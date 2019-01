Urheilu

Huuhkajat pelaa Viroa vastaan Qatarissa – Kanerva: ”Kapteenimme muistutti syistä, miksi olemme täällä”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+dahlstrom

https://www.is.fi/haku/?query=kaan+kairinen

Olemme käyneet hommia läpi joka päivä: harjoituskentällä, yksilöpalautteella ja joukkuepalavereissa. On tärkeää, että pelaajat tunnistavat tilanteet, joihin voimme kaatua tai joilla voimme voittaa.