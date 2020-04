Ryhmäliikuntaa suositellaan yhä vain saman perheen jäsenille – professori antaa hyvän vinkin junioreille

Professori ehdottaa, että nyt on aika tarttua harrastuksiin, joita on suunnitellut eläkepäiville.

Hyvät kelit ovat hellineet Suomea samalla, kun koronaviruspandemia pitää ihmiset kotioloissa. Monen palloiluporukan ja joogapiirin jäseniä kutkuttaa ajatus, joko olisi turvallista palata rakkaan harrastuksen pariin porukalla.

Heikki Tikkanen, liikuntalääketieteen professori Itä-Suomen yliopistosta vastaa ihmisiä askarruttaviin kysymyksiin.

Miten voi jatkaa liikkumista ryhmässä turvallisesti?

Nyt kannattaa noudattaa viranomaisten ohjeita niin tiukennuksissa kuin mahdollisissa tulevissa hölläämisisäkin. Tällä hetkellä strategiana on tartuntojen ehkäisy ryhmäkokojen mahdollisimman pienenä pitämisellä.

Kaksi ihmistä muodostaa jo ryhmän. Suositeltavaa olisi, että ryhmäläiset olisivat muutenkin tekemisissä koko ajan. Saman perheen jäsenet, kuten puolisot ja lapset, voivat liikkua yhdessä. Kun ryhmään tulee muita henkilöitä, jotka eivät ole olleet toistensa kanssa tekemisissä, se tarkoittaa, että joko ryhmä tai ulkopuoliset altistuvat tartunnalle.

Hallitus on kieltänyt yli 10 hengen kokoontumiset. Onko alle 10 hengen ryhmäkoko relevantti urheillessa?

Esimerkiksi, kun rajoitukset tulivat tietoon, pidimme Itä-Suomen yliopistolla viimeisen ryhmäopetuksen perjantaina, jona yliopistot suljettiin. Meitä oli tilassa yhdeksän, mutta me emme hikoilleet, joten saatoimme hajaantua tilassa kolmen metrin välein.

Kun urheillaan, tilanne on erilainen. Aalto-yliopiston simulaatioiden mukaan pisaraa leviää silloin paljon laajemmalle kuin paikallaan istuen. Siksi ryhmissä harjoiteltaessa tulee pitää selvät turvavälit.

Suuri suomalainen kuntosaliketju Elixia avasi ovensa perjantaina. Mitä erityistä sisätiloissa urheiltaessa pitää ottaa huomioon?

Keskusten pitää ohjeistaa sisätiloissa, ettei olla lähellä toisiaan. Salilla tai jumppatunneilla ei saa missään tapauksessa olla tungosta. Puhdistusvälineiden pitää olla hyvät ja helposti saatavilla.

Treenitilanteessa asia saatetaan ottaa huomioon, mutta sitten on pukeutumis- ja peseytymistilat, salille kulkeminen ja kaikki muu. Tilanne pitää hyväksyä ja ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti ja toinen toisiaan kunnioittaen.

Jos on ollut sairaana, milloin voi lähteä kaverin kanssa vaikkapa heittelemään koripalloa?

Kukaan ei tiedä tarkkaan. Sairaus on monimuotoinen, eikä meillä ole tarkkaa tietoa jälkisairauksista ja niiden todennäköisyyksistä. Minulla on oma Tikkasen sääntö näitä tilanteita varten: Yhtä monta päivää kuin on kuumetta tai kipeänä, pitää olla harrastamatta urheilua. Jos on kolme päivää kuumetta, pitää olla kolme päivää tekemättä juuri mitään. Kävellä saa niissä rajoissa kuin pystyy. Sen jälkeen kolmena päivänä aktivoidutaan ja vasta sen jälkeen voi harjoittelun aloitus tulla kysymykseen eli helposti voi harjoittelun aloittamiseen mennä viikko ja ylikin.

Mitä erityissuosituksia antaisit junioreille?

Minulla on kaksi suositusta. Nyt kannattaa tehdä ne 10 000 toistoa yksin ja lukea. Juniorille on kasvattavaa sekä tutkia omaa lajia kirjallisten tuotosten avulla että harjoitella yksin.

Aikuisille vinkkini on tämä. Nyt on aika tehdä asioita, joita aina ajattelee tekevänsä vasta eläkepäivinä: lukea kirjoja, pitää mielenterveyttä yllä ja aloittaa harrastuksia, joita on aina ajatellut, että teen “sit kun”. Muuta se ”nyt kun” -ajaksi!