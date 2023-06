Lontoossa järjestetään perinteinen Trooping the colour -paraati ensimmäistä kertaa kuningas Charlesin kunniaksi

Charles on ensimmäinen hevosen selkään paraatissa nouseva kuninkaallinen vuosikymmeniin.

Lontoossa järjestetään tänään perinteinen Trooping the colour -paraati. Paraati järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuningas Charlesin kunniaksi.

Trooping the colour on vuosittain kesäkuussa Lontoon keskustassa Westminsterissä järjestettävä näyttävä sotilasparaati, jolla juhlistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijan virallista syntymäpäivää. Kalenterin mukainen syntymäpäivä Charlesilla, 74, on marraskuussa.

Kahden syntymäpäivän perinteen aloitti vuonna 1784 kuningas Yrjö II, joka halusi mieluummin juhlia syntymäpäiväänsä kesällä kuin lokakuussa.

Charlesista tulee myös ensimmäinen brittihallitsija yli 30 vuoteen, joka vastaanottaa paraatissa kuninkaallisen tervehdyksen hevosen selästä. Viimeksi hevosen selässä paraatin aikana istui hänen edesmennyt äitinsä, kuningatar Elisabet.

Kuningatar luopui traditiosta vuoden 1986 jälkeen, kun hänen hevosensa Burmese jäi eläkkeelle tehtävistään.

Paraati alkaa Buckinghamin palatsista ja liikkuu sieltä St. Jamesin puiston paraatikentälle, jossa Charles vastaanottaa kuninkaallisen tervehdyksen. Tämän jälkeen Charles siirtyy katsomaan ilmavoimien ylilentoa parvekkeelle kuninkaallisen perheen seurassa.