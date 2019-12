Tätä et nähnyt Leijonien ottelun tauolla – Roman Rotenbergin Arina-tytär ihastutti luistelullaan

Pietarin EHT-turnauksen tauolla jäällä nähtiin Venäjän taitoluistelun nouseva tähti, Jevgeni Plushenkon ”enkelitallissa” treenaava 6-vuotias Arina Rotenberg.

Leijonat hävisi Venäjälle 0–2 jääkiekkoilun EHT-turnauksen ottelun Pietarissa sunnuntaina. Ottelu järjestettiin Pietarin uudella jalkapallostadionilla, jonne oli järjestetty yleisön viihdyttämiseksi myös muuta ohjelmaa.

Venäjän mediassa esille on nostettu useita valokuvia nuoresta nousevasta taitoluistelutähdestä, jolla on siteitä myös Suomeen.

Kyse on Venäjän jääkiekkoliiton varapuheenjohtajan Roman Rotenbergin 6-vuotiaasta Arina-tyttärestä.

Roman Rotenbergilla on Venäjän kansalaisuuden lisäksi myös Suomen kansalaisuus, mutta julkisuudessa ei ole kerrottu, onko hän hankkinut myös lapsilleen Suomen kansalaisuuden.

Arinan äiti on mallina uraa tehnyt Galina Keda. Venäjän median mukaan pariskunta eli pitkään avoliitossa, mutta viime vuonna he menivät naimisiin. Heillä on myös Roman-niminen poika, joka on syntynyt 2015.

Arina Rotenberg on saanut Venäjällä viime aikoina runsaasti julkisuutta sen jälkeen, kun hän voitti huhtikuussa Jevgeni Plushenkon järjestämän luistelukilpailun vuonna 2013 syntyneiden sarjassa.

Legendaarinen taitoluistelijatähti Plushenko on kaiken lisäksi Arinan henkilökohtainen valmentaja, sillä nuori lupaus kuuluu Plushenkon enkelit -luistelukoulun kasvatteihin. Samassa koulussa opiskelee myös Plushenkon oma poika Aleksandr, 6.

Arina Rotenberg alkaa olla jo tottunut esiintyjä, sillä hän luisteli myös SKA-jääkiekkojoukkueen kauden avauksessa tänä vuonna ja edellisenä vuonna. Hänet nähtiin Pietarin maaottelussa jäällä myös vuosi sitten, jolloin hänet esiteltiin yleisölle vain etunimellä. Nyt kuuluttaja kertoi sen sijaan hänen sukunimensäkin, jolloin yhteys kuuluisaan Rotenbergin perheeseen paljastui laajemmalle yleisölle.

Vuosi sitten joulukuussa Galina Keda jakoi Instagramissa videon, jossa pariskunnan tytär luistelee lasten Joutsenlampi-esityksessä.

Venäjällä Arina Rotenbergin julkisiin esiintymisiin on suhtauduttu kahtalaisesti. Toisaalta hänen lahjakkuuttaan on kehuttu ja hänen on arveltu luistelevan itsensä Alina Zagitovan jalanjäljissä kohti olympiakultaa sekä maailman- ja Euroopan-mestaruuksia.

Toisaalta on kuulunut myös joitakin soraääniä siitä, että hän pääsee helposti esille kuuluisan isänsä isännöimissä tilaisuuksissa. Roman Rotenberg kuuluu myös Venäjän KHL-liigan ja Pietarin SKA-jääkiekkojoukkueen johtohahmoihin.