Yhdysvaltain urheilupomojen mielestä Tokion olympialaisten siirtäminen olisi hätiköityä: ”Moni asia ehtii muuttua”

Tokion olympialaiset on tarkoitus järjestää heinä-elokuussa 2020.

Yhdysvaltain olympiakomitean johto tukee Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ja Tokion olympiajärjestäjien toimia ensi kesän olympialaisten järjestämiseksi.

Myös Yhdysvaltain olympiajohto on sitä mieltä, että kisojen siirtäminen tai peruuttaminen jo tässä vaiheessa olisi hätiköityä.

– Voimme mielestäni olla samaa mieltä KOK:n kanssa ja todeta, että tarvitsemme edelleen lisää asiantuntijoiden neuvoja sekä enemmän tietoa kuin meillä tässä vaiheessa on käytettävissä.

– Ei meidän tarvitse tehdä vielä mitään päätöstä, Yhdysvaltain olympiakomitean ja paralympiakomitean hallituksen jäsen Susanne Lyons kertoi toimittajien kanssa järjestetyssä neuvottelupuhelussa.

– Kisoja ei järjestetä ensi eikä seuraavalla viikolla. Tokion kisoihin on vielä neljä kuukautta, ja siinä ajassa ennättää moni asia muuttua.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach kertoi torstaina New York Timesille, että järjestössä on pohdittu monenlaisia vaihtoehtoja, mutta kisojen siirtäminen olisi nyt ennenaikaista.

– Puheenjohtaja Bach on sanonut hyvin selvästi, ettemme vielä tiedä kaikkia vaihtoehtojamme, joten me emme tee tässä vaiheessa mitään varasuunnitelmaa vaan jatkamme toimia kisojen järjestämiseksi ajallaan. Me annamme KOK:lle työrauhan, eikä meillä ole tarvetta vaatia mitään välitöntä päätöstä, Lyons jatkoi.