Urheilu

Huuhkajat avaa EM-karsinnat, talvilajien maailmancupit päättyvät – tässä television viikonlopun urheilutarjont

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

LAUANTAI 23.3.

Ruutu+

Telia

Yle TV1

Yle TV2

MTV

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Golf

Viasat Hockey

Viafree

Eurosport

Eurosport 2

SUNNUNTAI 24.3.

Ruutu+

Yle TV1

Yle TV2

MTV

sub

TV5

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Golf

Eurosport

Eurosport 2

Talvilajien maailmancupit saadaan viikonloppuna päätökseen. Quebecissä hiihdetään lauantaina naisten 10 kilometrin ja miesten 15 kilometrin perinteisen yhteislähtökilpailut. Sunnuntaina ohjelmassa ovat takaa-ajokisat.Ampumahiihdon maailmancupissa Oslossa jäljellä ovat lauantain takaa-ajokisat ja sunnuntain yhteislähtökilpailut. Mäkihypyn maailmancup päättyy puolestaan Planican lentomäessä ja naisten puolella Venäjän Tshaikovskissa.Huuhkajat pelaa lauantaina EM-karsintojen avausottelun Italiaa vastaan. Ottelu näkyy suorana myös suoratoistopalvelu Viafreeltä.Jääkiekon SM-liigassa pelataan lauantaina toiset puolivälierät. Taitoluistelun MM-kisat päättyvät Saitamassa. Lentopallon naisten ja miesten Mestaruusliigojen välierät, naisten Salibandyliigan puolivälierät sekä viikonlopun NBA-otteluja voi katsoa ISTV:n Ruutu+ -palvelussa.Kaikki viikonlopun urheilun suorat tv-lähetykset löytyvät tästä:Ravit: Toto76, KouvolaLentopallo: Miesten Mestaruusliiga, 4. välierä, Savo Volley–VaLePaLentopallo: Naisten Mestaruusliiga, 2. välierä, OrPo–LP ViestiNaisten Salibandyliiga: 1. puolivälierä, Koovee–EräViikingitNBA: Charlotte–BostonSM-liiga: 2. puolivälierät, Ilves–Kärpät, Lukko–Tappara, HIFK–Pelicans, HPK–TPSUrheiluruutuUrheiluruutuUrheiluruutuMäkihyppy: Maailmancup, miesten joukkuekilpailu, lentomäki HS240, PlanicaTaitoluistelu: MM-kisat, miesten vapaaohjelma, SaitamaHiihto: Maailmancupin finaali, naisten 10 km (p) yhteislähtö, QuebecAmpumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, OsloHiihto: Maailmancupin finaali, miesten 15 km (p) yhteislähtö, QuebecAmpumahiihto: Maailmancup, miesten takaa-ajo, OsloTulosruutuTulosruutuRavit: Toto76, KouvolaGolf: PGA Tour, Valspar ChampionshipSHL: 1. puolivälierä, Frölunda–MalmöJalkapallo: EM-karsinnat, Gibraltar–IrlantiJalkapallo: EM-karsinnat, Espanja–NorjaNHL: Dallas–PittsburghJalkapallo: EM-karsinnat, Georgia–SveitsiJalkapallo: EM-karsinnat, Ruotsi–RomaniaJalkapallo: EM-karsinnat, Italia–SuomiNHL: Colorado–ChicagoWinnipeg–NashvilleNHL: Vancouver–CalgaryGolf: LPGABank of Hope Founders CupGolf: European Tour, Championship MalesiaNHL: Philadelphia–New York IslandersNHL: Edmonton–OttawaNHL: Toronto–New York RangersNHL: Vegas–DetroitJalkapallo: EM-karsinnat, Italia–SuomiFormula E: MM-sarja, Sanya, aika-ajotFormula E: MM-sarja, Sanya, 6. kierrosMäkihyppy: Maailmancup, miesten joukkuekilpailu, lentomäki HS240, PlanicaAmpumahiihto: Maailmancup, naisten takaa-ajo, OsloHiihto: Maailmancupin finaali, miesten 15 km (p) yhteislähtö, QuebecAmpumahiihto: Maailmancup, miesten takaa-ajo, OsloPyöräily: 6 Day Series, ManchesterTaitoluistelu: MM-kisat, miesten vapaaohjelma, SaitamaPyöräily: Milano–San Remo, La classica di PrimaveraCurling: Naisten MM-kisat, välierät, SilkeborgNaisten Salibandyliiga: 2. puolivälierä, EräViikingit–KooveeLentopallo: Naisten Mestaruusliiga, Pölkky Kuusamo–HämeenlinnaNBA: New York Knicks–Los Angeles LakersNaisten Salibandyliiga: 2. puolivälierä, Classic–PSSNBA: Milwaukee–ClevelandUrheiluruutuUrheiluruutuMäkihyppy: Maailmancup, lentomäki HS240, PlanicaMäkihyppy: Maailmancupin finaali, naisten HS102, TshaikovskiAmpumahiihto: Maailmancup, naisten yhteislähtö, OsloHiihto: Maailmancupin finaali, naisten 10 km (v) takaa-ajo, QuebecHiihto: Maailmancupin finaali, miesten 15 km (v) takaa-ajo, QuebecAmpumahiihto: Maailmancup, miesten yhteislähtö, OsloTaitoluistelu: MM-kisat, loppunäytös, Saitama (jälkilähetys)TulosruutuTulosruutuMestarien liiga: MakasiiniSM-liiga: LiigaviikkoGolf: PGA Tour, Valspar ChampionshipSHL: 2. puolivälierä, Växjö–LuulajaJalkapallo: EM-karsinnat, Kazakstan–VenäjäJalkapallo: EM-karsinnat, Israel–ItävaltaNHL: New York Islanders–ArizonaNHL: Chicago–ColoradoJalkapallo: EM-karsinnat, Wales–SlovakiaJalkapallo: EM-karsinnat, Unkari–KroatiaJalkapallo: EM-karsinnat, Hollanti–SaksaKHL: Itäisen konferenssin 6. välierä (tarvittaessa), ottelu avoinNHL: Washington–PhiladelphiaNHL: Carolina–MontrealNHL: Vancouver–ColumbusGolf: LPGABank of Hope Founders CupMäkihyppy: Maailmancup, lentomäki HS240, PlanicaAmpumahiihto: Maailmancup, naisten yhteislähtö, OsloHiihto: Maailmancupin finaali, naisten 10 km (v) takaa-ajo, QuebecAmpumahiihto: Maailmancup, miesten 15 kn yhteislähtö, OsloTaitoluistelu: MM-kisat, loppunäytös, SaitamaCurling: Naisten MM-kisat, pronssiottelu, SilkeborgMotocross: MM-sarja, MX2, 1. lähtö, Matterley BasinMotocross: MM-sarja, MXGP, 1. lähtö, Matterley BasinMotocross: MM-sarja, MX2, 2. lähtö, Matterley BasinMotocross: MM-sarja, MXGP, 2. lähtö, Matterley Basin