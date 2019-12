Euro Hockey Tour, Valencia–Real Madrid ilmaiskanavalta – tässä viikonlopun tv-urheilut

Talviurheilun maailmancupit ovat pääosassa viikonlopun urheilutarjonnassa.

Hiihdon maailmancupissa Davosissa hiihdetään lauantaina sprinttihiihdot ja sunnuntaina naisten 10 ja miesten 15 kilometrin vapaan tyylin kilpailut. Ampumahiihdon maailmancup jatkuu puolestaan Hochfilzenissä, jossa ohjelmassa ovat viestit ja takaa-ajokilpailut. Alppihiihdon maailmancupissa miehet kilpailevat Val d’Iseressä suurpujottelussa ja pujottelussa. Ylen TV2 ja Eurosport lähettävät talvilajien maailmancupin tapahtumia suorana.

Suomi hävisi jääkiekon Euro Hockey Tourin Venäjän turnauksen avausottelussa Plzenissä Tshekille jatkoajalla. Lauantaina Leijonat kohtaa Moskovassa Ruotsin ja sunnuntaina Pietarissa isäntämaa Venäjän. Yle lähettää ottelut.

Jalkapallon ystäville on tarjolla herkkupala, kun ilmaiskanava Sub lähettää sunnuntaina Espanjan La Ligan huippuottelun Valencia–Real Madrid. Muut Espanjan liigan ottelut ovat katsottavissa C Moren kanavilta.

LAUANTAI 14.12.

Ruutu+

09.50 Taitoluistelu: SM-kisat, Vantaa (s)

12.55 Tennis: SM-kisat, Turku, lähetyksiä klo 12.55 alkaen (s)

14.55 Nuorten SM-liiga: Fanikameralähetyksiä klo 14.55 alkaen (s)

15.25 Lentopallo: Miesten Mestaruusliiga, Etta–Akaa-Volley (s)

15.50 Serie A: Brescia–Lecce (s)

15.55 Suomi-sarja: Fanikameralähetyksiä klo 15.55 alkaen (s)

16.50 Miesten Salibandyliiga: Steelers–LASB (s)

16.50 Lentopallo: Naisten Mestaruusliiga, OrPo–Hämeenlinna (s)

16.50 Mestis: Jokipojat–K-Vantaa, Hokki–Peliitat, Koovee–SaPKo (s)

16.55 Lentopallo, fanikamera: Miesten Mestaruusliiga, Vantaa Ducks–Hurrikaani Loimaa, Karelian Hurmos–Savo Volley (s)

16.55 Lentopallo, fanikamera: Naisten Mestaruusliiga, Puijo Wolley–LiigaPloki (s)

18.20 Miesten Salibandyliiga: TPS–Indians (s)

18.30 Ravit: Toto75, Rovaniemi (s)

18.50 Serie A: Napoli–Parma (s)

20.00 Kamppailu-urheilu: Fight Sports MMA, Dricus Du Plessis–Brendan Lesar (s)

21.35 Serie A: Genoa–Sampdoria (s)

00.00 NBA: Phoenix–San Antonio (s)

03.00 NBA: Chicago–Los Angeles Lakers (s)

Yle TV1

18.10 Urheiluruutu

20.50 Urheiluruutu

Yle TV2

09.55 Euro Hockey Tour: Venäjän turnaus, Suomi–Ruotsi, Moskova (s)

12.25 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten viesti, Hochfilzen (s)

13.55 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 2. lasku, Val d’Isere (s)

14.55 Hiihto: Maailmancup, sprinttihiihdot, Davos (s)

16.40 Salibandy: Naisten MM-kisat, välierä, Neuchatel (s)

17.25 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten joukkuemäki HS 140, Klingenthal (s)

18.45 Euro Hockey Tour: Venäjän turnaus, Venäjä–Tshekki, Moskova (s)

MTV

19.25 Tulosruutu

22.25 Tulosruutu

C More Sport 1

13.55 La Liga: Granada–Levante (s)

16.55 La Liga: Real Sociedad–FC Barceona (s)

19.25 La Liga: Athletic Bilbao–Eibar (s)

21.55 La Liga: Atlético Madrid–Osasuna (s)

01.00 Golf: PGA Tour, Presidents Cup (s)

C More Sport 2

15.55 Jalkapallo: Seurajoukkueiden MM-kisat, Al Hilal–Esperance Sportive (s)

18.30 Ravit: Toto75, Rovaniemi (s)

21.45 Golf: PGA Tour, QBE Shootout (s)

Viasat Urheilu

14.25 Championship: Birmingham–West Bromwich (s)

16.25 Bundesliiga: FC Köln–Leverkusen (s)

20.05 NHL: Ottawa–Columbus (s)

23.05 NHL: Anaheim–New York Rangers (s)

02.05 NHL: Minnesota–Philadelphia (s)

Viasat Jalkapallo

14.25 Valioliiga: Liverpool–Watford (s)

16.55 Valioliiga: Leicester–Norwich (s)

19.25 Valioliiga: Southampton–West Ham (s)

Viasat Jääkiekko

20.05 NHL: New York Islanders–Buffalo (s)

23.05 NHL: Calgary–Carolina (s)

02.05 NHL: Florida–Boston (s)

05.05 NHL: San Jose–Vancouver (s)

Viasat Sport

16.20 Bundesliiga: Bayern München–Werder Bremen (s)

18.25 Ligue 1: Metz–Marseille (s)

20.55 Ligue 1: Angers–Monaco (s)

01.35 NHL: Nashville–Dallas (s)

Viasat Fotboll

16.20 Bundesliiga: Mainz–Dortmund (s)

19.20 Bundesliiga: Fortuna Düssledorf–RB Leipzig (s)

Viasat Hockey

02.05 NHL: Tampa Bay–Washington (s)

Viasat Golf

05.00 Golf: Asian Tour, Indonesian Masters (s)

Eurosport

10.25 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 1. lasku, Val d’Isere (s)

