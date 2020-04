Teemu Selänne ja Valtteri Bottas ovat mukana suomalaisessa käsidesikeksinnössä – Selänne: ”Tuntuu mullistavalta jutulta”

Teemu Selänne ja Valtteri Bottas ovat lähteneen rahoittajiksi uuteen suomalaisen teknologiainnovaatioon, jonka he uskovat ”mullistavan käsidesimarkkinoita”.

Myös muutamat muut urheilutähdet ja liikemaailman tutut kasvot ovat sijoittaneet uuteen suomalaisteknologiaan.

Joukko tunnettuja suomalaisia urheilutähtiä ja liikemaailman vaikuttajia ovat lähteneet sijoittajiksi uuteen suomalaiseen käsidesi-innovaatioon, joka on ollut kehitteillä jo vuosien ajan.

Projektin rahoittajiin kuuluvat esimerkiksi kiekkolegenda Teemu Selänne ja F1-kuuluisuus Valtteri Bottas.

Uuteen innovaatioon ovat sijoittaneet myös muun muassa jääkiekosta tutut Jere Lehtinen, Niklas Bäckström ja Valtteri Filppula sekä liikemiehet Mikko Laakkonen, Paul Hartwall, Michael Rosenlew, Timo Laine ja Ari Lehto, joka tunnetaan myös Selänteen asianhoitajana.

Selänne ja Bottas kertovat tehneensä sijoittamispäätöksensä jo keväällä 2019, kauan ennen koronaviruksen tunnistamista.

– Mulle tarjotaan tosi paljon erilaisia bisnesmalleja ja -ehdotuksia. Olen erittäin harkitsevainen siinä, mihin lähden mukaan ja mihin en. Tämä innovaatio oli niin kova juttu kaikin puolin, että halusin ilman muuta messiin, Selänne sanoo IS:lle sähköpostihaastattelussa.

– Tämä tuntuu mullistavalta jutulta, ihan uudelta tieteellisestä keksinnöstä. Eikä se toimi vain harrastus- ja desinfiointipuolella vaan kaikessa jokapäiväisessä elämässä.

Suomalaisyrityksen torstaina julkaisemassa tiedotteessa Bottas kertoo testanneensa tuotetta jo noin vuoden ajan.

– Innovaatio toimii loistavasti. Sen ansiosta voin pidentää suojaa infektioilta ja pitää fokuksen työssäni, Bottas linjaa.

– Kun sain mahdollisuuden lähteä matkalle suomalaisen innovaation kanssa, päätös ei ollut vaikea.

Selänne pitää epidemiaa vakavana

Innovaation taustalta löytyy suomalainen teknologiayritys Nolla Antimicrobial Oy, joka on nyt saanut myynti- ja markkinointiluvan ”täysin uudenlaiselle” käsidesivaahdolle.

Kaliforniassa asuva Selänne sanoo käyttäneensä käsidesivaahtoa perheensä kanssa jo noin vuoden ajan. Hän sanoo olevansa innoissaan, eikä vähiten siitä, että tuote päätyy markkinoille huhtikuussa. Alkukesästä markkinoille tulee vastaava tuote spray-muodossa, mikä lisää sen käyttömahdollisuuksia.

– Tämän innovaation sovelluksia voi toteuttaa niin monella alueella ja asiassa. Esimerkiksi urheiluvarusteiden haju ja puhtaus on aina ollut ongelma, ja varsinkin jääkiekkovarusteiden kohdalla. Niitä kun on vaikea pestä, ja tosiaan se haju on kyllä hirveä, Selänne perustelee IS:lle.

– Tällaista tuotetta ei ole aikaisemmin ollut. Se spray toimii tosiaan hyvin esimerkiksi lätkäkamoihin.

Selänne on viettänyt pari viime viikkoa visusti neljän seinän sisällä kotonaan. Hän uskoo maailmaa ravisuttaneen koronapandemian herättäneen ihmisiä monella tavoin.

– Koronaepidemia on vakava juttu, sitä ei kannata vähätellä. Mä luulen, että se on avannut kaikkien silmiä siitä, kuinka paljon epäpuhtauksia ja bakteereita jokapäiväisessä elämässä riittää. Nyt ihmiset varmasti ymmärtävät, miten tärkeää puhtaus ja desinfiointi on, Selänne sanoo.

– Silmäni ovat auennet uudella tavalla epidemian myötä.

Koronavirustutkimuksia pidetään lupaavina

Uuden käsidesituotteen uskotaan tappavan viruksia ja bakteereja jopa alkoholipohjaisia tuotteita tehokkaammin. Hopeapolymeeriteknologiaan perustuvaa käsidesivaahtoa on kehitetty ja tutkittu useiden vuoden ajan muun muassa Kreikassa QACS-laboratoriossa, Skotlannissa Blutest-keskuksessa sekä Saksassa Dr. Brill -keskuksessa.

Tuotteen kerrotaan tehoavan tutkitusti viiteen Maailman terveysjärjestö WHO:n vaarallisimmaksi määriteltävään superbakteeriin, jotka ovat vastustuskykyisiä lähes kaikille tunnetuille antibiooteille. Alustavien tutkimusten mukaan se tehoaa myös koronaviruksiin.

– Kun käsidesivaahtoa levitetään kädelle, hopeaionit tunkeutuvat virusten ja bakteerien rakenteeseen ja tuhoavat ne. Vastaavaa hopean ja polymeerin yhdistävää teknologiaa ei ole käytössä missään muualla, Nolla Antimicrobialin perustaja Jyri Nieminen kertoo.

Tällä hetkellä maailman eri tuotevalmistajien on vaikea testata uutta koronavirusta, koska se vaatii viruksen tarttuvuuden lisäksi esimerkiksi turvallisuusjärjestelyjä, joita monilla laboratorioilla ei ole. Suomalaisen käsidesivaahtovalmistajan testeissä on käytetty eri koronaviruskantaa kuin mikä tällä hetkellä aiheuttaa covid-19 -tautia.

– Screening-tutkimukset koronaviruksia vastaan ovat olleet erittäin lupaavia. Vahvistava tutkimus tehdään skotlantilaisessa mikrobiologian laitoksessa, ja tulokset saapuvat lähiviikkojen aikana, Nieminen sanoo.

Pohjana puhdistettu vesi

Alun perin tuote oli tarkoitus tuoda markkinoille vasta myöhemmin tänä keväänä. Koronaviruksen iskettyä sen valmistusta aikaistettiin.

– Vallitsevan tilanteen johdosta jakelusta vastaavien yritysten kysyntä on kuitenkin ollut niin suurta, että lanseerausta päätettiin aikaistaa, kertoo Ari Lehto, joka kuuluu myös Nolla-yhtiön hallitukseen.

Kotimainen innovaation käyttämä hopeapolymeeriteknologia on patentoitu, ja tuotteella on eurooppalainen käsidesistandardi. Tuoksutonta aktiiviainetta on tutkittu myös Aalto Yliopistossa, Åbo Akademissa, Helsingin Yliopistossa sekä yhdysvaltalaisessa Microchemlabissa.

– Käsidesivaahdon pohjana on puhdistettu vesi. Toinen kosteuttavista aineista, betaiini, on peräisin sokerijuurikkaasta. Kosteuttavana aineena toimii lisäksi 1,3 -butyleeniglykoli, joka on niin ikään peräisin kasvikunnasta, Lehto kertoo.

– Uskomme vahvasti, että tästä innovaatiosta on hyötyä Suomen lisäksi koko maailmalle.