolloin runsasmaaliset vaihtoehdot ovat kohteen todennäköisimmät.

11 FK Vitebsk–Slavija Mazyr (1X)

12 Ottelun maalimäärä (X)

Valko-Venäjä: Vitebsk kärsi vasta kauden toisen tappionsa vierasottelun Islotshia vastaan päätyttyä ansaittuun 0–2-tappioon. Slavia hävisi puolestaan kotonaan Minskille 1–3, ja vaikka sen omat puolustuspään virheet kostautuivat, ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Slavia kohtaa keskiviikkona cupissa BATEn, joka on pois valmistautumisesta sunnuntain Vitebsk-otteluun. Tasoeroa joukkueiden välillä ei ole nimeksikään ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Maaliodotusarvo jää 2,20 maalin tuntumaan, jolloin maalimäärävaihtoehdoista todennäköisin »2–3 maalia» toteutuu noin 46 prosentin todennäköisyydellä.

13 BATE–Neman Grodno (1)

14 Ottelun maalimäärä (X)

Valko-Venäjä: BATE jatkoi vakuuttavia otteitaan vierasottelun Gorodejaa vastaan päätyttyä ansaittuun 2–0-voittoon. Neman esiintyi jälleen vakuuttavasti kotonaan. Etenkin toisen puoliajan vahva peliesitys siivitti joukkueen ansaittuun 3–0-voittoon Energetikia vastaan. BATE pelaa keskiviikkona tärkeän toisen osaottelun cupissa, mutta tasoero keskikastin Nemaniin on selkeä. Kotivoitto toteutuu hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä ja maaliodotusarvon ollessa 2,40 tuntumassa toteutuu todennäköisin »2–3 maalia» hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

15 Shahtjor S – Islotsh (1)

16 Ottelun maalimäärä (X2)

Valko-Venäjä: Shahtjor löysi osin kadoksissa olleen maalijyvänsä onnistuessaan viimeksi Dinamo Brestin vieraana kahdesti. Se voitti 2–0. Islotsh onnistui jälleen kotonaan ja kaatoi Vitebskin ansaitusti 2–0. Isännät urakoivat keskiviikkona cupissa, mutta kotivoiton todennäköisyys on silti noin 60 %. Maali­odotusarvo on 2,70 maalin tuntumassa ja varsinkin vieraiden otteluissa on ollut taipumusta runsasmaalisuuteen. Maalimäärävaihtoehdoista todennäköisin »2–3 maalia» toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä, ja vaihtoehto »4 tai yli» 29 prosentin todennäköisyydellä.

Järjestelmän (7+0) hinta 12,80 euroa.

***

Kohteisiin saattaa tulla muutoksia. Tarkista tiedot veikkaus.fi.