12.25 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten viesti, Hochfilzen (s)

13.55 Alppihiihto: Maailmancup, miesten suurpujottelun 2. lasku, Val d’Isere (s)

15.50 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten takaa-ajo, Hochfilzen (s)

16.55 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten joukkuemäki HS 140, Klingenthal (s)

20.50 Snooker: Scottish Open (s)

Eurosport 2

07.00 Moottoripyöräily: EWC, Sepang (s)

15.30 Snooker: Scottish Open (s)

19.00 Moottoripyöräily: EWC, Sepang (s)

22.50 Ohjaskelkkailu: Maailmancup, parikelkkailun 1. lasku, Whister (s)

00.15 Ohjaskelkkailu: Maailmancup, parikelkkailun 2. lasku, Whister (s)

SUNNUNTAI 15.12.

Ruutu+

10.20 Taitoluistelu: SM-kisat, Vantaa (s)

09.50 Tennis: SM-kisat, Turku, lähetyksiä klo 09.50 alkaen (s)

15.50 Serie A: Milan–Sassuolo (s)

15.50 Serie A: Juventus–Udinese (s)

15.55 Suomi-sarja: Fanikameralähetyksiä klo 15.55 alkaen (s)

16.50 Mestis: TuTo Hockey–Ketterä (s)

16.50 Lentopallo: Miesten Mestaruusliiga, Hurrikaani Loimaa–Vantaa Ducks (s)

16.55 Lentopallo, fanikamera: Naisten Mestaruusliiga, Nurmon Jymy–Pölkky Kuusamo (s)

16.55 Miesten Salibandyliiga, fanikamera: SPV–Happee (s)

17.50 Miesten Salibandyliiga: Welhot–Oilers (s)

18.50 Serie A: Roma–SPAL (s)

21.35 Serie A: Fiorentina–Inter (s)

22.30 NBA: New Orleans–Orlando (s)

01.00 NBA: Brooklyn–Philadelphia (s)

Yle TV1

14.45 Euro Hockey Tour: Venäjän turnaus, Venäjä–Suomi, Pietari (s)

18.10 Urheiluruutu

20.45 Urheiluruutu

Yle TV2

10.25 Alppihiihto: Maailmancup, miesten pujottelun 1. lasku, Val d’Isere (s)

11.40 Hiihto: Maailmancup, naisten 10 km (v), Davos (s)

12.55 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, Hochfilzen (s)

13.40 Alppihiihto: Maailmancup, miesten pujottelun 2. lasku, Val d’Isere (s)

15.10 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten viesti, Hochfilzen (s)

15.50 Hiihto: Maailmancup, miesten 15 km (v), Davos (s)

17.25 Salibandy: Naisten MM-kisat, loppuottelu, Neuchatel (s)

Yle Areena

07.25 Freestylehiihto: Maailmancup, parikumpareet, Thaiwoo

12.55 Euro Hockey Tour: Venäjän turnaus, Tshekki–Ruotsi, Moskova (s)

14.25 Salibandy: Naisten MM-kisat, pronssiottelu (s)

15.20 Taitoluistelu: SM-kisat, Vantaa (s)

16.55 Uinti: Lyhyen radan SM-kisat, Tampere (s)

MTV

19.25 Tulosruutu

22.25 Tulosruutu

Sub

21.55 La Liga: Valencia–Real Madrid (s)

C More Sport 1

12.55 La Liga: Getafe–Valladolid (s)

16.55 La Liga: Espanyol–Real Betis (s)

19.25 La Liga: Sevilla–Villarreal (s)

21.55 La Liga: Valencia–Real Madrid (s)

C More Sport 2

14.55 La Liga: Celta Vigo–Mallorca (s)

19.00 Golf: PGA Tour, QBE Shootout (s)

Viasat Urheilu

14.25 Naisten Superliiga: Manchester City–Brighton (s)

16.25 Bundesliiga: Wolfsburg–Mönchengladbach (s)

19.55 NFL: Green Bay–Chicago (s)

23.20 NFL: Dallas–Los Angeles Rams (s)

03.15 NFL: Pittsburgh–Buffalo (s)

Viasat Jalkapallo

13.55 Skotlannin Valioliiga: Motherwell–Rangers (s)

15.55 Valioliiga: Manchester United–Everton (s)

18.20 Valioliiga: Arsenal–Manchester City (s)

21.55 Ligue 1: Saint-Etienne–PSG (s)

Viasat Jääkiekko

00.05 NHL: Winnipeg–Philadelphia (s)

03.05 NHL: Vegas–Vancouver (s)

Viasat Sport

18.00 Ligue 1: Lyon–Rennes (s)

02.05 NHL: Chicago–Minnesota (s)

Viasat Fotboll

18.50 Bundesliiga: Schalke–Eintracht Frankfurt (s)

Eurosport

09.00 Autourheilu: WTCR, Sepang (s)

10.00 Alppihiihto: Maailmancup, miesten pujottelun 1. lasku, Val d’Isere (s)

12.00 Autourheilu: WTCR, Sepang (s)

13.00 Ampumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, Hochfilzen (s)

14.00 Autourheilu: WTCR, Sepang (s)

15.00 Ampumahiihto: Maailmancup, miesten viesti, Hochfilzen (s)

16.40 Mäkihyppy: Maailmancup, miesten HS 140, Klingenthal (s)

20.50 Snooker: Scottish Open (s)

Eurosport 2

13.00 Alppihiihto: Maailmancup, miesten pujottelun 2. lasku, Val d’Isere (s)

14.50 Snooker: Scottish Open (s)