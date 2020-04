Tuuli sulki yrityksensä ovet Suomen hallituksen suosituksesta: ”Tämä maksaa 100 000 euroa omia rahojani”

Osa liikunta-alan yrityksistä noudatti Suomen hallituksen suositusta koronaviruskriisissä, osa ei. Nyt puhuu kolme ovensa sulkenutta.

Koronaviruskriisi tuli ja iski nopeasti myös Tuuli Luhtalammen omistamaan Liikuntastudio Luhtavillaan maaliskuussa.

Luhtalampi oli vielä torstaina 12. päivä ostamassa yritykseen lisää siivoustarvikkeita.

Perjantaina 13. päivänä päätettiin sulkea ovet ja pohdittiin ratkaisun vaikutuksia ja miten ennakkoon maksaneet asiakkaat saadaan palveltua.

Luhtavillassa noudatettiin hallituksen suositusta liikuntapaikkojen sulkemisesta koronaviruskriisin takia.

Kaikki eivät ole niin tehneet.

Luhtalampi ei osoittele ketään syyttävästi, vaikka oman yrityksen koko tulevaisuus voi olla vaakalaudalla.

– En voi syyttää varsinkaan pieniä yrityksiä, joilla saattaa olla valtavat kustannukset, Luhtalampi sanoo puhelimitse.

Hän kertoo tajunneensa jo muutaman sulkupäivän jälkeen kylmän totuuden: parin viikon kiinniolo ei riitä millään.

– Aloin käydä asiaa läpi siten, että pääsisimme aloittamaan normaalisti jälleen elo-syyskuussa. Olen laskenut, että tämä maksaa 100 000 euroa. Olen ainoa omistaja, eli kyseessä ovat minun rahani, Luhtalampi sanoo hämmästyttävän rauhallisena.

– Yrityksellä on jonkin verran puskuria. Uskon tällä hetkellä, ettemme joudu konkurssiin. Ainoa on sitten, jos syksy ei lähdekään käyntiin. Kiinteät kulut ovat melkein 10 000 euroa kuukaudessa.

Hänen oma elintasonsa ei notkahda ainakaan vielä dramaattisesti. Hän kertoo nostaneensa muutenkin vain pientä palkkaa – hän on halunnut panostaa yritykseensä, joka selvästi on lähellä hänen sydäntään.

– Olen tottunut siihen, etten muutenkaan saa paljon palkkaa. Elän aika pienillä menoilla. Nyt näyttää, etten saa tänä vuonna palkkaa lainkaan, pienen pojan äiti sanoo.

Yrittäjä Tuuli Luhtalampi noudatti hallituksen suositusta.

Seitsemän vuotta Luhtavillan omistajana ollut Luhtalampi on joutunut lomauttamaan yrityksensä työntekijät, joista valtaosa on ollut mukana osa-aikaisina tai tuntipalkalla.

Luhtavillalla on kaksi toisiaan lähellä sijaitsevaa toimipistettä Espoon Leppävaarassa. Toinen on ostettu velkarahalla ja toinen on vuokrattu.

Nyt pankin kanssa on neuvoteltu lyhennysvapaista. Business Finlandilta on haettu avustusta.

Aktiivinen yrittäjä ei ole ollut toimettomana, vaikka asiakkaat eivät juuri nyt pääsekään hänen tiloihinsa monipuolisiin ryhmäliikuntaharrastuksiin.

Yritys on koittanut siirtää palveluitaan osittain verkkokursseiksi, joita varten on kuvattu paljon materiaalia kurssilaisille.

Lisäksi se on vetänyt liikuntatunteja verkon välityksellä niin sanotusti livenä. Näistä osallistujat voivat maksaa vapaaehtoisen maksun.

– Toistaiseksi maksuja on vähän tullut. Ne ovat pieniä puroja, mutta eivät ainakaan mene tappiollisiksi nämä livetunnit, yrittäjä sanoo.

Yhtä lailla tärkeää hänelle on säilyttää yhteys asiakkaisiin, joista monet ovat yrittäjälle tuttuja.

– Työnkuva on muuttunut, vaikka yrittäjänä on tietysti tottunut tekemään vähän kaikkea. Nyt työ on paljon videointia, editointia ja lataamista eli ei sitä varsinaista ydinosaamista.

Muun muassa beach volley -palveluita tarjoava helsinkiläinen Hiekka Beach Volley Club pani ovensa säppiin 17. maaliskuuta hallituksen suosituksesta.

– Päätös oli tosi vaikea. Meillä yrittäjäkaksikon välillä oli kyllä kiivas keskustelu pidetäänkö paikka auki vai ei. Toinen meistä taisi jo olla lähdössä lipettiin ellei saa tahtoaan läpi. Jätetään sanomatta kumpi oli ”kampi” tässä väittelyssä. Tällä kertaa laitettiin ihmisten terveys bisneksen edelle. Uskomme ihmisten arvostavan päätöstämme, yrittäjä ja osakas Juha Nyrhilä kertoo.

