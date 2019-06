Urheilu

Britannian poliisi pidätti miehen epäiltynä jalkapalloilija Emiliano Salan taposta

Pidätettynä on 64-vuotias mies. Tarkkoja tietoja hänen epäillystä osallisuudestaan lentoturmaan ei ole paljastettu.

