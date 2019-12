Kaapo Kakon Rangersin kotiottelu ilmaiskanavalta – tässä viikonlopun urheilu suorat tv-lähetykset

Nelonen näyttää sunnuntaina suorana New York Rangersin kotiottelun Anaheimia vastaan.

Jääkiekon ystäville on sunnuntaina luvassa ilmaista herkkua, kun Nelonen näyttää Kaapo Kakon New York Rangersin NHL:n kotiottelun Anaheimia vastaan. Kakon, 18, tulokaskausi ei ole sujunut aivan nappiin, vaikka nuorukainen on välillä väläytellytkin huikeita taitojaan. Kohun saattelemana NHL-kaukaloihin siirtynht suomalaishyökkääjä on pudotettu New York Rangersin nelosketjuun. Ottelu alkaa Nelosella kello 19, studio-osuus puoli tuntia aikaisemmin.

Hiihdon maailmancup jatkuu viikonloppuna Planicassa sprinttihiihdon henkilökohtaisilla ja -joukkuekilpailuilla. Ampumahiihdon maailmancupissa kilpaillaan puolestaan Annecyssä lauantaina takaa-ajon ja sunnuntaina yhteislähdön kilpailut. Talvilajien maailmancupien tapahtumia voi seurata suorana Ylen ja Eurosportin kanavilta.

Yle Areena lähettää sunnuntaina suorana Italian supercupin ottelun, jossa kohtaavat liigamestari Juventus ja cupin voittaja Lazio. Ottelun näytetään jälkilähetyksenä myös TV2:ssa.

LAUANTAI 21.12.

Ruutu+

13.50 Naisten Salibandyliiga: Steelers–Welhot (s)

14.30 Ravit: Toto75, Tampere (s)

14.50 Naisten Salibandyliiga: Classic–SSRA (s)

16.50 Mestis: Koovee–TuTo Hockey (s)

16.50 Lentopallo: Miesten Mestaruusliiga, Akaa-Volley–Vantaa Ducks, Savo Volley–Team Lakkapää (s)

16.50 Naisten Salibandyliiga: Pelicans SB–SB-Pro (s)

16.55 Lentopallo: Naisten Mestaruusliiga, OrPo–WoVo, LP Viesti–Pölkky Kuusamo (s)

17.55 Lentopallo: Naisten Mestaruusliiga, Hämeenlinna–LO Kangasala (s)

18.50 Serie A: Inter–Genoa (s)

00.00 NBA: Charlotte–Utah (s)

02.00 NBA: Detroit–Chicago (s)

Yle TV1

14.25 Hiihto: Maailmancup, sprinttihiihdot, Planica (s)

18.10 Urheiluruutu

20.50 Urheiluruutu

Yle TV2

11.55 Yhdistetty: Maailmancup, mäkiosuus HS 96, Ramsau (s)

12.50 Alppihiihto: Maailmancup, miesten syöksylasku, Val Gardena (s)

13.55 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten takaa-ajo, Annecy (s)

15.10 Yhdistetty: Maailmancup, hiihto-osuus 10 km, Ramsau (s)

15.55 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, Annecy (s)

16.55 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten HS 140, Engelberg (s)

18.45 Käsipallo: Naisten Suomen cupin finaali, HIFK–GrIFK, Helsinki (s)

MTV

19.25 Tulosruutu

22.25 Tulosruutu

C More Max

14.30 Ravit: Toto75, Tampere (s)

16.55 La Liga: FC Barcelona–Alavés (s)

C More Sport 1

13.55 La Liga: Mallorca–Sevilla (s)

16.10 SHL: Malmö–HV71 (s)

19.25 Jalkapallo: Seurajoukkueiden MM-kisat, finaali, Liverpool–Flamengo (s)

C More Sport 2

16.25 Jalkapallo: Seurajoukkueiden MM-kisat, pronssiottelu (s)

19.25 La Liga: Villarreal–Getafe (s)

21.55 La Liga: Valladolid–Valencia (s)

Viasat Urheilu

14.00 F1-veneet: MM-sarja, Sharjahin GP (s)

16.20 Bundesliiga: Bayern München–Wolfsburg (s)

19.55 NFL: Tampa Bay–Houston (s)

23.25 NFL: New England–Buffalo (s)

03.10 NFL: San Francisco–Los Angeles Rams (s)

Viasat Jalkapallo

14.25 Valioliiga: Everton–Arsenal (s)

16.55 Valioliiga: Norwich–Wolverhampton (s)

19.25 Valioliiga: Manchester City–Leicester (s)

21.40 Ligue 1: PSG–Amiens (s)

Viasat Jääkiekko

16.00 KHL: Jokerit–Dinamo Riika (s)

21.05 NHL: Minnesota–Winnipeg (s)

02.05 NHL: Carolina–Florida (s)

05.05 NHL: Vancouver–Pittsburgh (s)

Viasat Sport

16.20 Bundesliiga: Schalke–Freiburg (s)

02.05 NHL: Toronto–Detroit (s)

05.35 NHL: San Jose–St. Louis (s)

Viasat Fotboll

13.55 2. Bundesliiga: St. Pauli–Arminia Bielefeld (s)