Helsinkiläisellä Hiekka Beach Volley Clubilla on nyt tyhjää.

Osa liikunta-alan yrityksistä on jatkanut toimintaansa normaalisti hallituksen suosituksista huolimatta. Nyrhilältä löytyy ymmärrystä niille, vaikka omat ovet ovat nyt kiinni.

– Uskon aukiolojen perustuvan siihen, ettei kassassa yksinkertaisesti ole rahoja. Onhan tässä tilanteessa dilemma. Itse en tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin. Ymmärrän niitä, jotka pitävät paikat auki.

Hiekka Beach aloitti toimintansa elokuussa 2018. Liikevaihto on noin 360 000 euroa, ja selvästi suurimman kuluerän muodostavat vuokrat. Yritykset kentät ovat Helsingin Konalassa sijaitsevassa hallissa.

– Sesonkimme keskittyy syyskuun ja toukokuun väliselle ajalle. Nyt mennään maaliskuuta, eli sesongista on kolmasosa poissa, Nyrhilä sanoo puhelimitse.

Hänen mukaansa asiakkaat – pelaajat – ovat suhtautuneet tilanteeseen ymmärryksellä. Yritys kertoo hyvittävänsä vakiovuorolaisilleen menetetyt pelivuorot irtovuoroina. Samalla se vinkkaa, että lunastamattomat irtovuorot auttavat yritystä pääsemään taloudellisesti vaikeiden aikojen yli.

– Osa peliporukoista onkin kertonut halunsa olla perimättä vakiovuoroaan. Listassa on jo muistaakseni 26 vuoroa, eli puolet kaikista vuoroista. Ilman tätä apua tappio olisi 100 000 euroa verollisena. Ilman tätä kädenojennusta emme selviäisi kovin helposti kriisin yli, Nyrhilä kiittelee.

Antti Annala (vas.) ja Juha Nyrhilä keskustelivat pitkään, kuinka toimia hallituksen antamien suositusten jälkeen.

Yritys myy normaalisti myös eri juhlijoille yksityistilaisuuksia 800 neliömetrin ”hiekkakeitaassaan”. Se hankkii tilaisuuksiin palvelut ulkopuolelta, eli omien ovien sulkemisella on myös ketjuvaikutus muualle.

Omiin varastoihin ei ole jäänyt helposti pilaantuvaa tavaraa ovien sulkeuduttua.

– Suurimmat varastomme ovat olutta, Nyrhilä sanoo ja naurahtaa.

Koronaviruskriisi ravistelee myös suuria liikunta-alan toimijoita. Esimerkiksi Elixia ja Forever sulkivat ovensa hallituksen suosituksesta.

– Päätimme hyvin aikaisessa vaiheessa omista toimistamme koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Päätimme sulkea kaikki liikuntakeskuksemme määräaikaisesti. Sen hetkisen tiedon valossa katsomme tehneemme oikean päätöksen, Elixian Suomen-johtaja Jussi Raita kertoi sähköpostitse.

Mitä mieltä olette siitä, että jotkut muut kuntosalit ja liikuntapaikat edelleen jatkavat toimintaansa?

– Kaikki muut ketjut tulevat pitämään ovensa auki niin kauan, kunnes Suomen hallitus antaa määräyksen sulkea ovet. Suosittelun linja ei tule toimimaan. Vallitseva tilanne on todella vaikea kaikille alan toimijoille, ja kriisin pitkittyessä myös kilpailulliset haasteet korostuvat, Raita vastasi.

Elixian toimipiste Espoon Tapiolassa 12. maaliskuuta.

Elixia on ollut yhteydessä ministeriöihin ja THL:ään saamatta mitään vastauksia siihen, milloin toiminta olisi mahdollista palauttaa normaaliksi.

– Olen pyytänyt lisätietoja siitä, onko mahdollinen koko alaa koskeva sulkemispäätös näköpiirissä sekä linjausta millä rajoituksilla kuntosali voi olla auki. Ilman viranomaispäätöksiä asiasta joudumme itse arvioimaan tilanteen ja tekemään päätökset turvallisen uudelleen avauksen ajankohdan suhteen.

Raita kuvaili ovien sulkemisen taloudellista iskua suureksi. Mitä pidempään kriisi jatkuu, sitä tuntuvammat vahingot ovat.

Elixia on tarjonnut poikkeustilanteessa asiakkailleen ulkoharjoittelumahdollisuutta Personal Traineriensa ohjauksessa. Myös uusia digitaalisia palveluita on otettu käyttöön.

– Esimerkiksi online-harjoittelun kasvu on yli 2 000% verrattuna viime vuoteen, Raita sanoo.