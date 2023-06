Ensimmäiset Venäjän ydinaseet vietiin Valko-Venäjälle – Putinin vastaus lännelle: "Paskat siitä"

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjä siirtää ydinaseitaan valtionsa ulkopuolelle Neuvostoliiton romahduksen jälkeisenä aikana.

Venäjä on vahvistanut, että se on siirtänyt ensimmäiset taktiset ydinaseensa Valko-Venäjällä aiemmin ilmoitettujen suunnitelmien mukaisesti, uutisoi perjantaina esimerkiksi uutistoimisto Reuters.

Perjantaina talousfoorumissa puhuneen Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan loputkin sopimuksen mukaiset taktiset ydinaseet sijoitetaan naapurivaltioon joko kesän tai vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjä siirtää ydinaseitaan valtionsa ulkopuolelle Neuvostoliiton romahduksen jälkeisenä aikana. Putinin mukaan taktisten ydinaseiden on tarkoitus muistuttaa länttä siitä, ettei sen tule aiheuttaa strategista tappiota Venäjälle.

BBC:n mukaan Putinilta kysyttiin tilaisuudessa taktisten ydinaseiden mahdollisesta käytöstä. Presidentti kielsi tällaiset aikeet.

– Miksi uhkailisimme koko maailmaa? Olen aiemmin sanonut, että äärimmäiset keinot tulevat kysymykseen silloin, kun Venäjän olemassaoloa uhataan, presidentti vastasi.

Putinin kommentoi tilaisuudessa myös lännestä kaikuneita vetoomuksia sille, että Venäjän tulisi rajoittaa ydinase-arsenaaliaan. Venäjällä on maailman suurin ydinase-arsenaali.

– Meillä on enemmän näitä aseita kuin Nato-mailla. He tietävät sen ja yrittävät alati saada meidät neuvottelemaan niiden vähentämisestä. Paskat siitä, kuten kansan keskuudessa sanomme, Putin tokaisi Financial Times -lehden mukaan.

Ydinaseiden määrää on pyritty vähentämään kansainvälisesti kahdella eri sopimuksella, joista toinen tähtää kaikkien ydinaseiden riisumiseen ja toinen ydinasevaltioiden määrän rajoittamiseen.

Venäjä ei ole esimerkiksi jatkanut Yhdysvaltojen kanssa solmittua, niin kutsuttua Start-sopimusta, jossa tähdätään valtioiden ydinaseriisuntaan. Helmikuussa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että Venäjä on viime vuosina rikkonut keskeisiä asevalvontasopimuksia ja lähtenyt pois niistä.

Putinin lausuntoa pyöritteli tuoreimmassa tilannekatsauksessaan esimerkiksi sotaa tutkiva ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Se arvioi, että Venäjän on tarkoitus ydinkärkiään siirtämällä lujittaa omalta osaltaan Valko-Venäjän sotilaallista valvontaa ja ottaa maata enemmän omaan kontrolliinsa.

Sen sijaan on ISW:n mukaan erittäin epätodennäköistä, että taktisten ydinaseiden siirtäminen Valko-Venäjällä ennakoisi tilanteen ”eskaloitumista”. Toisin sanoen sen mukaan on epätodennäköistä, että Venäjä suunnittelisi tällä hetkellä käyttävänsä ydinkärkiään.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen on aiemmin

arvioinut

, että juuri Valko-Venäjän kontrollointi on yksi merkittävimpiä syitä sille, miksi Venäjä siirtää ydinkärkiään sen maaperälle.

Hän kirjoitti huhtikuussa, että ”Venäjä voisi perustella hyökkäystä maahan väittämällä, että sen on varmistettava, etteivät sen ydinaseet joudu vääriin käsiin. Samanlaista perustetta voitaisiin käyttää Valko-Venäjän miehittämiseen, jos Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka tai hänen seuraajansa yrittäisi pyristellä irti Venäjän vallasta”.

Putin julisti aikeensa ensi kerran 25. maaliskuuta, joka sopivasti oli myös Valko-Venäjän tasavallan itsenäisyyspäivä. Valko-Venäjä on Venäjän lähimpiä liittolaisia ja sen maaperältä Venäjän joukot ovat päässeet sodan aikana hyökkäämään Ukrainaan.

Talousfoorumissa Putin kuvaili Ukrainan aloittamaa vastahyökkäystä Venäjän valtaamien alueiden takaisin saamiseksi tuhoon tuomituksi.

Samassa rytinässä hän haukkui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin olevan "häpeäksi juutalaisille" viitaten Ukrainan presidentin etniseen taustaan. Hän väitti juutalaisten ystäviensä olevan samaa mieltä ja sai tölväisystään vastaukseksi aplodit.

Saksalaislehti Frankfurter Allgemeinen mukaan Zelenskyi on toistanut vaatimuksensa Venäjän joukkojen vetämisestä Ukrainan maaperältä.

– Mitkä tahansa keskustelut Venäjän kanssa niin kauan kuin Venäjän joukot ovat Ukrainassa, merkitsisivät sodan tuskan ja kärsimyksen jäädytystä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee todellista rauhaa, mikä edellyttää Venäjän joukkojen vetäytymistä Ukrainan maaperältä.

Videotervehdyksessään hän kommentoi Ukrainan vastahyökkäystä.

– Jokainen yksittäinen sotilas, jokainen askel ja jokainen vapautettu metri Ukrainan maaperää ovat tärkeitä.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä 16 kuukautta sitten.