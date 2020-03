Koronauhasta tuli himoharjoittelijan painajainen – nyt jyrähtää Bull Mentula

Jari ”Bull” Mentula ottaa kantaa treenaamiseen koronavirusuhkan aikana.

Osa kuntosaleista on suljettu koronaviruksen takia. Tartuntavaaran takia moni jättää salireissun suosiolla tekemättä, vaikka treenitiloihin pääsisikin.

Moni himoharjoittelija on nyt tiukan paikan edessä. Miten treenata, jos tuttuja tiloja ei voi tai halua käyttää? Valuuko aiemmin tehty työ hukkaan ja miten urheilullinen elämäntyyli säilytetään poikkeusoloissa? Katoaako treenimotivaatio?

Televisiosta tunnetulla kehonrakentajalla ja yrittäjällä Jari ”Bull” Mentulalla on jämäkkä näkemys edellä mainittuihin kysymyksiin.

– Jos tämä vallitseva tilanne kaataa halun ja motivaation treenaamista kohtaan, niin ei se motivaatio sitten kauhean iso ole alun perin ollutkaan, Mentula jyrähtää.

Mentula korostaa, että tapoja treenaamiseen varmasti löytyy, vaikka totutuissa paikoissa ja tutuilla välineillä ei pääsisikään treenaamaan.

– Hyvin pienellä vaivalla ja hankinnoilla pääsee harjoittelun makuun. Esimerkiksi kotiin voi hommata vastuskuminauhat. Ja peruslähtökohta on se, että kaikkea mikä painaa, voi nostaa. Siinä on mielikuvitus rajana, jos vain hallitsee nostamisen perustekniikoita – kehonpainoharjoittelua unohtamatta, Mentula vinkkaa.

– Eihän se välttämättä vastaava harjoitus ole kuin kuntosalilla, mutta sellaista ylläpitävää nyt ainakin voi tehdä, jos vain halua piisaa.

Bull Mentula kannustaa ihmisiä liikkumaan myös vaikeina aikoina.

Nykyiset kuntosalit ovat viimeisen päälle hienoja upeine laitteineen, mutta vallitsevassa tilanteessa myös vanhat kunnon ”autotallisalit” nousevat arvoonsa.

Mentulan, 44, lapsuudenkodissa Valkeakoskella autotallissa oli penkkipunnerruspenkki ja levypainoja.

– Siellä pääsi hyvin jumppaamaan!

– Perusasiat ovat perusasioita. Jos autotallissa tai vastaavassa tilassa on levytanko ja siihen painoja, niin sillä pääsee jo hemmetin pitkälle. Ja jos siihen lisäksi löytyvät vielä käsipainot, niin tuolla välineistöllä pystyy tekemään jo mittavia harjoitteita.

Jari Mentulan ja hänen oman perheensä nykyisestä hulppeasta Pirkkalan-kodista ei varsinaista kotisalia löydy, vaikka autotallissa käsipainot ovatkin.

Koronavirus koettelee Mentulaa niin kuin muitakin yrittäjiä. Hänellä on kuntoiluun ja treenaamiseen liittyviä liiketoimia valmennuksessa, urheiluravinteissa ja treenivaatteissa. Lisäksi hän on osakkaana tamperelaisessa WFC-kuntosaliketjussa.

Tampereella WFC-sali oli vielä auki ainakin tiistaina aamupäivällä. Mentula myöntää, että viime aikoina väkeä on ollut normaalia vähemmän.

– Ihmiset ovat kiinnittäneet tavallista enemmän huomiota hygieniaan. Käsiä on pesty, penkkejä pyyhitty ja käsidesiä on mennyt. Jokainen on kantanut vastuuta.

Kuntosalitkin ovat tyhjentyneet koronaviruksen takia.

Mentula mainitsee, että asiakkaiden valmennuksia voidaan tarvittaessa siirtää myös ulos.

Mentula itse on pitänyt treenitaukoa jo jonkin aikaa – hänen ”huilinsa” oli meneillään jo ennen varsinaista koronavirusuhkaa.

– Olen treenannut intensiivisesti 25 vuotta. Pieni breikki tekee hyvää, Mentula kommentoi.

Hän aikoo palata harjoittelun pariin lähiaikoina.

– Joko salilla tai kotona. Katsotaan, miten tämä tilanne etenee.

Uutiset koronaviruksesta ovat tuntuneet ikäviltä, mutta Mentula kertoo nauttivansa perhe-elämästä puolisonsa sekä 1- ja 2-vuotiaiden poikiensa kanssa.

– Meillä on kaikki kunnossa. Vauhtia piisaa, ”Bull” naurahtaa.