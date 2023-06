Pariskunta sopi ennen matkaa oppaidensa kanssa muun muassa yhteisistä merkeistä ja signaaleista, jotta he pystyisivät kommunikoimaan keskenään.

Pariskunta kohtasi kiivetessään vastoinkäymisiä, joita on vaikea kuvitella. Ryhmältä vaadittiin saumatonta yhteistyötä etenkin kommunikoinnissa.

Yhdysvaltalaisesta Shayna Ungerista tuli ensimmäinen kuuro nainen, joka on kiivennyt Mount Everestin huipulle, CNN uutisoi. Unger kiipesi yhdessä puolisonsa Scott Lehmannin kanssa, joka on myös kuuro.

Pariskuntaa ennen vain kaksi kuuroa on kiivennyt Everestille. Ensimmäinen oli japanilainen kiipeilijä Satoshi Tamura, joka teki historiaa vuonna 2016.

Vuonna 2017 Nepal ilmoitti, ettei se enää myönnä kiipeilylupia vammaisille ja katsoi myös kuurojen kuuluvan siihen ryhmään, jotka eivät lupaa saa. Kieltoa perusteltiin sillä, että kiipeilylupien myöntäminen vammaisille loi enemmän töitä kiipeilyoppaina ja kantajina toimiville sherpoille.

Unger ja Lehmann kertoivat The Himalayan Timesille, että he olivat suunnitelleet jo aiemmin Mount Everestille kiipeämistä, mutta Nepalin päätös heitti kapuloita rattaisiin. Pariskunta on aiemmin kiivennyt muun muassa Afrikan korkeimmalle huipulle Kilimanjarolle Tansaniassa, Mont Blancille ja Matterhornille Alpeilla ja Pohjois-Amerikan korkeimmalle huipulle Denalille Alaskassa.

Vuonna 2018 päätös lopulta kumottiin ja seikkailijapariskunta pääsi suunnittelemaan matkaa.

Unger ja Lehmann valmistautuivat kiipeilyurakkaan huolellisesti. He varautuivat siihen, ettei heidän tavallisesti käyttämänsä teknologia toimisi vuorella. Siksi he päättivät opetella kommunikoimaan sherpojensa kanssa ilman teknologiaa.

Pariskunta opetti sherpoille amerikkalaista viittomakieltä, ja ryhmä sopi yhteisistä signaaleista ja merkeistä, joita käytettäisiin. Näin esimeriksi Lehmann pystyi kommunikoimaan lähellä huippua oppaalleen, että hänen kasvomaskinsa oli jäätynyt. Opas sai nopeasti korjattua ongelman, ja ryhmä pystyi jatkamaan huipulle.

– Oli paljon erilaisia esteitä, jotka meidän piti ylittää päästäksemme Everestille, joten kun saavutimme huipun, meistä tuntui kuin olisimme päihittäneet kaikki odotukset, Unger sanoi.

– Olimme hyvin ylpeitä itsestämme.