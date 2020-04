Perjantain vakio 5: Edes Torpedo ei upota BATEa. WalterFerretti hakee yllätystä Nicaraguassa.

1 Belshyna–FK Smolevitshi X2

Valko-Venäjä: Belshyna tasasi pisteet Nemanin vieraana 1–1, mutta oli pelitapahtumien valossa heikompi osapuoli. Smolevitshi sinnitteli maalittomiin loppulukemiin isännöidessään Shahtjoria, vaikka vieraat hallitsivatkin pelitapahtumia suvereenisti. Sarjanousijoiden välisessä kohtaamisessa jaettavat pisteet ovat tavallistakin tär­keämpiä ja maalipaikkoja nähtäneen niukasti. Vieraat ovat rankingissa korkeammalla ja isännät kotiedun turvin vain marginaalinen suosikki. Vieraiden menestys kohteessa kiinnostaa, mutta runsas rastitus on tarpeen.

2 Shahtjor S–SFK Slutsk 1

Valko-Venäjä: Shahtjor joutui tyytymään jo toisen kerran peräkkäin maalittomaan tasapeliin. Suvereeni pelitapahtumien hallinta ja maalipaikkojen luominen ei tuottanut tulosta Smolevitshin vieraana. Slutsk tasasi pisteet kotonaan Vitebskin kanssa 1–1, lopputuloksen kuvatessa hyvin pelin kulkua. Tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia. Viime aikojen nihkeistä otteista huolimatta Shahtjor ansaitsee kotonaan 80 prosentin suosikkiaseman. Suursuosikki varmaksi.

3 Ruh Brest–FK Minsk 1X

Valko-Venäjä: Ruh Brest on aloittanut sarjanousijoista väkevimmin. Viime kierrokselta Slavian vieraana tarttui mukaan piste maalittoman tasapelin myötä. Minsk hävisi kotonaan BATElle 0–3 ansaiten selkeän tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Vieraat ovat epäilemättä laadukkaampi kokonaisuus, mutta kotietu jakaa ottelun todennäköisyyskentän joukkueiden välillä tasaisesti. Sarjanousijan jäädessä aliarvostetuksi on kotijoukkueen suuntaan kallellaan oleva rastitus kelpo pelivalinta.

4 Islotsh–Slavija Mazyr 1

Valko-Venäjä: Islotsh joutui toteamaan hallitsevan mestarin paremmakseen vierasottelun Dinamo Brestiä vastaan päätyttyä isäntien 3–1-voittoon. Slavia tasasi puolestaan pisteet kotonaan maalittomassa tasapelissä sarjanousija Ruh Brestin kanssa. Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta hieman odotuksia paremmin, mutta isännät on syytä arvottaa luokkaa laadukkaammaksi joukkueeksi. Noin 51 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan varmaksi.

5 FK Vitebsk–Dinamo Brest 2

Valko-Venäjä: Vitebsk tasasi viimeksi pisteet Slutskin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena. Hallitseva mestari Brest kaatoi kotonaan Islotshin 3–1, mutta voitto kahden maalin marginaalilla imarteli hieman Brestin peliesitystä. Vitebsk on tasoltaan lähellä sarjan keskimääräistä joukkuetta, Brestin kuuluessa terävimpään kärkeen. Noin 61 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi.

6 BATE–Torpedo-B Zhd 1X

Valko-Venäjä: BATE otti kauden ensimmäisen vierasvoiton FC Minskin vieraana 3–0. Loppulukemat kuvasivat melko tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Torpedo kaatoi viimeksi kotonaan Energetikin 2–0 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Suurseura BATEn peli on kehittynyt alun käynnistymisvaikeuksien jälkeen. Torpedo kuuluu sarjan ylemmän keskikastin ryhmään ja puolustaa verrattain laadukkaasti. Isännät ansaitsevat noin 65 prosentin suosikkiaseman, mutta kerätessään runsaasti peliä on vaihtomerkilläkin paikkansa.

7 Managua FC–WalterFerretti 12

Nicaragua: Managua on pelannut tappioitta yli kuukauden päivät. Viimeisin 1–0-vierasvoitto Sabanasia vastaan ei ollut pelillisesti parhaimmasta päästä. Ferretti kuittasi kolmannen peräkkäisen voiton ja nollapelin sen hakiessa niin ikään 1–0 vierasvoiton Ocotalista. Isännät ansaitsevat ottelussa selkeän 60 prosentin suosikkiaseman, mutta kahden tulivoimaisen joukkueen kohtaamisessa maaliodotusarvo kipuaa yli kolmen maalin ja vieraiden venyminen voittoon on syytä mahduttaa mukaan peliin.

8 Art Jalapa–Real Esteli FC X2

Nicaragua: Jalapa jatkaa taistelua pudotuspelipaikastaan. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Diriangenin kanssa maalittomassa tasapelissä. Esteli palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan kaataessaan vieraissa Chinandegan 3–1. Jalapan puolustus on toiminut toistaiseksi »Clausurassa» vakuuttavasti, mutta nyt vastaan asettuu sarjan laadukkain ryhmä. Maali­odotusarvon jäädessä Jalapan profiilin myötä alle kahden maalin, ovat vieraat vain 47 prosentin suosikkeja.

9 Diriangen FC–Real Madriz FC 1

Nicaragua: Diriangen pelasi viimeksi maalittoman tasapelin Jalapan vieraana: Pistejako kuvasi tarkasti vähän tapahtumia sisältäneen pelin kulkua. Real Madriz hävisi viimeksi Juventuksen vieraana 0–2. Ottelu oli seuralle kuudes peräkkäinen tappio vieraspeleissä. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja vahvasti kohti pudotuspelejä matkalla oleva Diriangen ansaitsee kotonaan noin 65 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitossa on kaikki laadukkaan varman ainekset.

10 CD Las Sabanas–Juventus FC 12

Nicaragua: Sabanas hävisi viimeksi kotonaan Managualle 0–1, mutta olisi ansainnut kelpo peliesityksellään tasapelin. Juventus kaatoi kotonaan odotetusti Real Madrizin 2–0. Sabanas on tuloksiaan laadukkaampi joukkue, mutta puolustuspelaaminen on ollut Clausurassa heikolla tolalla. Vieraat ansaitsevat hieman alle 50 prosentin suosikki­aseman, mutta runsasmaalisessa kohtaamisessa on isäntien venyminen voittoon mahdutettava mukaan riveihin.

11 Chinandega FC–CD Ocotal 1

Nicaragua: Chinandega hävisi viimeksi kotonaan Estelille 1–3. Se ansaitsi selkeän tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Ocotalin synkkä voitoton jakso sai jatkoa Ferrettin hakiessa sitä vastaan 1–0-vierasvoiton sunnuntaina. Chinandega on iskuetäisyydellä pudotuspelipaikkoihin, kun taas vieraiden paikka sarjan pohjilla näyttää jo sinetöidyltä. Isännät lähtevät otteluun noin 56 prosentin suosikkina ja motivoituneen joukkueen kotivoitto kelpaa riveihin varmaksi.

Järjestelmän (6+0) hinta 6,40 euroa.

Peliaika alkaa torstaina 16.4. ja päättyy perjantaina 17.4. klo 17.28. Pelinumero on 5 ja rivimaksu on 0,10 €. MiniVakiossa kohteet 1–7. MiniVakion lisähinta 0,10 € / rivi. Kohteet 1–6 ovat Valko-Venäjän liigaa ja 7–11 Nicaraguan liigaa. Kohteisiin saattaa tulla muutoksia. Tarkista tiedot veikkaus.fi.