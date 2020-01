Ovatko nöyryyttäminen ja alistaminen yleistä myös jääkiekossa? Näin leijonatähdet kommentoivat kohuvalmentajan tapausta

Veli-Matti Savinainen ja Jesse Joensuu pitävät ankaraakin kritiikkiä itseään kohtaan oikeutettuna.

Koko Jokerien KHL-joukkue kävi perjantaina otteluruuhkan aikaisen välipäivän viihdepalaksi Espoon Oittaalla Sami Jauhojärven ja Jari Isometsän hiihtokoulussa maahantuontiyhtiö Patrolin kutsusta.

Hiihdonopetuksen lomassa pelaajilla ja päävalmentaja Lauri Marjamäellä oli aikaa ottaa kantaa tapaukseen, joka kerrankin on sysännyt jääkiekon hetkeksi kakkossijalle jääurheilulajien julkisuusmäärissä: muodostelmaluisteluun ja kohuvalmentaja Mirjami Penttiseen, jolle on langetettu 12 kuukauden kilpailukielto.

Penttinen on asianajajansa välityksellä kiistänyt itseensä kohdistetut väitteet ja hakenee muutosta päätökseen.

Maailmanmestari Veli-Matti Savinainen kertoi tutustuneensa tapaukseen lehtijutuista.

– Jos vedän kolme matsia ihan päin v...ua, niin aivan varmasti tulee kovasanainen puhuttelu. Nahka on paksu, ja sellainen kuuluu huippu-urheiluun, saati huippujääkiekkoon. Mutta nyt on ymmärtääkseni kyse urheilusta, jonka nuoret tytöt ja naiset itse kustantavat. Kyllä minä kaikella kunnialla näen siinä eroa.

Ihmistyyppien tunnistaminen

– Lätkässäkin on tärkeää tunnistaa, mikä sopii millekin ihmistyypille. Minulle on sopinut vähän kovakätisempi kohtelu, mutta tämä koutsi ei ehkä ole tässä ollut ihan kartalla. En tietysti tunne yksityiskohtia, kommentoin julkisuudesta näkemäni perusteella.

Savinainen muisteli myös joitakin juniorivuosien valmentajiaan, näiden kielenkäyttöä, käytöstä ja ihmiskäsitystä.

– He eivät kyllä valmentaisi enää tämän päivän maailmassa ja asenneilmastossa.

Maailmanmestari Jesse Joensuu hämmästeli jupakasta ennen kaikkea yhtä asiaa:

– Käytöstavat näyttävät olleen aika lailla kateissa. En ole ikinä lätkässä törmännyt tuolla lailla käyttäytyneeseen valmentajaan, ja monen kovankin koutsin kanssa on tehty hommia. Rajukin puhe on aina liittynyt asiaan. Ehkä tämäkin on niitä Me Too -kampanjan hyviä seuraamuksia.

”Karaistuneita miehiä”

Itse saamaansa palautteeseen Joensuu suhtautuu samoin kuin Savinainen:

– Vaikka kuinka lujaa tulisi, ja joskus on tullutkin, niin me olemme karaistuneita aikuisia miehiä, joille maksetaan tästä vähintään kohtuullisesti. Tässä tapauksessa kyse on ollut nuorista itsetuntoaan rakentavista tytöistä, joille nämä paino- ja ulkonäköasiat ovat varmasti äärimmäisen herkkiä.

Kaksinkertainen MM-kakkonen, olympiamitalisti Petri Kontiola on pitkän linjan pelaajana nähnyt todella rajun valmennuskulttuurin muutoksen:

– En ole ikinä ollut itseeni ottavaa tyyppiä, mutta eihän nykyään saa sanoa enää mitään, jos vertaa takavuosiin. Pirun tarkkana saa koutsit olla sen kanssa, mitä päästävät suustaan. Periaatteessahan muutos on hyvä, kivempaa urheilua on posin kuin negan kautta tehdä.

