Vakio: BATEn kone lämpenee

Vaihtomerkeille on käyttöä molemmissa sarjoissa.

1 Neman Grodno–Belshyna 1

Valko-Venäjä: Neman esiintyi viikonloppuna odotuksiin nähden laadukkaasti. Joukkue pelasi sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Shahtjorin vieraana maalittoman tasapelin. Sarjanousija Belshyna on hävinnyt kolme ensimmäistä otteluaan, mutta viimeisin 0–1 tappio kotona Gorodejalle oli vastoin pelinkulkua. Isännät ovat selvästi laadukkaampi ryhmä ja voittavat kotonaan noin 47 prosentin todennäköisyydellä ja isäntien kannatuksen säilyessä maltillisena on kotivoitto maistuva varma avauskohteeseen.

2 SFK Slutsk–FK Vitebsk X2

Valko-Venäjä: Slutsk oli onnekas voittaessaan Islotshin vieraissa 3–2 isäntien hallinnasta huolimatta. Vitebsk pääsi vierasvoiton makuun, kun Smolevitsh kaatui 0–1 niukasti paikkoja sisältäneessä ottelussa. Vieraita voi pitää hieman laadukkaampana joukkueena, mutta kotietu nostaa isännät marginaaliseen 38 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoiton kerätessä peliä tarjoaa ohitus usein osuvan ja edullisen yhdistelmän.

3 Torpedo-B Zh.–Energetik-BGU 12

Valko-Venäjä: Torpedon peliesitys jäi Dinamo Minskin vieraana varsin heikoksi. Häviö tuli ansaitusti 0–2. Energetik etenee puhtaalla pelillä sarjan kärjessä. Viimeksi kaatui kotona paikallisottelussa FK Minsk 2–0, ja edes 20 minuutin alivoima ei estänyt nuoren joukkueen ansaittua voittoa. Torpedoa tulee pitää alkukauden esityksistä huolimatta laadukkaampana joukkueena ja kotivoitto toteutuu noin 54 prosentin todennäköisyydellä. Ottelussa on aineksia runsasmaalisuuteen, joten runsas rastitus on paikallaan.

4 FK Gorodeja–Dinamo Minsk X2

Valko-Venäjä: Gorodeja nappasi avausvoittonsa Belshynan vieraana 1–0, vaikka pelitapahtumat puolsivat isäntien voittoa. Dinamo Minsk palasi kahden tappion jälkeen tasolleen kaataessaan Torpedon 2–0. Dinamo on sarjan neljänneksi laadukkain ryhmä ja vain Gorodeja kuuluu joukkueista sarjataulukon hännille. Noin 54 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmistetaan kuitenkin matalan maaliodottaman ottelussa tasapelillä.

5 FK Minsk–BATE 2

Valko-Venäjä: FK Minskin peliesitys jäi sunnuntaina paikallisottelussa Energetikia vastaan heikoksi. 0–2 tappio oli ansaittu. BATE pääsi kotikentällään kiinni voittokantaan, kun sarjanousija Ruh Brest kaatui 1–0. Minsk oli onnekas kauden kahdessa voitossaan, kun taas suurseura BATEn kone on käynnistynyt viiveellä. Vieraat voitavat ottelun noin 61 prosentin todennäköisyydellä, eikä varma valinta heikosti esiintynyttä Minskiä vastaan huoleta.

6 FK Smolevitshi–Shahtjor S 2

Valko-Venäjä: Smolevitshin kausi on lähtenyt alavireisesti käyntiin. Viikonloppuna joukkue hävisi kotonaan Vitebskille 0–1, vaikka pelitapahtumat puolsivat pistejakoa. Shahtjor joutui tyytymään viimeksi kotonaan maalittomaan tasapeliin Nemania vastaan. Myös peliesitys oli odotuksiin nähden vaisu. Tasoero on vieraiden hyväksi tuntuva. Noin 67 prosentin todennäköisyyden vierasvoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi.

7 Dinamo Brest–Islotsh 12

Valko-Venäjä: Hallitsevana mestarina kauteen lähteneen Brestin alku on ollut odotettua kankeampi ja kauden avaustappio kärsittiin viikonloppuna kotona Slaviaa vastaan 2–3. Tasapeli olisi sopinut pelitapahtumiin nähden. Islotsh hävisi kotonaan 2–3 Slutskille, vaikka hallitsi pelitapahtumien kulkua. Tasoero on isäntien hyväksi selvä ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kerätessä peliä voi Islotshin yllätysvoiton nostaa mukaan riveihin runsasmaaliseen kallellaan olevassa ottelussa.

8 Chinandega FC–Real Esteli FC 2

Nicaragua: Chinandega on jatkanut syksyllä Aperturassa tutuksi tulleella tasolla, vaikka peliesitysten taso ailahteleekin. Viimeksi kaadettiin Jalapa vieraissa ansaitusti 1–0. Esteli on viime vuosien menestynein joukkue ja sitä on syytä pitää sarjan parhaana ryhmänä. Viimeksi tuli 0–1-tappio Ferrettin vieraana, vaikka joukkue dominoi pelitapahtumia. Vieraat lähtevät otteluun noin 65 prosentin suosikkeina ja peliprosenttien säilyessä maltillisena on vierasvoitto syytä rastittaa varmaksi.

9 Art Jalapa–Diriangen FC 1X

Nicaragua: Jalapa on nostanut tasoaan ja taistelee paikasta pudotuspeleihin. Sunnuntain kotiottelu päättyi Chinandegaa vastaan päättyi kuitenkin vieraiden 1–0-voittoon. Diriangen on tuttu näky pudotuspeleissä. Isännät ovat ottelussa kotiedun turvin marginaalisia 36 prosentin suosikkeja, ja ottelun maaliodotusarvon ollessa matala kattaa 1X-yhdistelmä suuren todennäköisyyskentän.

10 CD Las Sabanas–Managua FC 12

Nicaragua: Sabanas on sarjan hännillä ja joukkueen heikosti sujunutta alkuvuotta voi pitää pienoisena yllätyksenä, sillä joukkue päätti Aperturan pudotuspeleihin. Viidestä viimeisestä ottelusta on tullut vain yksi häviö. Managua on sarjakärjessä ja edellinen tappio kuukauden takaa. Viimeksi tuli maaliton tasapeli Real Madrizin vieraana. Tasoero on vieraille selkeä. Vierasvoiton todennäköisyys on hieman yli 60 prosenttia.

11 Juventus FC–Real Madriz FC 1

Nicaragua: Juventus on tehnyt pelillisen täyskäännöksen ainakin maalimäärissä, jotka ovat kasvaneet Clausurassa merkittävästi. Sijoitus kuudentena kuvaa melko tarkasti tasoa. Real Madrizin taso ei ole vuoden vaihteen jälkeen juuri muuttunut ja paikkaa kolmanneksi viimeisenä voi pitää odotusten mukaisena. Juventus ansaitsee noin 62 prosentin suosikin aseman ja kelpaa varmaksi.

12 CD Ocotal–WalterFerretti X2

Nicaragua: Ocotalin Clausura on sujunut alavireisesti, ja etenkin hyökkäystehojen uupuminen tekee menestymisestä haastavaa. Viimeksi pisteet tasattiin jumbofinaalissa Sabanasin kanssa 1–1. Ferretti on jatkanut pelillisesti totutulla tasolla ja kaatoi sunnuntaina sarjan kärkijoukkue Estelin 1–0. Vieraat lähtevät otteluun noin 50 prosentin asemasta, mutta kohde on syytä suojata.