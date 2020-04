Treeniä himoinneet odottivat Elixian ovilla kuntosalin aukeamista – Tomi huokaisi helpottuneena: ”Maastavetoa on ollut ikävä”

Hetki perjantain avaamisen jälkeen kauppakeskus REDIn Elixassa oli jo parikymmentä liikkujaa.

Suomalaisen Killer-yhtyeen vanha hitti All I Want soi helsinkiläisen kauppakeskuksen REDIn autioilla käytävillä perjantai-iltapäivänä. Liikkeet ovat tyhjillään, mutta kuntosali Elixian eteen on kerääntynyt ryhmä ihmisiä säntillisten välimatkojen päähän toisistaan.

Pohjoismainen ketju Elixia sulki Suomen toimipisteensä väliaikaisesti maaliskuun 12. päivä, kun hallitus suositteli yksityisen sektorin liikuntapaikkoja sulkemaan ovensa koronapandemian takia. Perjantain tilastojen mukaan koronavirukseen oli kuollut Suomessa 177 ihmistä.

Elixia avasi toimipisteensä uudelleen perjantaina kello 14. Yksi porttien aukeamista odottavista kuntoilijoista oli Keijo Mikluha.

– Hyvinvointi on minulle ykkösjuttu. Sen takia lähdin kaverin kanssa treenaamaan heti, kun sali aukeaa, Mikluha kertoo.

Salin ollessa kiinni hän on treenannut ulkona ja joogannut kotonaan. Kuntokeskuksen aukeaminen merkitsee hänelle tekemisen vapautta. Koronatartunnan saaminen ei huoleta, kunhan pesee kädet ja pitää etäisyyttä muihin.

– En mielestäni kuulu riskiryhmään. Minusta ihmiset pitäisi päästää pihalle, Mikluha sanoo.

Ovet avataan. Odottajia on vastassa ryhmä Elixian työntekijöitä, jotka tervehtivät iloisesti asiakkaittaan. Sisääntulijat katoavat tilaan kuin kotiinsa. Lämmittelylaitteet, vapaapainot ja kyykkäyshäkit saavat jälleen käyttäjänsä.

Keijo Mikluha (vas.) surrasi kuntopyörällä kehoonsa lämpöä kaverinsa Tomin kanssa.

Puoli tuntia avaamisesta salilla on parikymmentä liikkujaa – henkilökunnan mukaan normaali määrä perjantaipäivälle. Treenaajat ahertavat yksin kaukana toisistaan. Mikluha polkee kuntopyörää kaverinsa Tomin vieressä.

– Olen odottanut tätä hartaasti. On tärkeää päästä harrastamaan. Maastavetoa on ollut ikävä, Tomi sanoo.

Elixian Suomen maajohtajan Jussi Raidan mukaan yritys on viime viikkoina ollut yhteydessä eri ministeriöihin ja THL:ään, mutta ei ole saanut lisäohjeistusta tai tietoa kuntosalien tulevasta täyskiellosta. Elixia päätti avata uudelleen, kun epidemian oli todettu hidastuneen.

Tuttu näky odotti treenaajia Elixian avattua ovensa.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY:n hallitus päätti jo maaliskuussa, että salit voivat pysyä auki.

– Viranomaisten linjaukset ovat alusta alkaen olleet epäselviä suosituksia, eikä virallista määräystä sulkemisesta ole tullut, Raita kertoo.

– Olemme saaneet paljon toiveita avauksesta jäseniltä ja henkilökunnalta. Uskon, että useammalla kilpailijalla on ollut suurempi taloudellinen paine pitää ovensa auki koko kriisin ajan.

Osa ovista on pysynytkin avoinna. Elixialla rintalihaksiaan vahvistava Ted Eklund on edeltävät viikot treenannut Fitness24SEVEN-ketjun tiloissa.

– Käyn normaalisti ainakin viisi kertaa viikossa treenaamassa. Mikään ei oikeastaan huoleta. Käytän vain paljon käsidesiä, Eklund sanoo.

Ted Eklund väänsi hauiskääntöjä.

Elixia pyrkii vähentämään asiakkaidensa tartuntariskiä useilla erilaisilla toimenpiteillä. REDIssä näkyvimmät liittyvät käsidesin ja puhdistusaineiden tarjontaan.

Käsihygienia oli vahvasti esillä Elixian REDIn toimipisteessä.

Ville Jokinen hankaa käsiään pesualtaalla ennen harjoitusta äänikirjaa kuunnellen. Hän sanoo kärsivänsä selkäkivuista, joihin vain lihaksia vahvistava salitreeni tehoaa.

– Kun on ollut kuukauden tauko, selkä alkaa olla aika kipeä, Jokinen toteaa.

Ville Jokinen pesi käsiään.

Etätyöt kotona ovat omiaan pahentamaan kipuja. Jokiselle salin aukeaminen merkitsee paluuta normaaleihin rutiineihin. Kolme salikertaa viikossa on keskeinen osa arkea. Joitain huolia paluuseen liittyy.

– Toivottavasti kaikki muistavat, etteivät tule tänne kipeänä, vaan huolehtivat, että täällä käyvät vain terveet ihmiset.

Jokisen lähdettyä kuntouttamaan selkäänsä, Sara Rönkkö saapuu kaverinsa kera pukuhuoneesta.

– En ole treenannut kuuteen viikkoon salilla, nyt oli aika tulla takaisin, Rönkkö sanoo tyytyväisenä.

Hän on käynyt normaalisti töissä koko poikkeusajan.

– Salin aukeaminen takaa, ettei mielenterveys kärsi.

Sara Rönköllä oli jalkapäivä.

Rönkkö aikoo varotoimepiteenä keskittyä puhdistamaan laitteet käytön jälkeen. Paluupäivän rääkki on jo suunniteltu.

– Tänään on jalkapäivä!