YK syyttää Venäjän estävän humanitaarisen avun pääsyn patotuhoalueille

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tulvinnan vuoksi.

YK syyttää Venäjän edelleen estävän humanitaarisen avun pääsyn niille patotuhoalueille, jotka ovat sen hallinnassa. Kahovkan pato tuhoutui 6. kesäkuuta ja aiheutti valtavan tulvan Dneprjoen ympäristössä Hersonin alueella.

– Venäjän hallitus on tähän mennessä evännyt pyyntömme päästä alueille, jotka ovat sen tilapäisessä sotilaallisessa hallinnassa, YK:n Ukrainan humanitaarisen avun koordinaattori Denise Brown sanoi lausunnossa sunnuntaina.

– YK tekee jatkossakin kaikkensa tavoittaakseen kaikki ihmiset, jotka tarvitsevat kiireellistä elintärkeää apua riippumatta siitä missä he ovat, Brown jatkoi ja painotti tämän koskevan myös patotuhoista kärsiviä.

Brown kehotti venäläisviranomaisia toimimaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteiden mukaisesti.

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tulvinnan vuoksi, minkä lisäksi padon tuhoutumisen on pelätty aiheuttavan valtavan ympäristökatastrofin.

Venäjän miehitysviranomaiset ovat kertoneet, että sen hallussa olevalla Dneprjoen eteläpuolisella tulva-alueella on kuollut 29 ihmistä. Ukraina on kertonut joen pohjoispuolisella alueella kuolleen 16 ihmistä ja 31 on yhä kateissa.

Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toisiaan padon tuhoutumisesta.