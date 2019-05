Mies MM-Mörkölaulun takana teki kisahitin puolessa tunnissa – tunnustaa rakkautensa Anttilalle: ”Menee vähän ihon alle”

Urheilu

Mies MM-Mörkölaulun takana teki kisahitin puolessa tunnissa – tunnustaa rakkautensa Anttilalle: ”Menee vähän i

Saimmeko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmekymppinen ”mahtava ukko” Espoosta





Kuin rakkauskirje Marko ”Mörkö” Anttilalle