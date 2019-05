Leijonat Venäjän kimppuun, Monacon GP, Saksan cupin finaali ilmaiseksi – tässä vilkkaan urheiluviikonlopun tv-tarjonta

Urheilu

Leijonat Venäjän kimppuun, Monacon GP, Saksan cupin finaali ilmaiseksi – tässä vilkkaan urheiluviikonlopun tv-

Ruutu+

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yle TV1

Yle TV2

MTV

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Sport

Viasat Sport Premium

Viasat Golf

Eurosport

Eurosport 2

SUNNUNTAI 26.5.

Ruutu+

Yle TV1

Yle TV2

MTV

Sub

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Sport Premium

Viasat Golf

Eurosport

Eurosport 2