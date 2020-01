Kommentti: Norwich tarvitsee Teemu Pukkia kipeämmin kuin koskaan

Norwichilla ei ole korvaajaa Teemu Pukille, kirjoittaa Lari Seppinen.

Norwichin kannattajat makustelivat lauantaiaamuna kuumaa kysymystä: Onko sarjajumbolla mahdollisuuksia Manchester Unitedia vastaan ilman Teemu Pukkia?

Vierailu Old Traffordilla antoi karun vastauksen. Sulat pöllysivät, kun ManU latoi puolivillaisellakin esityksellä neljä maalia kanarialintujen verkkoon.

Pukin paikan otti odotetusti 18-vuotias Adam Idah, joka oli joukkueen ainoa kunnossa oleva hyökkääjä. Idah oli tehnyt edellisviikolla hattutempun tasoa alempaa pelaavan Prestonin verkkoon Englannin cupissa. Se herätti toiveita, mutta Valioliigaan hän on vielä liian kevyttä kauraa.

Idah jäi kärjessä täysin yksin. Norwich heitti idealismin roskakoriin ja vetäytyi syvälle puolustamaan. Taktiikka toimi vielä avausjaksolla. Manchester United on vastaiskujoukkue, joka ei ole parhaimmillaan, kun pelejä täytyisi hallita pallollisena.

Norwichin puolustus kuitenkin murtui. Toisen puoliajan alun kahden pikamaalin jälkeen homma oli selvä ja loppuluvuista tulivat rumat.

Pukki palaa näillä näkymin viikon päästä erittäin tärkeään Bournemouth-otteluun. Se on onni, sillä vierailu Manchesterissa muistutti, kuinka tärkeästä pelaajasta on kyse. Norwich on tehnyt liigassa viidenneksi vähiten maaleja eli 22. Pukki on ollut niissä 12 mukana tekijänä tai syöttäjänä.

Kun Idah ei onnistunut, toisella puoliajalla hänen tilalleen juoksi Onel Hernandez, joka vaihtoi rutkasti paikkoja kahden muun laiturityypin Todd Cantwellin ja Emiliano Buendian kanssa. Old Traffordilla joukkue loi yhden hyvän maalipaikan koko ottelussa. Buendia, Cantwell ja Hernandez kyllä osaavat luoda tilanteita, mutta kokonaisuus kaipaa viimeistelijäänsä.

Idah on vasta kasvuvaiheessa. Kun myös Josip Drmic on sairastuvalla ja Dennis Srbeny palasi hiljattain saksalaiseen SC Paderborniin, Norwich tarvitsee suomalaistykkiään enemmän kuin koskaan.