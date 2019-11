Urheilu

Nainen irtisanoutui urheiluseuran palveluksesta – teki viime töikseen ärsyttävän tempun

Sovinto ennen istuntoa

Lajissaan erittäin menestyneen urheiluseuran kotisivut tuhottiin joulukuussa 2017. Syyttäjä lähti syyttämään teosta epäiltyä naista datavahingonteosta. Juttua piti käsitellä tiistaina käräjäoikeudessa, mutta sitten tapahtui käänne, kun osapuolet pääsivät sovintoon juuri ennen istuntoa.Käräjäoikeuteen päätyneet tapahtuvat käynnistyivät, kun nainen erosi urheiluseuran palveluksesta.Lähtiessään hän hävitti seuran kotisivut sekä seuran menestykseen liittyvää uutisointia. Syyttäjän mielestä nainen teki tekonsa vahingoittamistarkoituksessa. Syyttäjä nosti syytteen datavahingonteosta ja ilmoitti vaativansa sakkorangaistusta.Nainen ei ollut saanut potkuja urheiluseurasta, joten kyseessä ei ollut siihen liittyvä kauna.– Yhteistuumin allekirjoitettiin sopimus, että työsuhde päättyy tiettynä päivänä, kertoi urheiluseuran toiminnanjohtaja.– Pari päivää sen jälkeen hän teki tuollaisen (hävitti seuran kotisivut).Syyttäjän mukaan nainen teki tekonsa toista vahingoittaakseen.– Ennemminkin hän on ajatellut, että se (kotisivut) on hänen aikaansaannostaan ja hänen omaisuuttaan, toiminnanjohtaja totesi.Tapaus päätyi käräjäoikeuteen, mutta juuri ennen istuntoa osapuolet tekivät sovinnon.– Sovittiin asia hänen kanssaan tietyllä tavalla. Tehtiin sopimus, ja se siitä, toiminnanjohtaja kertoi.Yleensä raha puhuu, kun rikoksesta epäilty ja asianomistaja sopivat asioita. Oliko suuristakin summista kysymys?– Eihän näissä piireissä raha liiku, niin että ei sitä sillä tavalla kannata ajatella.Kun osapuolet olivat sopineet, syyttäjä perui syytteen.– Yhteiskunnallista intressiä asialla ei ole. Sillä on vain yksityinen intressi. Asia päättyi sovintoon ja peruutin syytteen. Sopimuksen sisältöä en kommentoi, syyttäjä totesi.