Lukuisia supertähtiä leikannut huippukirurgi Sakari Orava jää eläkkeelle vuodenvaihteessa – suunnitelmissa iso elämänmuutos ulkomailla

Urheilu

Lukuisia supertähtiä leikannut huippukirurgi Sakari Orava jää eläkkeelle vuodenvaihteessa – suunnitelmissa iso

Maailmanlaajuista arvostusta nauttiva urheilukirurgi Sakari Orava https://www.is.fi/haku/?query=sakari+orava , 74, jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.– Näinhän se on. Päätin, että lopetan aktiivisen leikkaustoiminnan. Voi olla, että teemme jonkinlaisen kontrahdin, joka mahdollistaa toimimisen osan viikosta konsulttina, Orava kertoi Ilta-Sanomille yksityissairaala Mehiläisen Helsingissä järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Millaiset läksiäiset ovat luvassa?

