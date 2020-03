Urheilun tv-kanavapakettien hinnat romahtivat koronaviruksen takia

Urheiluareenoilla on lähiaikoina hiljaista.

Koronavirus on pysäyttänyt lähes koko maailman urheilutapahtumat.

Tämä näkyy paitsi tyhjinä areenoina myös kansalaisille suunnattujen kanavapakettien hinnoissa.

Nordic Entertainment Group ilmoitti lauantaina, että sen Viaplayn Sport- ja Total-kanavapakettien hinta putoaa toistaiseksi 9,99 euroon kuukaudessa.

Normaalissa maailmantilanteessa niistä pitää pulittaa 29,99–34,99 euroa per kuukausi.

Viaplay esittää muun muassa Valioliigaa, NHL:ää ja golfia.

Myös C More on laskenut hintojaan ja lisännyt kaikki sen sarjat, elokuvat ja dokumentit katsottaviksi urheilutuotteisiinsa.

17. maaliskuuta alkaen C Moren Total-, Sport- ja Liiga-tuotteiden hinnat ovat 12,95 euroa kuukaudessa siihen asti, kunnes urheilulähetykset taas alkavat C Moressa.

C More Sportin hinta ilman SM-liigan otteluja on ollut 24,95 euroa kuukaudessa, Totalin vastaavin periaattein viisi euroa enemmän.

C Morella on oikeudet muun muassa F1:n, Mestarien liigan ja SHL:n esittämisestä.

Jos SM-liigakausi olisi pelattu loppuun asti, jääkiekkofanit olisivat voineet nähdä ilman yleisöä pelattavat pudotuspelit vain Telian ja sen sopimuskumppanin C Moren kanavilta.

Telian maksukorttien ja kanavapakettien tilaajat saavat hyvitystä koronaviruksen aiheuttaman kokonaisuuden johdosta.