19.20 Bundesliiga: Hertha Berlin–Mönchengladbach (s)

21.40 Ligue 1: Reims–Lyon (s)

Viasat Hockey

20.05 NHL: Buffalo–Los Angeles (s)

02.05 NHL: Washington–Tampa Bay (s)

Viasat Golf

05.00 Golf: European Tour, Australian PGA Championship (s)

Eurosport

11.25 Alppihiihto: Maailmancup, naisten syöksylasku, Val d’Isere (s)

12.50 Alppihiihto: Maailmancup, miesten syöksylasku, Val Gardena (s)

14.00 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten takaa-ajo, Annecy (s)

14.45 Yhdistetty: Maailmancup, hiihto-osuus 10 km, Ramsau (s)

15.55 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, Annecy (s)

Eurosport 2

11.55 Yhdistetty: Maailmancup, mäkiosuus HS 96, Ramsau (s)

14.25 Hiihto: Maailmancup, sprinttihiihdot (v), Planica (s)

23.05 Uinti: ISL Las Vegas (s)

SUNNUNTAI 22.12.

Ruutu+

13.20 Serie A: Atalanta–Milan (s)

15.50 Serie A: Parma–Brescia (s)

16.50 Naisten Salibandyliiga: EräViikingit–SSRA (s)

16.55 Lentopallo: Naisten Mestaruusliiga, LP Vampula–Pölkky Kuusamo (s)

19.00 NHL: New York Rangers–Anaheim (s)

21.35 Serie A: Sassuolo–Napoli (s)

22.30 NBA: Toronto–Dallas (s)

Yle TV1

12.05 Hiihto: Maailmancup, joukkuesprintit, Planica (s)

18.10 Urheiluruutu

20.45 Urheiluruutu

Yle TV2

10.55 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 1. lasku, Alta Badia (s)

11.55 Yhdistetty: Maailmancup, mäkiosuus HS 96, Ramsau (s)

13.05 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten yhteislähtö, Annecy (s)

13.55 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 2. lasku, Alta Badia (s)

15.10 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten yhteislähtö, Annecy (s)

15.55 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten HS 140, 1. kierros, Engelberg (s)

16.45 Yhdistetty: Maailmancup, hiihto-osuus, 10 km, Ramsau (s)

17.15 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten HS 140, 2. kierros, Engelberg (s)

18.15 Käsipallo: Miesten Suomen cupin finaali, BK-46–Dicken, Helsinki (s)

Yle Areena

18.40 Italian Supercup: Juventus–Lazio, Riad (s)

MTV

19.20 Tulosruutu

22.25 Tulosruutu

Nelonen

19.00 NHL: New York Rangers–Anaheim (s)

C More Sport 1

12.55 La Liga: Leganés–Espanyol (s)

16.55 La Liga: Real Betis–Atlético Madrid (s)

19.25 La Liga: Levante–Celta Vigo (s)

21.55 La Liga: Real Madrid–Athletic Bilbao (s)

C More Sport 2

14.55 La Liga: Osasuna–Real Sociedad (s)

Viasat Urheilu

13.55 Championship: Sheffield Wednesday–Bristol City (s)

16.20 Bundesliiga: Fortuna Düsseldorf–Union Berlin (s)

19.55 NFL: Tennessee–New Orleans (s)

23.20 NFL: Philadelphia–Dallas (s)

03.15 NFL: Chicago–Kansas City (s)

Viasat Jalkapallo

15.50 Valioliiga: Watford–Manchester United (s)

18.20 Valioliiga: Tottenham–Chelsea (s)

20.55 Belgian liiga: Anderlecht–Genk (s)

Viasat Jääkiekko

15.55 KHL: SKA Pietari–Metallurg Magnitogorsk (s)

19.35 NHL: New York Rangers–Anaheim (s)

02.05 NHL: Dallas–Calgary (s)

05.05 NHL: San Jose–Vegas (s)

Viasat Sport

15.25 Belgian liiga: Gent–Club Brügge (s)

02.05 NHL: Detroit–Arizona (s)

Viasat Fotboll

18.50 Bundesliiga: Paderborn–Eintracht Frankfurt (s)

Eurosport

10.55 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 1. lasku, Alta Badia (s)

12.00 Alppihiihto: Maailmancup, naisten alppiyhdistetty, syöksylasku, Val d’Isere (s)

13.10 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten yhteislähtö, Annecy (s)

14.00 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 2. lasku, Alta Badia (s)

15.00 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten yhteislähtö, Annecy (s)

16.00 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten HS 140, 1. kierros, Engelberg (s)

Eurosport 2

12.05 Hiihto: Maailmancup, joukkuesprintit, Planica (s)

14.55 Alppihiihto: Maailmancup, naisten alppiyhdistetty, pujottelu, Val d’Isere (s)

16.45 Yhdistetty: Maailmancup, hiihto-osuus, 10 km, Ramsau (s)