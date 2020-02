Tokio suuttui Lontoossa esitetystä olympiatarjouksesta – pormestari sivalsi koronalaivasta Jokohamassa: ”Brittiläinen”

Japani tyrmäsi viiltävällä tavalla tarjouksen siirtää tulevat kesäkisat Lontooseen.

Lontoon pormestaripaikkaa tavoittelevan Shaun Baileyn ehdotus kesäolympialaisten siirtämisestä Tokiosta Lontooseen ei uponnut otolliseen maaperään Japanissa. Tokion kuvernööri Yuriko Koike suivaantui Baileyn ehdotuksesta täysin.

– Ei ole sopivaa tehdä olympialaisista pormestarivaalin kysymystä, Koike tyrmäsi Baileyn olympiapuheet.

Hän arvioi Baileyn ehdotuksen kummunneen Jokohaman satamaan eristetyllä risteilylaiva Diamond Princessillä todetuista yli 600 koronavirustartunnasta.

– Laiva on brittiläinen. Tällaiset asiat olisi hyvä ymmärtää, Koike sivalsi.

Bailey on konservatiivien pormestariehdokas, joka yrittää syrjäyttää Lontoota keväästä 2016 asti johtaneen Sadiq Khanin. Pormestari valitaan 7. toukokuuta

Koiken ja Tokion olympiajärjestäjien mukaan vielä on aivan liian aikaista päättää, voiko Kiinasta leviämään lähtenyt koronavirus uhata 24. heinäkuuta alkavia olympialaisia.

Bailey ilmoitti keskiviikkona Twitterissä, että Lontoossa infrastruktuuri ja kisajärjestämisen kokemus ovat valmiina, jotta kaupunki voisi ottaa kesän kisat järjestettäväkseen.

Lontoossa kisattiin onnistuneet kesäolympialaiset vuonna 2012, mutta sen jälkeen monet kisapaikat ovat otettu muuhun käyttöön tai ne on purettu siirrettäväksi muualle. Kisojen keskuspaikkaan olympiapuistoon on rakennettu muun muassa opiskelija-asuntoja ja toimistotiloja.

Lontoo on ainoa kaupunki, joka on järjestänyt olympialaiset kesäkisat kolme kertaa. Vuoden 2012 kisojen lisäksi Lontoossa on vietetty olympiajuhlaa 1908 ja 1948. Tokion ensimmäiset kesäolympialaiset olivat 1964.