Opettaja heitti sienellä

Päävalmentaja Marjamäki uskoo, että tuore tapaus liittyy osaltaan koko valmennusmaailmaa heiluttelevaan myrskyyn, jossa NHL-valmentajiakin on heitetty penkkaan.

– En väheksy ketään enkä kenenkään kokemuksia. Mutta pohjimmiltaan huippu-urheilu on maailma, jossa sanotaan usein kovaa ja joskus varmaan pahastikin. En tiedä, haluammeko sitäkään, että kaikki muistelevat, miten opettaja heitti sienellä päähän monta kymmentä vuotta sitten. Tämä siis ihan yleisellä tasolla.

Luistelutapauksen käsittelyltä ja uutisoinnilta Marjamäki toivoo suomalaisen huippu-urheilun nimissä yhtä asiaa:

– Kovaa ja h...in kovaa valmennusta ei saa sekoittaa kiusaamiseen, tai olemme pian pulassa. Kova valmennus on kehittämistä ja välittämistä. Kiusaaminen on jotain ihan muuta, eikä se tähän touhuun saa kuulua.

Ilta-Sanomat haastatteli myös entistä huippukiekkoilijaa, joka halusi aiheen arkaluontoisuuden vuoksi vastata nimettömänä.

– Totta kai joukkueen edessä annettava palaute kuuluu pelaajan kasvuprosessiin. Valmentaja sanoo pelaajalle joukkueen edessä, mitä pelaaja on tehnyt väärin. Aina se tuntuu pahalta, mutta siitä oppii. Jos ei opi virheistään, tyhmähän sitä on, Suomen mestaruuksia voittanut ex-pelaaja sanoo.

– Jokainen on varmasti saanut osansa.

”Karttakepistä näpeille”

Hän huomauttaa samalla, ettei ihmisarvoa alistava ja jälkiä jättävä nöyryyttäminen ole hyväksyttävää.

Hän on seurannut muodostelmaluistelun ympärille noussutta kohua satunnaisesti, eikä halua suoraan esittää mitään lajivertauksia tai väittää, että joissakin lajeissa urheilijat olisivat herkkähipiäisempiä kuin toisissa.

Haastateltava muistutti myös aikakausien muutoksista ja siitä, että yksilöt ottavat itseensä kohdistuvat asiat kukin omalla tavallaan.

– Ennen oli niin eri aika kuin nykyään. Koulussakin tuli karttakepistä näpeille ja saattoi joutua ulos luokasta. Myös valmentaminen on muuttunut. Ennen henki oli tavallaan joukkue vastaan valmentaja. Nyt puhalletaan enemmän yhteen hiileen ja valmennus menee yksilövalmentamisen suuntaan, ex-pelaaja sanoo yleisellä tasolla.

Hän ei itse kokenut saamaansa kohtelua poikkeuksellisen nöyryyttäväksi, vaikka palaute oli ajoittain rajuakin. Hän kertoo kehittyneensä etenkin yhden vaativan valmentajan alaisuudessa erittäin paljon, koska tarvitsi ns. ”kovaa kannustusta”.

”Tärkeintä on se...”

Ex-pelaaja sanoo, ettei häneltä löydy mitään poikkeuksellisen karmeita esimerkkejä omalta uraltaan, juniori- tai aikuisajoilta.

– Moni valmentaja on haukkunut joukkueen edessä. Tärkeintä on kuitenkin se, ettei pelaajaa tai urheilijaa heitetä julkisuudessa bussin alle vaan että palaute – kovakin – tulee sisäisesti. Se on huono, jos valmentaja teilaa urheilijat julkisesti vaikkapa lehdissä.

Muodostelmaluistelussa, samoin kuin aikaisemmin kohun keskelle joutuneessa joukkuevoimistelussa, kilpailijoilla on myös kovia ulkonäköpaineita lajien esteettisyyden vuoksi.

Jääkiekkoilija taas voi olla vähän kuin ”seinästä repäisty”.

– Karu ja vähän kolhittu ulkonäkö vain kertoo, että on menty tilanteisiin joukkueen puolesta.