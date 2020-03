Japanin pääministeri myöntymässä valtavan paineen alla – ”Olympialaisten siirtäminen alkaa näyttää ilmeiseltä”

Japanissa ollaan taipumassa Tokion olympialaisten siirtämiseen.

Tokion olympialaisten siirtäminen alkaa näyttää ilmeiseltä, myönsi Japanin pääministeri Shinzo Abe maanantaina. Tähän asti Japanin poliittinen johto on vakuuttanut, että olympialaiset pidetään alkuperäisen aikataulun mukaan.

Kisojen avajaisten on määrä olla 24. heinäkuuta, mutta koronaviruksen aiheuttama pandemia näyttää väistämättä lykkäävän kisoja. Sunnuntaina Kansainvälinen olympiakomitea KOK vakuutti, ettei kisoja peruta.

Aben mukaan kisojen siirtämistä mietitään, koska urheilujärjestöt ja urheilijat ovat reagoineet kriittisesti suunnitelmiin järjestää olympialaiset alkuperäisen aikataulun mukaan.

– Japani varautuu järjestämään olympialaiset täydellä kisaohjelmalla. Jos se alkaa näyttää vaikealta, meidän on ajateltava ensisijaisesti urheilijoita, ja silloin kisojen siirtäminen alkaa olla ilmeistä, pääministeri Shinzo Abe sanoi Japanin parlamentille.

– Kisojen peruminen ei ole vaihtoehto, pääministeri korosti.

Kanadan olympia- ja paralympiakomiteat ilmoittivat jo, ettei Kanada lähetä urheilijoitaan Tokioon, jos kisat pidetään suunnitellusti heinä-elokuussa. Australian olympiakomitea piti jo varmana, että kisat siirtyvät ensi vuoteen.

Mitä tekee Kansainvälinen olympiakomitea?

KOK lupasi sunnuntaina, että se päättää neljän viikon kuluessa, miten Tokion kisojen kanssa toimitaan. Sunnuntaista laskien neljä viikkoa umpeutuu 19. huhtikuuta.

Suomen olympiakomitean kisatiimin päällikkö Leena Paavolainen kertoi viime viikolla STT:lle, että KOK oli luvannut eurooppalaisille olympiakomiteoille, että kisojen karsintajärjestelmä viimeistellään huhtikuun alkuun mennessä. Olympiakarsintakilpailut ovat jäissä, eikä ole varmaa, päästäänkö niitä aloittamaan vielä edes kesäkuussa.

Loogista olisi, että karsintakisojen aikataulua mietittäessä tiedettäisiin jo myös kisojen todennäköinen ajankohta. Kesäkuussa ei olisi vielä kiire karsia Tokio-paikoista, jos kisat ovat 2021.

Urheilullisten haasteiden lisäksi kisojen siirtämiselle on monta muutakin mutkaa, sillä esimerkiksi kisojen suorituspaikat on varattu tietylle ajalle ja hotellihuoneet kisavieraille on varattu heinä-elokuulle

– Olympialaisten siirtäminen ei ole ihan niin yksinkertaista kuin jalkapallo-ottelun siirtäminen seuraavalle sunnuntaille, vertasi KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach.