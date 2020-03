Japanilaiset jyrähtivät kyselyssä – valtaosa vaatii Tokion olympialaisten siirtoa

Paine Tokion olympialaisten siirtämisestä kasvaa koko ajan.

Kaksi kolmesta japanilaisesta kannattaa Tokion olympialaisten ja paralympialaisten siirtämistä, kertoo japanilaisen Yomiuri Shimbun -lehden tuore kysely.

Vastaajista 69 prosenttia oli sitä mieltä, että olympialaisia kesäkisoja ja paralympialaisia ei voida järjestää heinä-elokuussa.

Useat uutistoimisto AFP:n haastattelemat tokiolaiset pitivät Japanin pääministerin Shinzo Aben maanantaista näkemystä odotettuna. Pääministeri totesi parlamentille, että kisojen siirtäminen alkaa näyttää ilmeiseltä.

– Emme mitenkään voi järjestää kisoja nyt kesällä. Vaikka Japani ehtisi voittaa koronaviruksen, koko maailmasta se ei olisi vielä kadonnut. Emme voisi vastaanottaa urheilijoita tai muita kisavieraita, totesi 75-vuotias Noriko Shuzui Tokiossa.

Yli tuhannesta tartunnasta kerrottu

Japanissa koronavirus on aiheuttanut yli tuhat tartuntaa, ja yli 40 on kuollut, mutta ihmisten arkea on rajoitettu varsin vähän. Uutiset maailmalta ovat kuitenkin vakuuttaneet japanilaiset kisojen siirtämisen tärkeydestä.

Yomiuri Shimbun -lehden kyselyssä vain 17 prosenttia vastaajista kannatti olympialaisten järjestämistä alkuperäisen aikataulun mukaan. Lehden mukaan kyselyyn vastasi puhelimitse 1 077 vastaajaa.

– Kaikki ovat odottaneet kisoja, joten onhan tämä surullista, Shuzui sanoi, mutta tylytti kisajärjestäjiä ja Japanin viranomaisia, jotka ovat yrittäneet kynsin hampain pitää kiinni siitä, että avajaiset ovat 24. heinäkuuta.

AFP:n haastattelema 22-vuotias Yudai Yamamoto on pettynyt kisojen mahdollisesta siirrosta, mutta iloinen, ettei olympialaisten peruminen kokonaan ole suunnitelmissa.

– Haluan nähdä kisojen toteutuvan, Yamamoto korosti.

Tokion olympialaisten alkuperäiset kisapäivät ovat 24. heinäkuuta–9. elokuuta. Jalkapalloturnausten ja softballin on kuitenkin määrä alkaa jo 22. heinäkuuta. Paralympialaiset on määrä järjestää 25. elokuuta–6. syyskuuta.